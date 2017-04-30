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20 забавных способов избавиться от икоты
30.04.2017 23:08 — Калейдоскоп | Flytothesky
Что такое пренеприятнейшая икота, особенно в наиболее неподходящий момент, проверил на себе каждый. А вот сколько народных рецептов борьбы с ней вы знаете?
1. Зажмите нос, задержите дыхание и попытайтесь выпить стакан воды. Либо же попробуйте есть рис ложками. Если первая попытка провалилась, пробуйте снова – на 2-й или 3-й раз должно сработать.
2. Смешайте воду с медом и выпейте. Мед оказывает воздействие на черепной блуждающий нерв и икота прекращается.
3. Нужно пить воду из стакана с помощью сразу двух соломинок, причем одна соломинка должна плотно прижиматься к стенке стакана. Глотки воды должны быть большими.
4. Некоторым людям удается остановить икотку, когда они медленно потягивают какой-нибудь острый соус. Острота вас отвлечет, и вы сфокусируетесь на ощущении жжения в области нёба и языка.
5. Вдохните, а потом максимально до последнего выдохните весь воздух и задержите дыхание. Одновременно закройте уши и высуньте подальше язык.
6. Проглотите ложку какао-порошка.
7. Как можно подальше высуньте язык, чтобы стимулировать блуждающий нерв.
8. Поставьте на стол чашку с водой, наклонитесь и выпейте всю воду, не держа чашку руками.
9. Съешьте что-то очень сладкое, например, ложку сахара. Сахар будет раздражать пищевод, и икота прекратится.
10. Съешьте что-то ощутимо кислое, например, кусок лимона. Если это выше ваших сил, посыпьте лимон сахаром.
11. Попробуйте насильно покашлять, чтобы вызвать сужение диафрагмы и остановить икоту.
12. Съешьте ложку тягучего арахисового масла. Его придется жевать как жвачку, этот процесс изменит частоту дыхания и остановит икотку.
13. Приложите плотно ко рту бумажный пакет и дышите в него. Сделайте быстрые и глубокие вдохи-выдохи десять раз.
14. Делайте мелкие и быстрые глоточки воды, между серией глотков глубоко вдыхайте.
15. Добавьте в воду кубики льда и прополощите горло ледяной водой, если вы, конечно, не боитесь ангины. Кубики льда глотать не нужно!
16. Сильные душистые запахи останавливают икоту: понюхайте нарезанный лимон или уксус.
17. Помассируйте нёбо ротовой полости ватной палочкой или ватным тампоном, чтобы остановить спазмы диафрагмы.
18. Задержите дыхание и зажмите нос, а затем вращайтесь на месте против часовой стрелки. Главное – удерживайте равновесие!
19. Правой рукой держитесь за мочку левого уха, а левой – за мочку правого. Попросите поднести вам стакан воды ко рту, чтобы вы её выпили.
20. Поставьте чашку воды на пол, наклонитесь и пейте, пока икотка не остановится. В случае необходимости повторите процедуру.
Как вам эти несложные, но довольно странные способы?
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Что такое пренеприятнейшая икота, особенно в наиболее неподходящий момент, проверил на себе каждый. А вот сколько народных рецептов борьбы с ней вы знаете? 1....
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