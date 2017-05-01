Если вы давно чувствуете, что движетесь не туда, тело и разум кричат остановиться, прекратить давать шансы людям-подонкам, выставляя себя «терпилой», тогда эта статья для вас. Мы расскажем о том, почему так необходимо уметь вовремя уходить от душных людей, разрушительных связей, вредных привычек и депрессивных мыслей, которые отравляют тело и подкашивают дух. В остальном выбор только за вами!





Разрушительные отношения: почему нужно уметь отпускать?

Каждый человек, приходя в этот мир, находится на своей точке развития, которая и определяет стиль мышления, вектор движения и получаемый нами опыт. Встречая друг друга, мы либо совпадаем с ритмом движения партнера, и тогда входим с ним в приятный резонанс, либо пересекаемся на координатах ненадолго, после чего наступает неизбежный диссонанс. И когда конфликт затянулся, а найти точек пересечения не получается, нужно уметь вовремя отпустить. Получили опыт и откланялись. Это даст обоим шанс идти дальше, чтобы встретить того, кому действительно с вами по пути, с кем движение будет в разы приятней, комфортней и слаженней.

Если продолжать держаться за иллюзию комфорта, жизнь больно ударит по носу. В какой-то момент настигнут обстоятельства, при которых придется принимать жесткое решение в куда более невыгодных условиях, и выбора уже не будет. В такой ситуации не стоит доверять никому, кроме своего сердца. Чужим глазам не понять ваших истинных чувств и выдохшегося терпения, они не были на вашем месте и не предпринимали тех долгих попыток «спасения», которые делали вы. Не лишайте своего партнера возможности испытать счастье с другой. Откладывая назревшее решение, вы и у самой себя отнимаете шансы на лучшее будущее.

О ценности собственной жизни

Никто ни приходит в мир, чтобы искупить грехи прошлого на жертвенном алтаре. Жизнь – слишком ценный дар, чтобы использовать ее так безрассудно, растратив способности и время на тех, кто был этого не достоин. Цените себя, учитесь ставить свою жизнь выше чьих бы то ни было ожиданий и претензий, ведь каждый в этом мире отвечает только за себя, не за другого. Несложно раствориться в любимом человеке, сложно сохранить свое «я», не растратив духовные дары вхолостую. Подумайте хотя бы о том, что принося себя в жертву разрушительным отношениям, вы рискуете вложить всю энергию не в то русло, а когда придет судный момент, у вас не останется сил, чтобы протянуть к нему руки. Вы слишком много потеряете, отняв счастье у самой себя. Именно поэтому повторяем: уходите вовремя, чтобы не оглушить сердце болезненными шрамами, чтобы уберечь душу от вируса безнадежности и вины.

О выжидании «подходящего момента» и трудностях

Когда отношения стоят свеч? Когда есть развитие в паре, обмен энергиями, взаимоотдача. Когда вы бережно обнимаете партнера и движетесь с ним в унисон. Но если отдачи нет, если ваши усилия улетают в бездонную бочку, не находя отклика, если партнер истоптал все ноги, расцарапал кожу, подорвал доверие – это прямой сигнал остановиться и отдалиться. Нет никакого «подходящего момента» и не будет, прекратите обманывать себя, уговаривая душу потерпеть. Доверяйте своим чувствам, внутри себя вы всегда знаете нужный ответ, вы возвращаетесь к нему ежедневно.

Да, вы брали ответственность друг за друга, но стоит забывать, что в первую очередь вы отвечаете за саму себя и свою жизнь. Все, что сейчас происходит, стало таким с вашего разрешения. Это вы позволили краскам померкнуть. Это вы пассивно стояли в сторонке, пока жизнь съезжала куда-то на обочину. Это вы запустили болезненный механизм отравления, доведя отношения до точки кипения, а теперь бьетесь в конвульсиях и умываетесь слезами. Но, самое главное, на какой бы точке вы ни находились, если вам больно и плохо – уходите оттуда немедленно. Да, трудно оставить в прошлом то, к чему прирос своими ранами. Но иногда такое решение необходимо, иначе потонете оба.

Страх перемен и задуманный сценарий жизни

Прекратите искать точку опоры в других людях, ищите ее внутри себя. Не смотрите на окружение, не слушайте чужих мнений и желаний на ваш счет, у вас давно есть ответы, просто начните к ним прислушиваться. Страх перемен не должен отнимать желание двигаться навстречу мечтам, пробовать что-то новое и лучшее. Какая разница, потерпите вы поражение или нет? Всегда можно встать, отряхнуться и начать путь заново, в любой точке. Конечно, обидно потратить столько времени и ресурсов, так и не получив желаемый результат. С другой стороны, откуда вам знать, что задумала судьба, от чего она вас уберегла, не дав конфетку? Все всегда происходит к лучшему и в нужный момент времени. Если не случилось – просто не время или не ваше. Не держитесь за чужое, освободите руки для чего-то лучшего. Кто знает, какой сценарий приготовила вам судьба…

Текст: Flytothesky.ru