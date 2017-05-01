Проведению любых Олимпийских игр предшествует огромная подготовка и масштабное строительство – однако во многих случаях такие свежие строения становятся «однодневками», которые впоследствии медленно, но уверенно приходят в упадок и разваливаются . Учитывая масштаб затрат, связанных с такими «стройками века», вид заброшенных олимпийских деревень действительно угнетает.

1. Фасад Олимпийского водного стадиона в Рио-де-Жанейро уже разваливается всего через полгода после игр.





2. Снесенный медиацентр в Рио – он был построен для международных СМИ, освещавших Олимпийские игры 2016.





3. Среди развалин масса рекламных буклетов из медиацентра.





4. Заброшенные домики рядом с олимпийским полем для гольфа, разбитым специально для Игр в Рио-2016.





5. Олимпийские кольца в Афинах уже не работают. На строительство таких объектов было потрачено 15 млрд. долларов. К счастью, некоторым строениям все же нашли применение.





6. Олимпийский стадион в Афинах.





7. Легкоатлетическая арена в Афинах.





8. Перевернутый указатель мужской раздевалки в Пекине. На пекинскую Олимпийскую деревню было потрачено 40 млрд. долларов.





9. Бейсбольное поле в Пекине.





10. Так сейчас выглядит стадион для пляжного волейбола в Пекине.





11. Бассейн для каякинга в Пекине.





12. Олимпийская деревня в Берлине. В 1936 года Гитлер использовал летние Олимпийские игры для рекламы «дружелюбной» Германии. Многие страны угрожали бойкотировать Игры, но в конечном счете большинство в них участвовало.





13. Гимнастический спортзал в Берлине.





14. Олимпийские кольца в аквацентре Берлина.





15. Берлинский аквацентр.





16. Мурал в заброшенном олимпийском здании в Берлине.





17. Заброшенное олимпийское здание в Берлине.





18. Олимпийские кольца уже едва заметны.





19. Олимпийская деревня в Берлине.





20. Остатки открытого бассейна. В 1952 году Хельсинки были 12-м городом, принимающим современные Игры, потому тогда еще делали немного надежнее и ответственнее.





21. Спортивный конь так и стоит в гимнастическом зале в Хельсинки.





22. Наверное, самым грустным из всех является случай с Сараево, который был разрушен войной. Бобслейная трасса 1984 года постройки использовалась в качестве артиллерийского укрепления во время войны в Боснии почти десять лет спустя.





23. Трасса для бобслея в Сараево под другим углом.





24. Сараевскую бобслейную трассу быстро «захватывает» природа.





25. Олимпийский отель в Сараево.





26. Лыжные трамплины в Сараево.





27. Сараевские олимпийские кольца уже почти развалились.





28. Спортивный комплекс в Сараево.





Текст: Flytothesky.ru

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