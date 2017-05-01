Sputnik изучил архивы уголовного дела и побывал на месте катастрофы.

Никакого памятного знака, даже таблички в память о погибших в тот день в Крыжовке так и не сделано. На месте, где опрокинулся скомканный битком набитый дачниками последний вагон электрички, — дикое поле и редкие сосенки. В 1977 году здесь прямо у железной дороги росла картошка…

"Врезалось в память: стоит мужчина, а мне нужна была помощь. Я ему кричу: "Мужик!", а он стоит и смотрит на пиджак на земле. А оттуда — маленькая ручка… наверное, годика 3-4 ребенку было. А он стоит и не реагирует… Скорее всего, отец, потому что было очевидно, что он снял пиджак и прикрыл ребенка", — поделился с корреспондентом Sputnik воспоминаниями о том дне житель Крыжовки Виктор Носаль.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Вид на тепловоз и предпоследний вагон электропоезда

2 мая 1977 года на путевом посту Крыжовка в хвост электрички №548 Олехновичи — Минск на скорости врезался пассажирский поезд №0280 Гродно — Орша. Согласно материалам уголовного дела, которое рассматривала судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, в том крушении погибли 22 человека, еще 82 человека получили ранения разной степени тяжести.

"22 погибших — это бред"

Виктор Носаль в 1977 году учился в седьмом классе. Его дом стоит на пригорке, со двора через сетчатый в ту пору забор были видны и железная дорога, и станция.



© Sputnik / Виктор Толочко Виктор Носаль вспоминает трагедию в Крыжовке

"Мне бабушка вынесла как раз покушать — у нас тут на улице стоял стол. И тут удар. А потом сразу тишина. Большого взрыва не было… Но потом начали визжать женщины. И визг был такой, просто ужас", — вспоминает Носаль.

Он рванул на станцию, увидел, что последний вагон электрички выгнуло дугой и положило и на бок. Пострадал и предпоследний вагон. Скорые приехали не сразу. К тому времени часть тяжелораненых, по словам очевидца, уже были отправлены в больницу на попутках.

"Какой-то мужчина, очень представительный, — он ехал на той электричке, — собрал мужиков. Они перекрыли дорогу — это ж была центральная дорога Минск — Молодечно, и поток машин был приличный: все возвращались в город после праздников. Так вот они высаживали всех из машин и грузили раненых. Помню, один подъехал на "жигулях", поднял капот — типа у него машина сломалась. Ну, вы же понимаете, люди все в крови, кто хочет салон пачкать. Так тот мужик подбегает к нему, как врезал под зад и говорит: "Либо ты в эту машину сядешь, либо я, и заведется она с пол оборота". Ну что, тот взял раненого и поехал", — вспоминает Носаль.



© Sputnik / Виктор Толочко Автодорога возле Крыжовки

Грузили только тяжелых, вспоминает очевидец. Кто мог ждать, те ждали. Потом подъехали скорые, военные, место оцепили и добровольных помощников оттеснили.

"Потом по радио сообщили, что погибших было 19 человек. Но я лично насчитал 20 трупов на той стороне железной дороги, их сразу накрыли простынями. И на этой стороне человек 15 лежало, мертвых не грузили в машины. Грузили тех, кого можно было спасти. А еще в Заславль завезли, чтобы побыстрее, то ли 18, то ли 20 человек тяжело раненых… И говорили, что из них никто не выжил. Так что 22 человека мертвых — это бред", — рассуждает Носаль.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Разборка разбитых вагонов электропоезда

Он напоминает: электричка была забита битком, а из последнего вагона, по его словам, сам никто не вышел. Носаль, кстати, не единственный человек в Крыжовке и окрестностях, кто не верит официальным цифрам.

Думали, нашу маму тоже засудят

Среди тех, кто сомневается в цифре погибших, и Наталья Бабицкая, дочь Татьяны Титовны Бабицкой, которая 2 мая 1977 года дежурила на переезде у Крыжовки. Сейчас ей 87, она почти ничего не слышит, потому с журналистами Sputnik говорила Бабицкая-младшая.



© Sputnik / Виктор Толочко Наталья Бабицкая во дворе своего дома

"В этот день наша мама работала на переезде дежурной. Там была такая лесопосадка и очень крутой поворот. Оттуда не видно было, где стоит поезд. Да, она видела, что стоит состав, но не видела, на какой платформе. А на светофоре у мамы горел зеленый, то есть она обязана была его пропустить, и она пропустила. Было жутко", — вспоминает Наталья Александровна.



© Sputnik / Виктор Толочко Электричка подъезжает к станции Крыжовка

Она тоже помнит множество окровавленных людей. Помнит, как заворачивали к станции машины, помнит прикрытые тела на платформе. А еще помнит, как быстро — буквально за ночь — ликвидировали все последствия аварии: утащили искореженные вагоны и очистили поле.

"Знаете, под утро уже все было сделано. Все убрано. Сказали, 19 человек погибли. А голоса — Би-Би-Си, Америка — передавали, что сотни погибли. Потому что последний вагон был в гармошку. И вот посчитайте, в электричке сколько людей. Битком было набито — как селедки в бочке. Только на моих глазах сколько смертей, а сколько в больнице поумирало", — говорит Бабицкая.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Разбитые вагоны электропоезда

В те дни семье Бабицких пришлось немало поволноваться. Дежурную переезда у Крыжовки неоднократно опрашивали и допрашивали. "Сколько мы ночей не спали. Думали, нашу маму засудят", — признается Наталья Александровна.

Виновными в трагедии были признаны 4 человека: электромеханик, который принудительно переключал светофор, дорожный мастер, который руководил ремонтом сломанного светофора, машинист пассажирского состава, а также дежурная по путевому посту Крыжовка.

Что произошло

На подъезде к Крыжовке днем 2 мая забарахлил светофор. Было очень жарко. Как позже установило следствие, от высокой температуры сомкнулись торцы изолирующего стыка у сигнальной точки №7702. В итоге на светофоре загорелся красный свет, сигнал поступил и на пульт-табло в Крыжовку. Загоревшиеся на пульт-табло лампочки сообщали, что по четному пути приближаются поезда. Но поездов не было. То есть речь шла о сбое в работе автоблокировки.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Погодное предупреждение на 1-2 мая 1977 года

Дежурная по путевому посту Крыжовка Елена Бруйло вызвала к месту неисправности сначала электромеханика Николая Кухарева, а затем и путейцев — дорожного мастера Зенона Петрика и бригадира пути Шаховича. А вот дежурному поездному диспетчеру Молодечненского направления не сообщила.



© Sputnik / Виктор Толочко От высокой температуры сомкнулись торцы изолирующего стыка у сигнальной точки №7702

Кухарев в ожидании ремонтников — чтобы не задерживать движение поездов — открыл релейный шкаф неисправной сигнальной точки 7702 и начал, говоря языком следствия, "имитировать исправность светофора". То есть он переключал реле таким образом, чтобы на светофоре загорался зеленый огонь, а потом, когда состав проходил, возвращал реле в исходное положение.

"Это решение (переключить реле — Sputnik) я принял по той причине, что не сделай я так, то будет большая задержка поездов, а за малейшую задержку поездов нас строго наказывают", — объяснял Кухарев на одной из первых бесед со следователями.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Кухарев во время следственного эксперимента

Таким образом, Кухарев пропустил несколько составов. Но после того как проехала электричка на Минск, просто забыл вернуть реле в исходное положение.

"После того, как голова поезда проследует за светофор, я всегда возвращал реле в нормальное положение. После прохода последнего электропоезда товарищ Петрик сразу позвонил дежурному по ст. Белорусь (орфография протокола сохранена — Sputnik), узнал у него, что поездов по второму пути с Белоруси нет и сразу установил разгоночный станок на изостык… Во время работы я упустил, что не восстановил реле в нормальное положение", — объяснял Кухарев следователям 4 мая.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Общий вид изолирующего стыка, релейного шкафа, светофора и сигнальной точки №7702

Дорожный мастер Зенон Петрик утверждал, что не знал о манипуляциях Кухарева.

"Когда приехали туда, там находился электромеханик Кухарев. Он был возле релейного шкафа, шкаф был открыт. Я сразу обратил внимание на показания светофора. На нем горел зеленый сигнал. Я спросил Кухарева: "Все в порядке?". Он ответил: "Да, все в порядке, но надо разогнать изолирующий стык". О том, что он пропускает поезда путем переворачивания реле, он мне не говорил. Я не специалист в этом и не понимал, что он делает", — говорил Петрик в суде.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Плакат в релейном шкафу сигнальной точки №7702

Машинист мог избежать крушения

Если бы поезда шли по графику, то разрыв между ними был бы более 10 минут. Но электричка прибыла в Крыжовку с пятиминутными опозданием, и еще 7 минут стояла до момента крушения. Хотя должен был отправиться через минуту. Стоял, потому что было много людей, и потому что не мог закрыть двери во втором вагоне. Отправил помощника разобраться, в чем дело, а затем почувствовал удар.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Схема крушения поездов

"Меня оттеснило к стенке. Электричка продвинулась от удара примерно на два вагона. Меня бросило на пульт, а затем я упал на пол. От удара разбилась люфт-прожекторная лампа. Я посмотрел в зеркало справа и увидел, что люди из поезда выскакивают, а когда посмотрел налево, то увидел лежащие вагоны", — рассказывал в суде машинист электрички Леонид Чепко.

"С какого точно расстояния увидел стоящую впереди электричку, сказать не могу. Сразу применил экстренное торможение. Возможно, потерялись доли секунды, потому что я просто остолбенел от неожиданности, экстренное торможение применил немедленно. Почему поезд не остановился, я не знаю. Думаю, что была высокая температура воздуха, рельсы и колеса были замазучены. Поезд, видимо, пошел юзом и не смог остановиться", — объяснялся в свою очередь в суде машинист пассажирского поезда №0280 Гродно — Орша Антон Якубовский.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Из показаний машиниста Антона Якубовского

По этой дороге, по словам машиниста, часто возили нефть и нефтепродукты из Полоцка. Но экспертиза не подтвердила предположения Якубовского, — в те дни рельсы были чистые, — а заодно установила, что машинист не придал должного внимания показаниям локомотивного светофора, который сигнализировал белым светом. Да и тормозить он начал слишком поздно.

"Якубовский признал, что заметил электропоезд с 300 метров. При этом заключение судебно-технических экспертов показало, что тормозной путь поезда при служебном торможении составляет 225-233 м, а при экстренном — 191-193 метра. В сложившейся ситуации машинист Якубовский при скорости 52 км в час имел полную возможность для остановки поезда №0280 для предотвращения столкновения с поездом №548", — подчеркивалось в приговоре суда.

Суд предположил, что тормозить Якубовский начал гораздо позже, за 135 метров от хвоста электрички, а когда стало понятно, что столкновения не избежать, "убежал в дизельное помещение". Однако справедливости ради надо сказать, что Якубовский следил за дорогой один — с 7 апреля 1977 года он работал без помощника, был участником эксперимента по вождению составов, как говорили, "в одно лицо".



© Sputnik / Вера Дашкевич. Якубовский вел поезд без помощника

Дежурную по путевому посту Крыжовка Елену Бруйло тоже признали виновной. Она должна была сообщить, но не сообщила — ни о сбоях в работе сигнальной системы, ни о задержке электрички.

Наказание

Из всех четверых осужденных только электромеханик Кухарев полностью признал вину.

"Да, я виновен в том, что произошло такое несчастье. Наказание мне не страшно. Я сам себя наказал. Прошу, чтобы все было учтено и такого больше не повторилось", — говорил Кухарев в последнем слове перед оглашением приговора.

"Я как отец глубоко понимаю, что значит потерять близких. Прошу потерпевших понять, в каком я находился заблуждении, не знал, что Кухарев поворачивает реле. Суд прошу не лишать меня свободы, учесть мой возраст и дать возможность мне доработать до пенсии", — обращался к суду дорожный мастер Зенон Петрик.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Трагедия в Крыжовке 2 мая 1977 года - столкновение поезда и электрички

"Перед потерпевшими прошу прощения за то, что не смог остановиться вовремя. Я и сам не понял до сих пор, почему это произошло. Считаю, что при контрольной проверке тормозной путь определен неверно, никто не сказал, какие были рельсы в то время. Прошу суд учесть все обстоятельства при вынесении приговора", — говорил машинист пассажирского поезда Антон Якубовский.

Елене Бруйло, которая в тот момент находилась в положении, суд назначил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии-поселении. Машинист Антон Якубовский был приговорен к 7 годам в колонии общего режима. Дорожный мастер Петрик — к 10 годам. Николай Кухарев получил 12 лет колонии. Однако спустя несколько лет их освободили досрочно.

Нужен памятник

Старожилы Крыжовки не любят вспоминать о той трагедии. Говорят, эта тема — табу. Слишком жутко было и слишком ярко помнится все до сих пор.



© Sputnik / Виктор Толочко Дома и огороды некоторых жителей Крыжовки расположены прямо возле станции

Возможно, из-за этих эмоционально-болезненных картинок, которые хранит память, и не верится им в официальные цифры жертв: 19 погибли сразу, еще трое в больнице.

"То, что в результате катастрофы погибло 22 пассажира, 18 причинены тяжкие телесные повреждения, 30 — менее тяжкие телесные повреждения и 34 пассажирам — легкие телесные повреждения, подтверждается заключениями судебно-медицинских экспертов", — говорится в приговоре суда.

В советское время о той трагедии лишь однажды написала местная пресса — опубликовала короткое сообщение о катастрофе. Несколько больших статей вышли только в нулевые.

"О трагедии не вспоминают. И это неправильно. Должен был быть памятник. Столько погибло детей, столько погибло людей. И не поставить памятник — это не правильно", — вздыхает Наталья Бабицкая.

"Если разобраться по-человечески, то памятник поставить стоило. Вот как раз на этом месте, где сейчас эти сосеночки. Именно сюда людей выносили и складывали", — соглашается Виктор Носаль.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:52 / 13.17Mb / просмотров видео: 16) Sputnik/ Вера Дашкевич, Виктор Толочко © Sputnik/ Вера Дашкевич, Виктор Толочко Очевидцы железнодорожной катастрофы в Крыжовке вспоминают трагедию 40-летней давности

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