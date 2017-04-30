Героинь этой словно бы кинематографической истории зовут Анаис Бордье и Саманта Футерман. Как сообщает агентство CNN, благодаря YouTube удочеренная в раннем детстве Анаис нашла свою сестру-близняшку. Они не виделись более 25 лет. Более того – на протяжении всего этого времени сестры и не подозревали о существовании друг друга. Однако при встрече оказалось, что девушки носят одинаковые прически, предпочитают одинаковый цвет лака для ногтей и обе терпеть не могут вареную морковь.





Анаис Бордье выросла во Франции. Когда она была на учебе в Лондоне, знакомый поделился ссылкой в YouTube на трейлер фильма «21 и более», в котором можно было заметить Анаис. Однако сама девушка безумно растерялась, увидев эти кадры, ведь она никогда не снималась в кино!

Глубоко пораженная Анаис решила постараться как можно больше узнать о девушке из фильма. В результате поисков в интернете она узнала, что ее «двойника», молодую актрису из Америки, зовут Саманта Футерман.

После месяца раздумий Анаис взяла себя в руки и отправила Саманте сообщение в Facebook. Американская девочка была, подобно самой Анаис, по-настоящему шокирована. Несмотря на то, что они жили на разных континентах, девушки смогли встретиться и сделать тест ДНК. Выяснилось, что они обе родились в Сеуле 19 ноября 1987 и были разлучены при рождении. Вскоре после этого Саманта была удочерена американскими родителями, а Анаис отправилась во Францию. ДНК-тест подтвердил очевидное – девушки оказались близнецами. Увы, биологическая мать не оставила им ни малейшей надежды разыскать ее. Тем не менее воссоединенные близняшки, обретя друг друга, чувствуют себя невероятно счастливыми.

«Это нечто невероятное – почувствовать, что в этом мире у тебя кто-то есть. Я почувствовала себя так спокойно и уверенно…»

Сестры-близняшки Анаис и Саманта не видели друг друга более 25 лет.





Анаис, удочеренная в раннем детстве, обнаружила свою сестру, увидев видеоролик на сайте YouTube.





После месяца раздумий, Анаис обратилась к Саманте на Facebook:





«Привет! Меня зовут Анаис. Я из Франции, а сейчас живу в Лондоне.

Пару месяцев назад мой приятель увидел ролик, в котором ты снималась, и обратил внимание, что мы с тобой похожи… Ну, то есть ПРОСТО ОЧЕНЬ ПОХОЖИ. Мы с ним еще пошутили на этот счет (я тоже веду себя грубовато с людьми и не прочь иной раз кого-то стукнуть, ахаха!).

А сегодня мой знакомый посмотрел трейлер к «21 и более» и сказал, что вновь увидел девушку, похожую на меня. После этого я поискала в сети информацию о тебе и после небольшого исследования поняла, что ты родилась 19 ноября 1987 года…

Я изучила еще несколько видео с тобой (и они были шикарны!) и из них поняла, что ты тоже была удочерена.

Так вот… не хотелось бы преподносить все это чересчур «как в кино», но… как бы это сказать… а где ты родилась?

Я родилась 19 ноября 1987 года в Бусане, но по документам мое место рождения – Сеул. Мое настоящее, корейское имя – Ким Эунва. Спустя три месяца после рождения я поселилась во Франции.

На моей странице в Facebook ты можешь посмотреть фото и видео со мной. Наше сходство особенно заметно на видео…

Дай мне знать, что ты обо всем этом думаешь… Только не пугайся…

С огромной любовью, Анаис»

Девушки встретились и сделали тест ДНК, подтвердивший их родство. Их биологическая мать не оставила дочкам ни малейшей надежды разыскать ее.





Тем не менее близняшки невероятно счастливы обрести друг друга.





«Это нечто невероятное – почувствовать, что в этом мире у тебя кто-то есть».





Текст: Flytothesky.ru