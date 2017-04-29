Носить защитный шлем – это вопрос здравого смысла, но многие этого почему-то не делают. Шлемы должны присутствовать при езде на велосипеде или мотоцикле, на строительных площадках, сноуборде, лыжах и скейтбординге. Однако некоторые люди жаждут ощущать ветер в волосах, или, возможно, они полагают, что шлем их сковывает и ограничивает свободу. Какова бы не была причина, все же безопасность превыше всего – вот вам наглядные примеры.

1. Иногда необходим цельный шлем





Если бы этот мотоциклист ограничился только шлемом-каской, то сбившее его авто, летящее на красный свет, оставило бы его без нижней челюсти.

2. Поставили бы вы на кон свою жизнь ради ощущения ветра на вашем лице?





Ответ – «нет». А если вы считаете иначе, то вам стоит пересмотреть свои взгляды.

3. Шлем от пациента после велосипедной аварии





Он врезался в стену на скорости 78 км/час. Как вообще можно было развить такую скорость на велосипеде?

4. Этот шлем спас его при столкновении с оленем





Его велосипед уже не восстановишь, но он остался жив, и это самое главное.

5. Этот велосипедный шлем спас мальчика от серьезных травм





Он мог бы погибнуть в аварии, если бы не шлем.

6. Шлем этого человека только что спас его жизнь





Но от чего? От акулы?

7. В этот момент вы осознаете, что жизнь вам сохранил именно шлем





Никогда не пренебрегайте тем, что может защитить вас от смерти.

8. Представляете, что могло бы случиться с этим человеком, если бы шлема на нем не было?





Все бы закончилось весьма трагично.

9. После аварии потерпевший отделался сотрясением мозга





Если он получил сотрясение мозга со шлемом, представьте себе, что было бы без шлема.

10. Шлемы могут спасать и спасают жизни





Результат аварии – тонкая художественная работа.

11. Еще одно ежедневное напоминание о необходимости носить шлем на дороге





Вы никогда не знаете, с кем или с чем столкнетесь, например, с Росомахой…

12. Если бы не этот шлем, жертве бы досталось по лицу куском бетона





Даже если шлем держится на клейкой ленте.

13. Нет сомнений, что шлем этот спас своего хозяина от серьезных увечий





Или даже от смерти.

14. Он бы однозначно погиб без велосипедного шлема





Пожелаем парню выздоровления.

15. Ребята! Всегда, всегда надевайте шлем





Вы все еще чувствуете себя в нем неуютно?

16. Вы думали, что это требование моды?





Нет, это выбор жить или умереть.

17. Этот, видимо, еще легко отделался.





Тем не менее, вид весьма красноречивый.

18. И вот почему мы носим шлемы даже для скейтбординга





Вы никогда не знаете, что может произойти.

19. Иногда вы смотрите на последствия и теряете дар речи





Без шлема это было бы смертельно!

20. Немного «разукрашенный» шлем





Человек сильно ударился головой (а точнее лицом) об дерево. Врач сказал ему, что ему повезло, что он надел цельный шлем!

21. Велосипедистам тоже необходимо носить шлемы!





Его сбила машина, когда он поворачивал налево. В результате он влетел в лобовое стекло.

22. Кататься на лыжах весело, но и опасно





Не будьте тем человеком, который не носит шлем, чтобы выглядеть круто.

23. Вот почему вам нужен шлем!





Разве это не показательно!

24. Шлемы необходимы и в зимнюю погоду!





Просто потому, что снег мягкий и пушистый, не означает, что он смягчит удар.

25. Эта фотография была размещена в Twitter полицией города Орландо (Флорида)





Именно этот полицейский спасся, потому что был в каске, которая и защитила его от пули.

Текст: Flytothesky.ru