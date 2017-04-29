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25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

30.04.2017 18:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Носить защитный шлем – это вопрос здравого смысла, но многие этого почему-то не делают. Шлемы должны присутствовать при езде на велосипеде или мотоцикле, на строительных площадках, сноуборде, лыжах и скейтбординге. Однако некоторые люди жаждут ощущать ветер в волосах, или, возможно, они полагают, что шлем их сковывает и ограничивает свободу. Какова бы не была причина, все же безопасность превыше всего – вот вам наглядные примеры.

1. Иногда необходим цельный шлем

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Если бы этот мотоциклист ограничился только шлемом-каской, то сбившее его авто, летящее на красный свет, оставило бы его без нижней челюсти.

2. Поставили бы вы на кон свою жизнь ради ощущения ветра на вашем лице?

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Ответ – «нет». А если вы считаете иначе, то вам стоит пересмотреть свои взгляды.

3. Шлем от пациента после велосипедной аварии

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Он врезался в стену на скорости 78 км/час. Как вообще можно было развить такую скорость на велосипеде?

4. Этот шлем спас его при столкновении с оленем

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Его велосипед уже не восстановишь, но он остался жив, и это самое главное.

5. Этот велосипедный шлем спас мальчика от серьезных травм

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Он мог бы погибнуть в аварии, если бы не шлем.

6. Шлем этого человека только что спас его жизнь

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Но от чего? От акулы?

7. В этот момент вы осознаете, что жизнь вам сохранил именно шлем

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Никогда не пренебрегайте тем, что может защитить вас от смерти.

8. Представляете, что могло бы случиться с этим человеком, если бы шлема на нем не было?

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Все бы закончилось весьма трагично.

9. После аварии потерпевший отделался сотрясением мозга

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Если он получил сотрясение мозга со шлемом, представьте себе, что было бы без шлема.

10. Шлемы могут спасать и спасают жизни

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Результат аварии – тонкая художественная работа.

11. Еще одно ежедневное напоминание о необходимости носить шлем на дороге

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Вы никогда не знаете, с кем или с чем столкнетесь, например, с Росомахой…

12. Если бы не этот шлем, жертве бы досталось по лицу куском бетона

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Даже если шлем держится на клейкой ленте.

13. Нет сомнений, что шлем этот спас своего хозяина от серьезных увечий

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Или даже от смерти.

14. Он бы однозначно погиб без велосипедного шлема

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Пожелаем парню выздоровления.

15. Ребята! Всегда, всегда надевайте шлем

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Вы все еще чувствуете себя в нем неуютно?

16. Вы думали, что это требование моды?

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Нет, это выбор жить или умереть.

17. Этот, видимо, еще легко отделался.

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Тем не менее, вид весьма красноречивый.

18. И вот почему мы носим шлемы даже для скейтбординга

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Вы никогда не знаете, что может произойти.

19. Иногда вы смотрите на последствия и теряете дар речи

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Без шлема это было бы смертельно!

20. Немного «разукрашенный» шлем

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Человек сильно ударился головой (а точнее лицом) об дерево. Врач сказал ему, что ему повезло, что он надел цельный шлем!

21. Велосипедистам тоже необходимо носить шлемы!

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Его сбила машина, когда он поворачивал налево. В результате он влетел в лобовое стекло.

22. Кататься на лыжах весело, но и опасно

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Не будьте тем человеком, который не носит шлем, чтобы выглядеть круто.

23. Вот почему вам нужен шлем!

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Разве это не показательно!

24. Шлемы необходимы и в зимнюю погоду!

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Просто потому, что снег мягкий и пушистый, не означает, что он смягчит удар.

25. Эта фотография была размещена в Twitter полицией города Орландо (Флорида)

25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Именно этот полицейский спасся, потому что был в каске, которая и защитила его от пули.25 наглядных причин, почему нужно носить шлем

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Носить защитный шлем – это вопрос здравого смысла, но многие этого почему-то не делают. Шлемы должны присутствовать при езде на велосипеде или мотоцикле, на...

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