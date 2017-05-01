Платона, Сократа и Аристотеля знают, пожалуй, все, что вполне понятно, ведь эти великие умы в свое время открыли новые системы и подходы в логике, космологии, политике, математике и даже морали, да так, что их идеи продолжают оказывать влияние на современный мир. Однако помимо этих гигантов мысли в древние времена существовало немало других, тоже весьма талантливых философов, истории которых могут оказаться очень интересными для любознательного ума. Кто же они, малоизвестные гении античности?

1. Диоген Синопский





Вероятно, за всю историю философии не существовало настолько эксцентричного ее представителя, каким был Диоген Синопский. Он практически изобрел искусство перформанса с такими причудливо-дерзкими трюками, как, например, жизнь в огромном горшке и регулярная мастурбация на публике. Четвертый век до нашей эры был временем расцвета греческой науки, однако Диоген весьма насмешливо относился ко всем выдающимся интеллектуалам той эпохи. Платоновское определение человека как «двуногого существа, не покрытого перьями» он прокомментировал демонстрацией в Академии ощипанной курицы в качестве модели Платона. Недовольный создатель определения в результате был вынужден уточнить его словами «и без когтей».

В отличие от многих своих современников Диоген пренебрегал материальным богатством: его единственным имуществом можно было назвать лишь деревянную чашу, хотя и ту он выбросил, когда увидел ребенка, пьющего воду из собственных ладоней.

В 338 году до н. э. Александр Македонский посетил Коринф. Для встречи с великим полководцем собрались все местные жители, за исключением Диогена, который остался в своем доме-горшке. Заинтригованный таким отношением, Александр решил посетить философа. Приблизившись к огромному горшку, Александр спросил Диогена, чего бы тому хотелось, на что философ ответил: «Чтобы ты перестал заслонять мне солнечный свет». Эти слова побудили Македонского сказать: «Если бы я не был Александром, я предпочел бы быть Диогеном».

2. Гегесий





Простые пессимисты покажутся просто-таки весельчаками в сравнении с Гегесием, чья доктрина была такой безрадостной, что его прозвали Peisithanatos или «подстрекающий к смерти». Пессимистичный философ изо всех сил отрицал существование счастья, заявляя, что тело и душа человека заражены страданиями, становясь мишенью для неприятностей, в то время как удачи могут легко привести к разочарованиям. Гегесий верил, что единственной целью в жизни должен стать побег из мира страданий и боли. Венцом его мрачной карьеры стало эссе на тему «Смерть путем голодания». По словам известного римского оратора Цицерона, в этом творении о самоубийстве говорилось такими высокими словами, что весомый процент его читателей решились добровольно уйти из жизни. Эссе было пропитано такой безысходностью, что учения Гегесия впоследствии запретили в Александрии по приказу Птолемея.

3. Перегрин Протей





Перегрин Протей знал, как впечатлить толпу с виртуознейшей театральностью. Он начал свою сознательную жизнь, будучи обвиненным в отцеубийстве, присоединившись впоследствии к сообществу ранних христиан, а позже став странствующим философом. В своих путешествиях Перегрин сравнивал себя с Гераклом и носил львиную шкуру, ходя в окружении своих преданных поклонников.

Тем не менее, он, возможно, так и не был бы запечатлен историей, если бы не эпический финал его жизни. На Олимпийских играх в 168 году н. э. Протей публично объявил, что бросится в костер, чтобы отметить закрытие торжественной церемонии, сказав: «Какой еще конец может настать Гераклу?». Лукиан Самосатский, бывший свидетелем этого события, сообщал, что Перегрин, одетый как мифический герой, бросился в огонь, крича: «Боги моей матери, боги моего отца, примите меня!».

4. Каланус





Когда армия Александра Македонского пришла в Индию в 324 году до н. э., им было поведано немало рассказов об аскетичных индуистских святых, которые избегают богатств, предпочитая жить в постоянной медитации. Йоги упорно отказывались встречаться с Александром, который был вынужден прийти к ним в джунгли сам, раздевшись и сев на горячие камни. Прием полководца йогами сопровождался безжалостными издевками со стороны последних. Самому могущественному в то время человеку на Земле они сказали: «Вы – всего лишь человек, как и все мы, вы все время чем-то озабочены и, кроме того, забрели так далеко от своего дома, создавая неприятности себе и другим. Вы скоро умрете и тогда в ваших владениях будет ровно столько земли, сколько потребуется для могилы».

Удивительно, но Александр не отдал приказ своим людям обезглавить дерзких йогов, а вместо этого попросил их присоединиться к его свите. Большинство выразило отказ, но один, ставший известным грекам под именем Каланус, согласился сопровождать полководца. Отказ Калануса от предложенных богатств и властных полномочий поразил и взволновал греческие философские общества, вдохновив представителей школ скептиков и циников идеями восточной философии.

5. Хризипп





Хрисипп был настоящим титаном философии в древней Греции. Благодаря ему возникло движение стоиков, доминировавшее в эллинистической философии на протяжении почти пяти веков. Он также изобрел новую систему логики, возродил исследования в геометрии и написал 705 книг за 72 года жизни.

Но, несмотря на все его достижения, Хризиппа, вероятно, лучше всего помнят в связи с его странной смертью. Наиболее прозаичный вариант произошедшего винит в кончине философа излишнее количество вина. Другая же, намного более впечатляющая версия гласит, что Хризипп, наблюдая за тем, как осел лакомится инжиром, решил дать животному попробовать вина, чтобы узнать, как оно справится с поглощением пищи в пьяном виде. Последовавшее за этим поведение нетрезвого осла вызвало у философа невероятно сильный приступ смеха, который и послужил причиной внезапной смерти.

6. Филитт Косский





Филит Косский принес в жертву любви к самообразованию собственные здоровье и жизнь. После смерти Александра Македонского в 323 г. до н. э. на десятилетия разразилась масштабная война. Среди этого хаоса Филитт сохранял удивительное спокойствие и расположился на тихом острове Кос, дабы не прерывать учебу. Современники высоко ценили его прилежность и рвение к знаниям, одновременно высмеивая хрупкое телосложение (поговаривали, что Филитт носил обувь с тяжелыми подошвами, не позволяющими ветру унести его почти невесомое тело).

У философа не было времени на еду или обеспечение средств для существования, его главной целью было решение известного «Парадокса лжеца». Этот древний парадокс известен многим и в наши дни: если человек говорит «Я лгу!», является это заявление истинным или ложным? Пытаясь решить этот вопрос, Филитт не мог обращать внимание ни на что другое. В течение нескольких месяцев он был настолько поглощен работой с парадоксом, что напрочь игнорировал свои базовые жизненные потребности, в результате чего умер от истощения и нехватки сна. Что ж, благодаря такому примеру студенты получили неплохое основание заявлять о необходимости делать перерывы в интенсивной учебе.

Текст: Flytothesky.ru