Наверняка, в школе вы неплохо знали географию, возможно даже увлекались этим предметом и безошибочно за считанные секунды могли назвать, например, столицы многих стран и показать их на карте мира. Даже самые, как нам кажется, простые вещи со временем стираются из памяти за ненадобностью. Сейчас мы предлагаем вам вспомнить свои знания из школьного курса географии. Вы можете пройти тест и проверить, насколько хорошо помните то, что вам преподавалось в детстве.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Географический тест, который под силу пройти не каждому Наверняка, в школе вы неплохо знали географию, возможно даже увлекались этим предметом и безошибочно за считанные секунды могли назвать, например, столицы многих...