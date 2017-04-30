То, как мы представляем себе будущее, во многом зависит от среды, в которой мы живем сейчас. Франция конца 19 века переживала индустриальный подъем, потому и художники того времени ожидали, что в будущем все будет автоматизировано, а в крокет можно будет играть под водой.

На рубеже 20-го века Жан-Марк Коте и ряд других французских художников стали размышлять о том, что же ждет их и Францию в будущем, а точнее, как предположительно будут жить люди в 2000 году. В результате у компании творческих людей родилась серия рисунков, которую они собирались представить на Всемирной выставке в Париже.

Эти рисунки в дальнейшем были размножены в качестве открыток и вложений в коробки с сигаретами и сигарами, но не очень большим тиражом. В 1986 году писатель Айзек Азимов приобрел один набор таких открыток и использовал их в своей работе «Будущие дни: 2000 год глазами людей 19 века».

1. Пара «слушает» газету.





2. Художники предполагали, что обувь на колесиках ускорит передвижение.





3. «Сражение» на автомобилях.





4. А это проекционный экран, прикрепленный к фонографу.





5. Машина записывает слова и отправляет их через курьера.





6. Летающие дети.





7. Косметический салон будущего – все делают машины.





8. Кит перевозит людей под водой.





9. Люди играют в подводный крокет.





10. Люди передвигаются, оседлав морских коньков.





11. Люди получают информацию с помощью электрического тока.





12. Мобильные дома.





13. На помощь военным кораблям спешит огромный дирижабль.





14. Музыкальные инструменты становятся автоматизированными.





15. Сельское хозяйство тоже становится автоматизированным.





16. Люди проводят все больше времени под водой.





17. Почтальон доставляет корреспонденцию по воздуху.





18. На помощь парикмахерам приходят машины.





19. Повара тоже не обходятся без автоматизированного процесса.





20. Полиция задерживает преступников в воздухе.





21. Еще одно летающее устройство.





22. Французские художники считали, что технологические инновации дадут возможность людям максимально передвигаться по воздуху.



