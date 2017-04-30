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Каким видели 2000 год французские художники 19 века

01.05.2017 20:04 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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То, как мы представляем себе будущее, во многом зависит от среды, в которой мы живем сейчас. Франция конца 19 века переживала индустриальный подъем, потому и художники того времени ожидали, что в будущем все будет автоматизировано, а в крокет можно будет играть под водой.

На рубеже 20-го века Жан-Марк Коте и ряд других французских художников стали размышлять о том, что же ждет их и Францию в будущем, а точнее, как предположительно будут жить люди в 2000 году. В результате у компании творческих людей родилась серия рисунков, которую они собирались представить на Всемирной выставке в Париже.

Эти рисунки в дальнейшем были размножены в качестве открыток и вложений в коробки с сигаретами и сигарами, но не очень большим тиражом. В 1986 году писатель Айзек Азимов приобрел один набор таких открыток и использовал их в своей работе «Будущие дни: 2000 год глазами людей 19 века».

1. Пара «слушает» газету.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

2. Художники предполагали, что обувь на колесиках ускорит передвижение.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

3. «Сражение» на автомобилях.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

4. А это проекционный экран, прикрепленный к фонографу.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

5. Машина записывает слова и отправляет их через курьера.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

6. Летающие дети.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

7. Косметический салон будущего – все делают машины.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

8. Кит перевозит людей под водой.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

9. Люди играют в подводный крокет.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

10. Люди передвигаются, оседлав морских коньков.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

11. Люди получают информацию с помощью электрического тока.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

12. Мобильные дома.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

13. На помощь военным кораблям спешит огромный дирижабль.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

14. Музыкальные инструменты становятся автоматизированными.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

15. Сельское хозяйство тоже становится автоматизированным.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

16. Люди проводят все больше времени под водой.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

17. Почтальон доставляет корреспонденцию по воздуху.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

18. На помощь парикмахерам приходят машины.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

19. Повара тоже не обходятся без автоматизированного процесса.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

20. Полиция задерживает преступников в воздухе.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

21. Еще одно летающее устройство.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

22. Французские художники считали, что технологические инновации дадут возможность людям максимально передвигаться по воздуху.

Каким видели 2000 год французские художники 19 века

 
 
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То, как мы представляем себе будущее, во многом зависит от среды, в которой мы живем сейчас. Франция конца 19 века переживала индустриальный подъем, потому и...

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