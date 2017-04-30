Кто такая «тетка»? Точного определения нет ни в одном словаре, однако смысл всем и так понятен: это женщина в состоянии глубокой печали, отчаяния, она постоянно утомлена, лишена сексуальности и даже не допускает мысли о том, чтобы помечтать о прекрасном. А еще она смотрит на все и на всех потухшим взглядом. Таких женщин, к сожалению, очень много.





И в вас может поселиться этот недуг. Он охватывает целиком не сразу, а постепенно внедряется в голову некогда веселой и беззаботной девушки. Начинается все безобидно — с приступов хозяйственности и желания постоянно стирать, гладить и убирать. Потом вы все чаще ворчите на членов семьи, выказывая им свое недовольство из-за неубранной комнаты или залежавшегося в ведре мусора.

Потом появляются дети, и женщина оправдывает свое поведение и регулярный негатив внезапно зародившимся чувством ответственности в связи с появлением потомства. И вот «тетка» перебирается в организм окончательно и бесповоротно, прихватив с собой десяток лишних килограммов, печаль, патологическое желание навести идеальную чистоту. Она подчищает гардероб от ненужных ярких вещей, которые вы носили раньше, постепенно заменяет шпильки на удобные широкие невысокие каблуки. А еще подавляет мысли о покупке красивого кружевного белья мыслями: «Ты с ума сошла? У доченьки нет весенних ботиночек!».

Оглянитесь вокруг: наверняка, муж стал редко говорить комплименты и слова нежности, дети не так часто смеются, а друзья уже даже и не надеются на встречу с вами. Если в данный момент вы почувствовали, что такая жизнь просто невыносима, попробуйте побороть поселившуюся в голове «тетку», придерживаясь нехитрых советов.

Совет №1. Относитесь ко всему легко. И обязательно с любовью.

Если внутри вас поселилась нестерпимая тоска, то это обязательно отразится на внешнем виде. Радостная женщина, наоборот, будет притягивать к себе восторженные взгляды. Или хотя бы просто вызывать положительные эмоции у окружающих. Если вам хорошо, то и другим людям станет лучше. Ведь не зря говорят, что у счастливых женщин — счастливые дети и мужья.

Совет №2. Балуйте себя приятными мелочами.

Будучи «теткой», можно напрочь забыть о том, что женщина, несмотря на возраст, должна хорошо выглядеть и быть ухоженной. Красота — это дело наживное, и наживается оно не так и сложно. Достаточно пройтись по любимым магазинам и купить себе, например, хорошие духи или качественную одежду. Вы почувствуете, что еще сможете свести с ума далеко не одного прохожего, встретившегося на пути кокетливой и красивой женщины, то есть на вашем пути.

Совет №3. Вы никому ничего не должны.

Вы не обязаны постоянно готовить, убирать, гладить белье, если все это вам так ненавистно. Занимаясь нелюбимыми делами, вы сеете в себе раздражение и злость, а потом срываетесь на близких людях. Но ведь они же ни при чем! Они не заставляют вас в десятый раз пылесосить ковер, не просят готовить каждый день новое блюдо. Возможно, все идет из детства: мама говорила вам, что муж обязательно бросит ту, которая не печет ему вкусные пышные пироги, а дети останутся голодными и умрут.

Всем заправляет только любовь. И никакого нездорового чувства долга быть не должно.

Совет №4. Какая разница, что скажут люди?

Только «теткам» важно, что о них говорят окружающие. Главное, чтобы вы думали о себе положительно. Мнение чужих людей пусть останется при них и будет не вашей заботой. Выпрямьте спину, поднимите подбородок и идите вперед легким шагом. Никто даже не подумает говорить о вас нелестно, потому что не усомнится, что вы счастливы и прекрасны.

Совет №5. Скажите «да» макияжу и каблукам даже во время прогулок с ребенком.

Арабские женщины знают секрет семейного счастья, поэтому именно они являются самыми большими потребителями губной помады на планете. Они не ходят дома при супруге непричесанными и ненакрашенными, надев засаленный халат в пол.

Женщины на постсоветском пространстве ведут себя наоборот: макияж и наряды — для праздников, корпоративов, походов в гости и на работу.

При супруге нужно выглядеть если не как королева, то хотя бы как принцесса. «Тетка» всегда находит тысячу причин, чтобы ощущать удобство, но быть не очень красивой: «я так устала» или «ой, я сегодня очень занята».

Совет №6. Вдохновляйте любимого человека, а не будьте для него обслуживающим персоналом.

Мама годами убеждала вас в том, что мужья никогда не уходят от жен, которые вкусно готовят и наводят кристальную чистоту в доме. Но разве супруга и домохозяйка — одно и то же? Жены вдохновляют мужчин, поддерживают уют, направляют мужей к принятию мудрых решений. Женщина, озабоченная только ведением хозяйства и поддержанием строгого порядка — это «тетка», а не любимая супруга.

Совет №7. То, что вы есть — это уже повод для радости.

Вы такая одна, и другой никогда не будет. Зачем становиться занудой и искусственно убивать в себе счастье, придумывая мелкие проблемы и раздувая их до громадной величины? Попробуйте совершить нечто «запретное»: нет ничего страшного в том, что вы сходили в парикмахерскую и покрасили волосы, но забыли купить мужу его традиционную вечернюю булочку с маком. Он вас только слегка пожурит, потому что вы не «тетка», а интересная, красивая, любимая и неповторимая женщина.

Текст: Flytothesky.ru