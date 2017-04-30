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Это не оптический обман – просто дом очень искусно встроен в пещеру

01.05.2017 20:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Нет, ваше зрение совершенно вас не подводит. Нет, это не коварные проделки Фотошопа. Это абсолютно реальный дом, очень умело встроенный в пещеру. Он называется Куэвас-дель-Пиньо (Cuevas Del Pino), и разработали его архитекторы из студии Ummo Estudio (Испания). Первоначально строение использовалось как место отдыха для пастухов, выпасающих домашний скот на склонах Сьерра-Морены, но затем его преобразовали в максимально комфортное жилое помещение с массой естественного света, сохранив и оригинальные внешние стены, и нависающие тяжелые каменные своды и стены самой пещеры.

Представители архитектурной студии называют свое творение «миксом» или «смешением», задачей которого было подчеркнуть как изобилие пространства, так и богатство природных материалов. Однако, что самое потрясающее во всем дизайне – это потоки естественного света, беспрепятственно льющегося внутрь через огромные окна и заполняющего всю пещеру.Это не оптический обман – просто дом очень искусно встроен в пещеру

Это не оптический обман – просто дом очень искусно встроен в пещеру

Это не оптический обман – просто дом очень искусно встроен в пещеру

Это не оптический обман – просто дом очень искусно встроен в пещеру

Это не оптический обман – просто дом очень искусно встроен в пещеру

Это не оптический обман – просто дом очень искусно встроен в пещеру

Это не оптический обман – просто дом очень искусно встроен в пещеру

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Нет, ваше зрение совершенно вас не подводит. Нет, это не коварные проделки Фотошопа. Это абсолютно реальный дом, очень умело встроенный в пещеру. Он называется...

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