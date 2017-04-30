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Спустя 27 лет разлуки близняшки нашли друг друга на Youtube

01.05.2017 16:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Героинь этой словно бы кинематографической истории зовут Анаис Бордье и Саманта Футерман. Как сообщает агентство CNN, благодаря YouTube удочеренная в раннем детстве Анаис нашла свою сестру-близняшку. Они не виделись более 25 лет. Более того – на протяжении всего этого времени сестры и не подозревали о существовании друг друга. Однако при встрече оказалось, что девушки носят одинаковые прически, предпочитают одинаковый цвет лака для ногтей и обе терпеть не могут вареную морковь.

Спустя 27 лет разлуки близняшки нашли друг друга на Youtube

Анаис Бордье выросла во Франции. Когда она была на учебе в Лондоне, знакомый поделился ссылкой в YouTube на трейлер фильма «21 и более», в котором можно было заметить Анаис. Однако сама девушка безумно растерялась, увидев эти кадры, ведь она никогда не снималась в кино!

Глубоко пораженная Анаис решила постараться как можно больше узнать о девушке из фильма. В результате поисков в интернете она узнала, что ее «двойника», молодую актрису из Америки, зовут Саманта Футерман.

После месяца раздумий Анаис взяла себя в руки и отправила Саманте сообщение в Facebook. Американская девочка была, подобно самой Анаис, по-настоящему шокирована. Несмотря на то, что они жили на разных континентах, девушки смогли встретиться и сделать тест ДНК. Выяснилось, что они обе родились в Сеуле 19 ноября 1987 и были разлучены при рождении. Вскоре после этого Саманта была удочерена американскими родителями, а Анаис отправилась во Францию. ДНК-тест подтвердил очевидное – девушки оказались близнецами. Увы, биологическая мать не оставила им ни малейшей надежды разыскать ее. Тем не менее воссоединенные близняшки, обретя друг друга, чувствуют себя невероятно счастливыми.

«Это нечто невероятное – почувствовать, что в этом мире у тебя кто-то есть. Я почувствовала себя так спокойно и уверенно…»

Сестры-близняшки Анаис и Саманта не видели друг друга более 25 лет.

Спустя 27 лет разлуки близняшки нашли друг друга на Youtube

Анаис, удочеренная в раннем детстве, обнаружила свою сестру, увидев видеоролик на сайте YouTube.

Спустя 27 лет разлуки близняшки нашли друг друга на Youtube

После месяца раздумий, Анаис обратилась к Саманте на Facebook:

Спустя 27 лет разлуки близняшки нашли друг друга на Youtube

«Привет! Меня зовут Анаис. Я из Франции, а сейчас живу в Лондоне.

Пару месяцев назад мой приятель увидел ролик, в котором ты снималась, и обратил внимание, что мы с тобой похожи… Ну, то есть ПРОСТО ОЧЕНЬ ПОХОЖИ. Мы с ним еще пошутили на этот счет (я тоже веду себя грубовато с людьми и не прочь иной раз кого-то стукнуть, ахаха!).

А сегодня мой знакомый посмотрел трейлер к «21 и более» и сказал, что вновь увидел девушку, похожую на меня. После этого я поискала в сети информацию о тебе и после небольшого исследования поняла, что ты родилась 19 ноября 1987 года…

Я изучила еще несколько видео с тобой (и они были шикарны!) и из них поняла, что ты тоже была удочерена.

Так вот… не хотелось бы преподносить все это чересчур «как в кино», но… как бы это сказать… а где ты родилась?

Я родилась 19 ноября 1987 года в Бусане, но по документам мое место рождения – Сеул. Мое настоящее, корейское имя – Ким Эунва. Спустя три месяца после рождения я поселилась во Франции.

На моей странице в Facebook ты можешь посмотреть фото и видео со мной. Наше сходство особенно заметно на видео…

Дай мне знать, что ты обо всем этом думаешь… Только не пугайся…

С огромной любовью, Анаис»

Девушки встретились и сделали тест ДНК, подтвердивший их родство. Их биологическая мать не оставила дочкам ни малейшей надежды разыскать ее.

Спустя 27 лет разлуки близняшки нашли друг друга на Youtube

Тем не менее близняшки невероятно счастливы обрести друг друга.

Спустя 27 лет разлуки близняшки нашли друг друга на Youtube

«Это нечто невероятное – почувствовать, что  в этом мире у тебя кто-то есть».Спустя 27 лет разлуки близняшки нашли друг друга на Youtube

Спустя 27 лет разлуки близняшки нашли друг друга на Youtube

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Героинь этой словно бы кинематографической истории зовут Анаис Бордье и Саманта Футерман. Как сообщает агентство CNN, благодаря YouTube удочеренная в раннем детстве...

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