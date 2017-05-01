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Заброшенные олимпийские объекты – тень былой славы
01.05.2017 22:11 — Калейдоскоп | Flytothesky
Проведению любых Олимпийских игр предшествует огромная подготовка и масштабное строительство – однако во многих случаях такие свежие строения становятся «однодневками», которые впоследствии медленно, но уверенно приходят в упадок и
1. Фасад Олимпийского водного стадиона в Рио-де-Жанейро уже разваливается всего через полгода после игр.
2. Снесенный медиацентр в Рио – он был построен для международных СМИ, освещавших Олимпийские игры 2016.
3. Среди развалин масса рекламных буклетов из медиацентра.
4. Заброшенные домики рядом с олимпийским полем для гольфа, разбитым специально для Игр в Рио-2016.
5. Олимпийские кольца в Афинах уже не работают. На строительство таких объектов было потрачено 15 млрд. долларов. К счастью, некоторым строениям все же нашли применение.
6. Олимпийский стадион в Афинах.
7. Легкоатлетическая арена в Афинах.
8. Перевернутый указатель мужской раздевалки в Пекине. На пекинскую Олимпийскую деревню было потрачено 40 млрд. долларов.
9. Бейсбольное поле в Пекине.
10. Так сейчас выглядит стадион для пляжного волейбола в Пекине.
11. Бассейн для каякинга в Пекине.
12. Олимпийская деревня в Берлине. В 1936 года Гитлер использовал летние Олимпийские игры для рекламы «дружелюбной» Германии. Многие страны угрожали бойкотировать Игры, но в конечном счете большинство в них участвовало.
13. Гимнастический спортзал в Берлине.
14. Олимпийские кольца в аквацентре Берлина.
15. Берлинский аквацентр.
16. Мурал в заброшенном олимпийском здании в Берлине.
17. Заброшенное олимпийское здание в Берлине.
18. Олимпийские кольца уже едва заметны.
19. Олимпийская деревня в Берлине.
20. Остатки открытого бассейна. В 1952 году Хельсинки были 12-м городом, принимающим современные Игры, потому тогда еще делали немного надежнее и ответственнее.
21. Спортивный конь так и стоит в гимнастическом зале в Хельсинки.
22. Наверное, самым грустным из всех является случай с Сараево, который был разрушен войной. Бобслейная трасса 1984 года постройки использовалась в качестве артиллерийского укрепления во время войны в Боснии почти десять лет спустя.
23. Трасса для бобслея в Сараево под другим углом.
24. Сараевскую бобслейную трассу быстро «захватывает» природа.
25. Олимпийский отель в Сараево.
26. Лыжные трамплины в Сараево.
27. Сараевские олимпийские кольца уже почти развалились.
28. Спортивный комплекс в Сараево.
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Проведению любых Олимпийских игр предшествует огромная подготовка и масштабное строительство – однако во многих случаях такие свежие строения становятся...
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