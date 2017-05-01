Некоторые животные симпатичны и милы, другие – смертельно опасны, и они тоже живут рядом с нами на планете. Будем справедливыми, большинство из них не будут первыми нападать на людей. Тем не менее, они все же обладают зубами, когтями и ядами, чтобы запросто справиться с человеком, если возникнет такая необходимость.

1. Казуары (Австралия)





Австралийцы добры и дружелюбны, погода и пейзажи прекрасны, зато почти каждое животное в Австралии хочет и может вас убить – даже такие птицы, как казуары. Не обманывайте себя природной игривостью этих почти двухметровых монстров. Казуары становятся агрессивными, когда их провоцируют, Их оружие – это 12-сантиметровые когти на лапах, похожие на копья. При переключении в режим атаки казуары наносят серию ударов как заправские кикбоксеры, причем целятся они в живот или (что гораздо надежнее) в яремную вену на шее.

2. Древолазы (Южная Америка)





Милейшая окраска лягушки-древолаза ничем не выдает её токсичную сущность. Оказывается, это самое ядовитое животное на планете. Например, золотой подвид (на самом деле, эти лягушки разноцветные) содержит достаточно яда, чтобы убить минимум с десяток взрослых мужчин, что довольно эффективно как для существа длиной в 6 см. Аборигены Южной Америки, кстати, смазывают свои дротики как раз ядом древолазов. Используя свою яркую окраску и делая большие умоляющие глазки, древолазы подманивают к себе ничего не подозревающих жертв. Само по себе прикосновение ядовитой лягушки вас не убьет – главное, чтобы её токсины не попали в вашу кровь.

3. Лоа-лоа (Африка)





На континенте, населенном львами, крокодилами и гиппопотамами, самое страшное существо на самом деле является червем. Лоа-лоа (африканский глазной червь) – это паразит, который передается человеку при укусе слепня, после которого он начинает активное движение через ткани кожи со скоростью менее 1 см в минуту, а затем уже пускается в свободное странствие по всему телу. Чаще всего, местом отдыха лоа-лоа являются легкие. Заражение червем называется лоаозом, оно вызывает зуд, отеки и возможное нарушение работы почек, которое может быть смертельным.

4. Гигантская панда (Азия)

Панды вызывают умиление, однако не поддавайтесь этому ложному обаянию. Начнем с того, что панды на самом деле плотоядные и обладают всей необходимой экипировкой в виде зубов и когтей. А еще у панд невероятно мощные укусы, которые они натренировали жеванием бамбука. И они могут использовать все эти инструменты со смертельной эффективностью. В марте 2015 года китайский крестьянин почти потерял ногу после того, как панда, преследуемая экологами, решила в отместку преследовать бедного китайца. Панды в неволе не менее опасны. Самец Гу-Гу, живущий в Пекинском зоопарке, за последние годы отправил в больницу минимум трех человек, которые из любопытства полезли на его территорию.

5. Белохвостый олень (Северная Америка)

Не путайте оленей с книжным образом Бэмби. Белохвостый олень запросто может расправиться с человеком, и для этого у него есть два основных метода атаки. Первый и самый распространенный – выскакивать на дорогу перед машиной. Таким образом, олени умудряются убивать 130 человек ежегодно (в 1994 году был рекорд в 211 жертв). Мало того, олени повадились даже выбегать на взлетно-посадочные полосы в аэропортах. Второй способ – это непосредственное нападение на людей. Обладая острыми копытами и остроконечными рогами, олени могут растерзать любого на их пути.

6. Нарвал (Европа)





То, что делает этих обитателей Северного Ледовитого океана настолько опасными, заключается в том, что люди слишком мало о них знают. Самое загадочное в нарвалах – это их бивни, а точнее один прямой и длинный бивень у каждого самца. О функциональности этого бивня ученые спорят уже не одно десятилетие. Кто-то утверждает, что это сенсорный орган с миллионами нервных окончаний, чтобы фиксировать незначительные изменения температуры, давления и, вероятно, многое другое. Другие полагают, что бивень используется для брачных самцовых турниров. Однако такое оружие длиной в 2-3 метра вполне идеально подходит для того, чтобы нанизать на него зазевавшуюся жертву. Потому, никогда не поворачивайтесь к нарвалу спиной от греха подальше.

Текст: Flytothesky.ru

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