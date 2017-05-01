В свои 67 лет изобретатель Т. Эдисон перенес один из самых сокрушительных ударов – пожар в лаборатории уничтожил все его труды и научные исследования стоимостью больше 2 млн. евро. Думаете, старика схватил сердечный приступ? Нет, он тут же объявил, что пора начать строить жизнь с чистого листа, ведь ошибки уже сгорели. Это были слова по-настоящему сильного человека. Но ответьте, как часто жизнь дает нам шанс начать все заново, тогда как мы делаем из этого трагедию века?





Представляем вам 5 ложных убеждений, в которые вы поверили, а зря! Никогда не знаешь, был это конец или новое начало…

1. Сделав выбор, ты не имеешь права от него отступать

Эта мысль закладывается в ребенка еще со школьной скамьи, когда в свои 17 ему предлагают сделать выбор жизни – найти профессию по душе, чтобы вкалывать на нее до старости. Естественно, подросток переживает, насколько решение окажется верным? Ведь если он ошибется, то будет вынужден мучиться до конца дней. А он ошибется, причем не раз.

Правда в том, что людям вообще свойственно ошибаться, так мы получаем ценный жизненный опыт, учимся бороться с трудностями, лучше узнаем свои возможности. Только выбор – не данность, а решение, которое можно изменить на любом отрезке времени. Чтобы выиграть в шахматы, приходится жертвовать пешками, делать ходы назад, и жизнь чем-то похожа на эту игру. Иногда лучше начать заново, как только нашли ошибку, чем тянуть лямку неизбежности до конца. Судьба непредсказуема, обстоятельства меняются, как меняемся мы и наше отношение к жизни. Так почему не принять более выигрышное решение?

2. Нужно стремиться избегать дискомфорта

Увы, многие родители настолько заботливы, что внушили детям вселенский ужас перед чувством дискомфорта. Мол, нет ничего хуже, чем ущемлять себя и свои желания, поэтому нужно стремиться к теплой, уютной и максимально комфортной жизни. Фишка в том, что дискомфорт необходим, чтобы стать еще более сильным и лучшим в своем деле. Как гусеница трудится в коконе, чтобы превратиться в бабочку, как птенцы набираются сил, чтобы вылупиться из скорлупы, так и человек должен преодолевать трудности, чтобы стать еще более счастливым. Умение стойко переносить временные неудобства помогает нам просыпаться рано утром, есть здоровую пищу, заниматься спортом и достигать новых вершин мастерства. Так индивид превращается в личность.

3. Негативные эмоции вредны для здоровья

«Нельзя думать плохие мысли», «смешно лить слезы мужчине», «выключи свою истерику» — наверное, сталкивались с подобными высказываниями? Когда, ссылаясь на вред негативных мыслей, человека заставляют подавлять чувства, а то и совсем отрицают их важность. К хорошему это не приводит. Вместо того чтобы выплакать весь негатив, высказать наболевшее, избавиться от мучительной боли в душе, человек учится загонять обиды и страхи глубоко внутрь, чем провоцирует возникновение психосоматических болезней, а то и опухолевых процессов. Негатив ни в коем случае нельзя подавлять, его нужно принять, пережить, осознать, и только после этого выстроить новую стратегию поведения, которая приведет к счастью.

4. Все чувства, которые ты испытываешь, реальны

Общество учит нас доверять своему опыту и полученным ощущениям, будто они-то и есть истиной в последней инстанции. Но чувства бывают фальшивыми и не всегда отражают подлинную картину мира. Вспомните хотя бы притчу про трех слепых, которые решили познакомиться со слоном. Один трогал хобот, другой изучал бивень, а третий дергал за хвост, каждый из них воспринял фигуру слона по-своему и не поверил россказням остальных друзей. Точно так же и в жизни. Каждый пропускает событие через свое понимание реальности, сравнивая с уже имеющимися воспоминаниями и опытом, со своими установками и личной историей. Одно событие будет восприниматься разными людьми по-разному, как сквозь искаженное зеркало. Вот почему не всегда нужно доверять собственным глазам и чувствам.

5. Нет ничего сложнее, чем изменение привычек

Естественно, вредная привычка формируется не за один раз, а потому и избавиться от нее непросто. Однако суть вопроса в силе желания: насколько вы действительно готовы действовать? Или проще кормить себя отговорками по типу «это нереально», «сейчас не самый подходящий момент», «вот с понедельника точно начну». Задайте себе вопрос: кто контролирует ситуацию – вы или ваша привычка? Поверьте, изменить вектор движения проще, чем кажется, нужно просто принять ответственность и перестать строить из себя жертву. Чего вы хотите? Как это изменит вашу жизнь? Начинайте меняться уже сейчас, придерживаясь нового образа жизни хотя бы пару раз в неделю по 5 минут. Не откладывайте желание, но ищите в нем удовольствие и перенаправляйте внутреннюю энергию.

В ваших руках лежит выбор – тянуть лямку судьбы, сопротивляясь неприятным изменениям, или идти иным путем, чтобы ветер раздувал паруса. Сделать событие не концом, но началом новой реальности. Так вперед!

Текст: Flytothesky.ru