Нет, ваше зрение совершенно вас не подводит. Нет, это не коварные проделки Фотошопа. Это абсолютно реальный дом, очень умело встроенный в пещеру. Он называется Куэвас-дель-Пиньо (Cuevas Del Pino), и разработали его архитекторы из студии Ummo Estudio (Испания). Первоначально строение использовалось как место отдыха для пастухов, выпасающих домашний скот на склонах Сьерра-Морены, но затем его преобразовали в максимально комфортное жилое помещение с массой естественного света, сохранив и оригинальные внешние стены, и нависающие тяжелые каменные своды и стены самой пещеры.

Представители архитектурной студии называют свое творение «миксом» или «смешением», задачей которого было подчеркнуть как изобилие пространства, так и богатство природных материалов. Однако, что самое потрясающее во всем дизайне – это потоки естественного света, беспрепятственно льющегося внутрь через огромные окна и заполняющего всю пещеру.

























Текст: Flytothesky.ru