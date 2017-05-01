Что делать, если уговоры и истерики больше не работают, а семью сохранить хочется? Муж совсем оборзел: не дарит цветов, не говорит комплиментов, лежит ленивой тушкой на диване и даже не пытается командовать парадом. Он сбросил все ответственные решения на ваши хрупкие плечи, перестал провожать особенным взглядом в толпе, читать серенады под окнами и охотиться на мамонта в вашу честь. Какая там гибкая лань, вы давно превратились в перекачанного мужика в трениках, который вот-вот разочаруется в любви.





Что делать? Пришла пора вспомнить о важных женских качествах, которые вы успели растерять в погоне за счастьем. Читайте хитрые советы, которые помогут наладить отношения с мужем.

7 заповедей хорошей жены: как правильно общаться с мужем?

Заповедь 1. Прекратите ходить вокруг да около, говорите прямо

И правда, сколько можно? Мужчины не родились телепатами, они не понимают «прозрачных» намеков и витиеватостей в женских речах, потому что так уж устроен их мозг. Хотите лилий ко дню влюбленных, скажите прямо: «Купи мне букет лилий на 14 февраля!» Хотите помощи по дому, давайте указания в лоб: «Будь добр, вымой сегодня посуду, я устала». Крылатые выражения в стиле «а Машин муж ездил на дачу и привез ромашек» или «я всю неделю корпела на работе и хотелось бы почувствовать заботу» не вызовут в голове мужчины никаких ассоциаций. Считайте, что его обделили фантазией, и придется учиться выживать. Кстати, для этого нужно только озвучивать просьбы прямо.

Заповедь 2. Считайтесь с его мнением, а лучше – соглашайтесь

Мужчина должен чувствовать, что его решения в семье что-то значат, что любимые люди доверяют ему, ведь это автоматически повышает чувство его важности. Если женщина принимает позицию мужа в споре, он ощущает, что принимают не только его мнение, но и его самого, а это приятно. Поэтому запомните главные волшебные фразы: «я согласна, дорогой» и «сделаем так, как ты скажешь». Высший пилотаж – действительно делать так, как он говорит. Вы удивитесь, насколько быстро мужчина почувствует себя главным в семье, перехватив на себя инициативу и ответственность. А как иначе, когда его наконец-то приняли всерьез?

Заповедь 3. Будьте искренни в своих чувствах

Порой мужчине сложно понять чувства своей женщины, поэтому так важно быть с ним открытой и искренней. Точит червь сомнений? Прекратите жевать обиды, прикрываясь игрой в молчанку, не нужно строить из себя актрису большого театра. Говорите о своих мыслях и чувствах сразу, чтобы решить проблему на корню и идти дальше с чистым сердцем. Такая позиция укрепит близость между вами, подарит ощущение нужности, свободы и защищенности. Чем прозрачнее отношения, тем крепче любовь.

Заповедь 4. Поощряйте привычки, которые вам нравятся

Женщины сами вставляют себе палки в колеса, а потом жалуются, что машина еле тащится. «Он не дарит цветов!» «Он перестал помогать по дому». «Он больше не хочет секса…» Хор женских голосов любит поднимать жалостливый вой, но забывает о первопричинах. Как он принес ей роскошный букет и получил затрещину за бесполезную растрату семейного бюджета. Или решил удивить приятным ужином, а по итогу слушал причитания благоверной насчет испорченных продуктов и заляпанных жиром обоев. Захочет он еще такой «радости» себе на голову? Вряд ли. Учитесь радоваться подаркам, даже если они не такие, как хотелось. Муж старался для вас, думал, как удивить. Это стоит улыбки благодарности.

Заповедь 5. Вместо крика не стесняйтесь расплакаться

Во-первых, крик – это агрессия, которая провоцирует на ответный рык. А еще это совсем не женский стиль поведения. Как лучше? Перестать скрывать природную ранимость и показать свои истинные чувства. Именно слезы – то оружие, против которого мужчина не сможет устоять. Ведь как это часто происходит? Ей плохо, больно и тоскливо, но она хочет казаться сильной и самодостаточной, потому блокирует слезы, чтобы никто не смог воспользоваться ее слабостью. Но для мужчины именно эта слабость – сигнал, что пора остановиться и надеть рыцарские доспехи. Когда дама сердца плачет и ругает саму себя, он ощущает огромное чувство вины и хочет поскорее все загладить. Так что прекратите культивировать в себе железную леди, пора побыть грустной принцессой.

Заповедь 6. Балуйте мужчину интимными прикосновениями

Чем чаще женщина гладит мужчину, тем больше привязывает его энергию к себе, как бы охраняя территорию от покушений на свое сокровище. Женские прикосновения обладают воистину волшебной силой – они дают мужчине почувствовать, что он нужен и любим, что его здесь принимают и ценят. Поцелуи, массаж, поглаживания спины или оральные ласки привязывают мужчину к дому, дают прочувствовать четкую иерархию, что он здесь главный, а жена – муза и отрада. И как-то само собой хочется отвечать на ее любовь такой же взаимностью.

Заповедь 7. Говорите о проблемах без излишних эмоций

Если в вашей жизни нарисовалась проблемная ситуация, которая требует помощи мужчины, учитесь говорить о ней без лишних эмоций. Ему действительно сложно воспринимать поток сильных чувств и бессвязных мыслей одновременно, он теряется и начинает злиться, так как его психика перегружается! Будьте умнее. Есть проблема – обозначьте сухие факты и попросите совета. Хотите выговориться, слить накопленный за день негатив? Тогда предупреждайте партнера заранее, что вам не советы нужны, а поделиться с ним переживаниями и получить долю сочувствия. Так он хотя бы будет понимать, чего именно вы от него ждете, и проблема быстро разрешится.

Естественно, в теории все звучит довольно гладко, а на практике придется попотеть. Не всегда мы можем вовремя предотвратить конфликт, изменение привычек требует времени. Учитесь взаимодействовать со своим мужчиной, не кричите в порыве гнева «ты ничтожество» или «найду себе любовника получше», это убивает любовь. Не растаптывайте его самооценку фразой «а я тебе говорила». Все мы допускаем ошибки, но любовь умеет прощать и принимать несовершенство. В этом и заключается ее главная сила.

Текст: Flytothesky.ru