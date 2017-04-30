Что такое пренеприятнейшая икота, особенно в наиболее неподходящий момент, проверил на себе каждый. А вот сколько народных рецептов борьбы с ней вы знаете?





1. Зажмите нос, задержите дыхание и попытайтесь выпить стакан воды. Либо же попробуйте есть рис ложками. Если первая попытка провалилась, пробуйте снова – на 2-й или 3-й раз должно сработать.

2. Смешайте воду с медом и выпейте. Мед оказывает воздействие на черепной блуждающий нерв и икота прекращается.

3. Нужно пить воду из стакана с помощью сразу двух соломинок, причем одна соломинка должна плотно прижиматься к стенке стакана. Глотки воды должны быть большими.

4. Некоторым людям удается остановить икотку, когда они медленно потягивают какой-нибудь острый соус. Острота вас отвлечет, и вы сфокусируетесь на ощущении жжения в области нёба и языка.

5. Вдохните, а потом максимально до последнего выдохните весь воздух и задержите дыхание. Одновременно закройте уши и высуньте подальше язык.

6. Проглотите ложку какао-порошка.

7. Как можно подальше высуньте язык, чтобы стимулировать блуждающий нерв.

8. Поставьте на стол чашку с водой, наклонитесь и выпейте всю воду, не держа чашку руками.

9. Съешьте что-то очень сладкое, например, ложку сахара. Сахар будет раздражать пищевод, и икота прекратится.

10. Съешьте что-то ощутимо кислое, например, кусок лимона. Если это выше ваших сил, посыпьте лимон сахаром.

11. Попробуйте насильно покашлять, чтобы вызвать сужение диафрагмы и остановить икоту.

12. Съешьте ложку тягучего арахисового масла. Его придется жевать как жвачку, этот процесс изменит частоту дыхания и остановит икотку.

13. Приложите плотно ко рту бумажный пакет и дышите в него. Сделайте быстрые и глубокие вдохи-выдохи десять раз.

14. Делайте мелкие и быстрые глоточки воды, между серией глотков глубоко вдыхайте.

15. Добавьте в воду кубики льда и прополощите горло ледяной водой, если вы, конечно, не боитесь ангины. Кубики льда глотать не нужно!

16. Сильные душистые запахи останавливают икоту: понюхайте нарезанный лимон или уксус.

17. Помассируйте нёбо ротовой полости ватной палочкой или ватным тампоном, чтобы остановить спазмы диафрагмы.

18. Задержите дыхание и зажмите нос, а затем вращайтесь на месте против часовой стрелки. Главное – удерживайте равновесие!

19. Правой рукой держитесь за мочку левого уха, а левой – за мочку правого. Попросите поднести вам стакан воды ко рту, чтобы вы её выпили.

20. Поставьте чашку воды на пол, наклонитесь и пейте, пока икотка не остановится. В случае необходимости повторите процедуру.

Как вам эти несложные, но довольно странные способы?

Текст: Flytothesky.ru