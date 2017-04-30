В старину говорили: «Кто правит морями, правит миром». В прежние времена вода была действительно единственным способом для передвижения на большие расстояния, а систематические конфликты между странами нередко отправляли суда прямиком в водную могилу. Некоторые такие места старых кораблекрушений теперь стали объектами исторического интереса, ну и, конечно же, магнитом для туристов.

1. Британник (HMHS Britannic)





«Британник» – детище той же компании, что и «Титаник», только построен он был чуть позднее и с внесением ряда усовершенствований: например, дополнительные спасательные шлюпки и более прочный корпус котельной и машинного отделения. «Британник» был даже крупнее размерами своего невезучего предшественника. Но началась Первая мировая и судно реквизировали для использования в качестве госпитального корабля. «Британник» проплавал целый год, но налетел на немецкую мину у берегов Греции в 1916 году. Из тысячи человек на борту погибли только 30.









Жак Кусто обнаружил его обломки в 1975 году и был удивлен увидеть «Британник» в отличном состоянии. Впоследствии к судну спускалось несколько экспедиций для съемок. Последний спуск состоялся в 2012, когда было установлено оборудование для мониторинга роста бактерий на корабле.

2. Лузитания (RMS Lusitania)





История «Лузитании» очень схожа с судьбой «Британника». В 1915 году пассажирский лайнер RMS Lusitania был отправлен на дно немецкой подводной лодкой, что вызвало огромный переполох в мире. Немцев обвинили в нарушении законов, так как они атаковали невоенное судно. С другой стороны, британцы втихую использовали «Лузитанию» для транспортировки военных боеприпасов в надежде избежать нападения.









В настоящее время «Лузитания» лежит на дне неподалеку от маяка в Кинсейле (Ирландия). Судно находится на приличной глубине и очень быстро дряхлеет. По оценкам специалистов, при таких темпах разрушения остов корабля скоро окончательно развалится.

3. Нуэстра Сеньора де Аточа (Богоматерь Аточа; Nuestra Señora de Atocha)





Галеон «Нуэстра Сеньора де Аточа» был флагманом испанского флота, и в наше время стал самым крупным найденным сокровищем. В 1622 году судно направлялось из кубинской Гаваны в Испанию с огромным грузом драгоценных камней, серебра, золота, табака, меди и всего, что тогда считалось ценным. Однако путь «Аточи» прервал ураган, отправивший её на дно.









Корабль с его бесценным грузом долго и безуспешно разыскивали, пока в 1985 году удача не улыбнулась профессиональному охотнику за подводными сокровищами Мелу Фишеру. Он и обнаружил её останки у побережья Флориды. Фишеру удалось поднять часть груза «Аточи» на сумму в 450 млн. долларов, остальные сокровища пока так и остаются под водой.

4. Уида (Whydah Gally)





«Уида» была флагманским судном пирата Черного Сэма Беллами, который считался весьма успешным, так как он потопил или захватил рекордное количество кораблей и накопил самое внушительное состояние (около 120 млн. долларов в современных деньгах). «Уида» была построена в 1715 году, но через год захвачена Черным Сэмом. Еще через год судно затонуло во время шторма, унеся с собой в пучину и Беллами, и его команду, и его несметные сокровища.









260 лет спустя «Уиду» обнаружили при помощи старинной карты, составленной капитаном, который первоначально исследовал место кораблекрушения «Уиды» в 1717 году. Можно сказать, это была самая настоящая пиратская карта сокровищ. На корабельном колоколе была найдена надпись «Whydah Gally 1716», по которой и идентифицировали останки судна, с которого подняли немало ценных артефактов.

5. Месть королевы Анны (Queen Anne’s Revenge)





Судно с таким пугающим названием терроризировало моря лишь короткий период, но оно считалось одним из наиболее устрашающих кораблей. Капитаном фрегата был сам Черная Борода, захвативший его в 1717 году. Через год «Месть королевы Анны» потерпела крушение и села на мель около берегов Северной Каролины.









Судьба фрегата оставалась загадкой вплоть до 1996 года, когда был обнаружен корабль, очень на него схожий. Тем не менее, идентификация его продлилась 16 лет до 2012 года – именно тогда Национальное географическое общество окончательно подтвердило, что это именно флагман Черной Бороды. Поднятие и изучение пиратских артефактов продолжается и поныне.

Текст: Flytothesky.ru

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