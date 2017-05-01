В какой стране самые красивые и интересные банкноты? Сейчас выясним!

1. Аргентина

В 2016 году Аргентина впервые представила банкноту в 500 песо с изображением ягуара. В результате страна получила признание в виде «Банкноты года» от Международного банкнотного сообщества (IBNS).





2. Австралия

В 1963 году Австралия отказалась от фунта, и граждане встали перед выбором, как назвать новую валюту. Были предложены даже такие названия, как «kwid» и «emu», но в итоге доллар вышел на первое место.





3. Багамские острова

На лицевой части багамской банкноты в 3 доллара изображена юная королева Елизавета II, а на обороте – Семейная Регата с классическими багамскими парусниками. Как и в США, все доллары Багамских островов одинакового размера.





4. Бермудские острова

В 2013 году на Бермудских островах были отменены старые горизонтальные доллары, их заменили доллары, напечатанные вертикально, с яркими морскими пейзажами.





5. Бутан

Бутанские нгултрумы украшены замысловато и причудливо: например, на банкноте в 1 нгултрум изображен государственный герб в окружении двух драконов.





6. Бразилия

Бразильские реалы разноцветны, включая синюю банкноту номиналом 100 реалов, на которой изображены подводные растения, морские звезды, кораллы и аллегорическая голова Республики, национальный символ Федеративной Республики Бразилия.





7. Канада

Наряду с изображением детей, играющих в хоккей, на канадской купюре в 5 долларов есть цитата из детской книги канадского писателя Роха Кэрриера «Хоккейный свитер»: «Зимы в моем детстве были очень длинные. Мы жили в трех местах – в школе, в церкви и на катке – но реальная наша жизнь проходила на катке».





8. Коста-Рика

Бычья акула, морская звезда и другая подводная фауна представлены на оборотной стороне банкноты в 2000 колонов Коста-Рики. Валюта называется «колоном» в честь Христофора Колумба – на испанском он звучит как Кристобаль Колон.





9. Египет

На египетской монете в 1 фунт изображена всемирно известная маска Тутанхамона.





10. Фиджи

С 2013 года на Фиджи ходят яркие банкноты, на которых больше нет лица королевы Елизаветы II. Вместо этого на них теперь флора и фауна страны. На пятидолларовой банкноте, например, изображена местная птица кулавай (красногорлый лори).





11. Гондурас

Гондурасская лемпира названа в честь вождя народа Ленка XVI века, который возглавлял (безуспешно) местное сопротивление испанским конкистадорам.





12. Исландия

В 1413 году в Исландии в качестве денег использовалась сушеная рыба. К счастью, теперь у них в обиходе менее «ароматная» крона.





13. Индия

На лицевой стороне всех индийских рупий изображен Махатма Ганди.





14. Иран

На иранских риалах Саид Рухолла Мусави Хомейни, мусульманский религиозный лидер-шиит, философ, революционер и политик (в западном мире известен как Аятолла Хомейни).





15. Израиль

На израильских шекелях изображены портреты знаменитых поэтов: например, на купюре в 200 шекелей вы увидите Натана Альтермана и цитаты из его «Встречи без конца».





16. Япония

На банкноте в 5000 йен напечатан портрет Хигучи Ичиё, выдающейся японской писательницы своего времени. Она умерла в возрасте 24 лет, но ее произведения оказали огромное влияние на японскую литературу.





17. Казахстан

Казахская банкнота достоинством 10000 тенге украшена горным хребтом и редчайшим снежным барсом.





18. Кувейт

Кувейтский динар считается самой ценной валютой в мире, конечно же, из-за экспорта нефти – у Кувейта почти 10 % мировых её запасов.





19. Малайзия

На малайзийском ринггите изображен гибискус, национальный цветок страны.





20. Мальдивы

Когда-то на Мальдивах расплачивались раковинами каури. А сейчас в стране ходит руфия, украшенная морскими сюжетами.





21. Новая Зеландия

На новозеландских долларовых купюрах представлены местные птицы, например, хойхо, очаровательный желтоглазый пингвин.





22. Нигерия

В 1973 году нигерийский фунт заменила найра, став официальной валютой страны (раньше Нигерия была британской колонией).





23. ЮАР

На южноафриканских рандах изображена «большая пятерка» Африки: лев, носорог, леопард, буйвол и слон.





24. Суринам

Суринамский доллар является официальной валютой страны только с 2004 года, им заменили ранее ходивший гульден.





25. Швейцария

Швейцарский франк является валютой Швейцарии и Лихтенштейна, а все банкноты — четырехъязычные, на них дана информация на четырех национальных языках Швейцарии: французском, немецком, итальянском и ретороманском.





Текст: Flytothesky.ru