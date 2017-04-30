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Географический тест, который под силу пройти не каждому

01.05.2017 12:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наверняка, в школе вы неплохо знали географию, возможно даже увлекались этим предметом и безошибочно за считанные секунды могли назвать, например, столицы многих стран и показать их на карте мира. Даже самые, как нам кажется, простые вещи со временем стираются из памяти за ненадобностью. Сейчас мы предлагаем вам вспомнить свои знания из школьного курса географии. Вы можете пройти тест и проверить, насколько хорошо помните то, что вам преподавалось в детстве.Географический тест, который под силу пройти не каждому

 
 
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Наверняка, в школе вы неплохо знали географию, возможно даже увлекались этим предметом и безошибочно за считанные секунды могли назвать, например, столицы многих...

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