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Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

01.05.2017 22:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Проведению любых Олимпийских игр предшествует огромная подготовка и масштабное строительство – однако во многих случаях такие свежие строения становятся «однодневками», которые впоследствии медленно, но уверенно приходят в упадок и разваливаются. Учитывая масштаб затрат, связанных с такими «стройками века», вид заброшенных олимпийских деревень действительно угнетает.Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

1. Фасад Олимпийского водного стадиона в Рио-де-Жанейро уже разваливается всего через полгода после игр.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

2. Снесенный медиацентр в Рио – он был построен для международных СМИ, освещавших Олимпийские игры 2016.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

3. Среди развалин масса рекламных буклетов из медиацентра.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

4. Заброшенные домики рядом с олимпийским полем для гольфа, разбитым специально для Игр в Рио-2016.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

5. Олимпийские кольца в Афинах уже не работают. На строительство таких объектов было потрачено 15 млрд. долларов. К счастью, некоторым строениям все же нашли применение.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

6. Олимпийский стадион в Афинах.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

7. Легкоатлетическая арена в Афинах.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

8. Перевернутый указатель мужской раздевалки в Пекине. На пекинскую Олимпийскую деревню было потрачено 40 млрд. долларов.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

9. Бейсбольное поле в Пекине.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

10. Так сейчас выглядит стадион для пляжного волейбола в Пекине.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

11. Бассейн для каякинга в Пекине.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

12. Олимпийская деревня в Берлине. В 1936 года Гитлер использовал летние Олимпийские игры для рекламы «дружелюбной» Германии. Многие страны угрожали бойкотировать Игры, но в конечном счете большинство в них участвовало.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

13. Гимнастический спортзал в Берлине.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

14. Олимпийские кольца в аквацентре Берлина.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

15. Берлинский аквацентр.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

16. Мурал в заброшенном олимпийском здании в Берлине.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

17. Заброшенное олимпийское здание в Берлине.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

18. Олимпийские кольца уже едва заметны.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

19. Олимпийская деревня в Берлине.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

20. Остатки открытого бассейна. В 1952 году Хельсинки были 12-м городом, принимающим современные Игры, потому тогда еще делали немного надежнее и ответственнее.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

21. Спортивный конь так и стоит в гимнастическом зале в Хельсинки.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

22. Наверное, самым грустным из всех является случай с Сараево, который был разрушен войной. Бобслейная трасса 1984 года постройки использовалась в качестве артиллерийского укрепления во время войны в Боснии почти десять лет спустя.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

23. Трасса для бобслея в Сараево под другим углом.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

24. Сараевскую бобслейную трассу быстро «захватывает» природа.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

25. Олимпийский отель в Сараево.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

26. Лыжные трамплины в Сараево.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

27. Сараевские олимпийские кольца уже почти развалились.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

28. Спортивный комплекс в Сараево.

Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы

Текст: Flytothesky.ru

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