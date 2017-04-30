Считаете ли вы себя счастливчиком и баловнем судьбы? Приходилось ли вам испытывать действительно сногсшибательные полосы везения? Согласитесь, удача может посещать нас в самых различных формах: выигрыш в лотерею, ценные находки, умение избегать неприятных ситуаций. Хотя везение – это не то, от чего вы должны зависеть. Если вы делаете что-то неправильно, не думайте, что удача будет вас защищать. А что по этому поводу говорит астрология?





1. Овен

Вам везет тогда, когда вы сами создаете для себя возможности. В сущности, вы самостоятельно «делаете» свою собственную удачу. Вы не зависите от какой-то магической силы, а поступаете, как считаете нужным, и получаете от этого пользу. Кроме того, вы не особо возражаете, если везение иногда делает перерыв, поскольку никогда на него не рассчитываете.

2. Телец

Вы мало сталкиваетесь с везением, потому что не слишком в него верите. Вы просто предпочитаете упорно трудиться и идти к целям, не ожидая подарков свыше. У вас есть все, что нужно для хорошей жизни, и это не включает в себя четырехлистный клевер, подкову или счастливую монетку.

3. Близнецы

Вы давно научились зависеть не от удачи, а от ума. Надо сказать, что Близнецы считаются одним из самых везучих знаков, и это вполне логично, ведь вы интеллектуальны, мотивированы и достаточно гибки, чтобы справиться с любым вызовом или препятствием. А положительные результаты и достигнутые цели уже сами по себе являются удачей.

4. Рак

Вы родились под счастливой звездой, и хотя вы не всегда можете ее рассмотреть, вам действительно повезло. Вы ухитряетесь получать всевозможные неожиданные шансы и возможности, которые большинству людей почему-то не выпадают. Постарайтесь увидеть «счастливые знаки» и быть благодарным за всю вашу удачу.

5. Лев

Нельзя сказать, что вы особенный везунчик, но все, к чему вы прикасаетесь, фигурально превращается в золото. Вам повезло в том, что у вас есть врожденная интуиция касательно правильных и разумных поступков. Вам не нужна счастливая звезда, потому что вы сами звезда. Вы тот, кто руководит шоу, и если у вас наступает черная полоса, то вы самостоятельно перекрасите её в белый цвет.

6. Дева

Вы никак не зависите от переменчивой удачи, потому что у вас её было не особенно много. Все, что у вас есть – это результат ваших знаний и умений. Легких путей вы точно никогда не искали, и именно это и сделало вас вполне успешным человеком. Кроме того, вы сами можете запросто стать чьим-либо везением.

7. Весы

Вы человек везучий, но очень рационально не воспринимаете это как должное. Зато ваша удача дала вам позитивный взгляд на мир. Вы пытаетесь увидеть хорошее в любой ситуации, и это отношение прекрасно реализуется в вашей жизни. Вы осознаете свое везение и пытаетесь вернуть мирозданию это сторицей, помогая другим.

8. Скорпион

Можно предположить, что из-за вашего периодически пессимистического отношения, вам не всегда везет в жизни, но это не так. Вы счастливчик, особенно в плане получения того, чего вы хотите. Если вы сосредоточиваетесь на нужном объекте, то запросто его получаете – будь то пара новой обуви или поездка на курорт.

9. Стрелец

Вы определенно один из самых удачливых знаков Зодиака, к которому всегда притягивается все хорошее. Иногда складывается ощущение, что вы вообще не прилагаете ни к чему никаких усилий, поскольку свыше вам уже все распланировали самым благоприятным образом. Самое интересное, что сами вы это везение не замечаете, считая все ситуации обычным течением жизни.

10. Козерог

Вам обычно везет с финансами. Вы один из тех людей, которые получают деньги из совершенно неожиданных источников – смерть богатой тети, лотерея или страховка. Кроме того, вы везучий человек в плане инвестиций и распределения своих активов – вы всегда точно знаете, что и как с ними делать. Вы не

промотаете состояние за две секунды, но сохраните его и приумножите. Фактически вы не зависите от удачи, но вы довольны, если она все же на вашей стороне.

11. Водолей

Вы не самый удачливый человек в мире, и жизнь нередко любит подбрасывать вам проблемы и препятствия. Тем не менее, вы прирожденный боец, и не позволяете ничему и никому сбить вас с ног, уверенно держа оборону. Вы смело берете то, что дается, и используете это себе во благо. Вы достаточно креативны и решительны, чтобы превратить любую неудачу в собственное достижение, причем очень необычным и инновационным способом.

12. Рыбы

Вы везунчик от рождения, но вы к этому настолько привыкли, что совсем этот дар не цените. Вы получаете желаемое то ли из-за интуиции, то ли потому что вам покровительствуют высшие силы. Вы должны верить, что заслуживаете счастья, а то вдохновение, которое вы черпаете из невидимого источника – это и есть ваше везение.

Текст: Flytothesky.ru

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