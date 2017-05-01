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Опасные животные, которые подстерегают вас на каждом континенте

02.05.2017 20:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Некоторые животные симпатичны и милы, другие – смертельно опасны, и они тоже живут рядом с нами на планете. Будем справедливыми, большинство из них не будут первыми нападать на людей. Тем не менее, они все же обладают зубами, когтями и ядами, чтобы запросто справиться с человеком, если возникнет такая необходимость.

1. Казуары (Австралия)

Опасные животные, которые подстерегают вас на каждом континенте

Австралийцы добры и дружелюбны, погода и пейзажи прекрасны, зато почти каждое животное в Австралии хочет и может вас убить – даже такие птицы, как казуары. Не обманывайте себя природной игривостью этих почти двухметровых монстров. Казуары становятся агрессивными, когда их провоцируют, Их оружие – это 12-сантиметровые когти на лапах, похожие на копья. При переключении в режим атаки казуары наносят серию ударов как заправские кикбоксеры, причем целятся они в живот или (что гораздо надежнее) в яремную вену на шее.

2. Древолазы (Южная Америка)

Опасные животные, которые подстерегают вас на каждом континенте

Милейшая окраска лягушки-древолаза ничем не выдает её токсичную сущность. Оказывается, это самое ядовитое животное на планете. Например, золотой подвид (на самом деле, эти лягушки разноцветные) содержит достаточно яда, чтобы убить минимум с десяток взрослых мужчин, что довольно эффективно как для существа длиной в 6 см. Аборигены Южной Америки, кстати, смазывают свои дротики как раз ядом древолазов. Используя свою яркую окраску и делая большие умоляющие глазки, древолазы подманивают к себе ничего не подозревающих жертв. Само по себе прикосновение ядовитой лягушки вас не убьет – главное, чтобы её токсины не попали в вашу кровь.

3. Лоа-лоа (Африка)

Опасные животные, которые подстерегают вас на каждом континенте

На континенте, населенном львами, крокодилами и гиппопотамами, самое страшное существо на самом деле является червем. Лоа-лоа (африканский глазной червь) – это паразит, который передается человеку при укусе слепня, после которого он начинает активное движение через ткани кожи со скоростью менее 1 см в минуту, а затем уже пускается в свободное странствие по всему телу. Чаще всего, местом отдыха лоа-лоа являются легкие. Заражение червем называется лоаозом, оно вызывает зуд, отеки и возможное нарушение работы почек, которое может быть смертельным.

4. Гигантская панда (Азия)

Панды вызывают умиление, однако не поддавайтесь этому ложному обаянию. Начнем с того, что панды на самом деле плотоядные и обладают всей необходимой экипировкой в виде зубов и когтей. А еще у панд невероятно мощные укусы, которые они натренировали жеванием бамбука. И они могут использовать все эти инструменты со смертельной эффективностью. В марте 2015 года китайский крестьянин почти потерял ногу после того, как панда, преследуемая экологами, решила в отместку преследовать бедного китайца. Панды в неволе не менее опасны. Самец Гу-Гу, живущий в Пекинском зоопарке, за последние годы отправил в больницу минимум трех человек, которые из любопытства полезли на его территорию.

5. Белохвостый олень (Северная Америка)

Не путайте оленей с книжным образом Бэмби. Белохвостый олень запросто может расправиться с человеком, и для этого у него есть два основных метода атаки. Первый и самый распространенный – выскакивать на дорогу перед машиной. Таким образом, олени умудряются убивать 130 человек ежегодно (в 1994 году был рекорд в 211 жертв). Мало того, олени повадились даже выбегать на взлетно-посадочные полосы в аэропортах. Второй способ – это непосредственное нападение на людей. Обладая острыми копытами и остроконечными рогами, олени могут растерзать любого на их пути.

6. Нарвал (Европа)

Опасные животные, которые подстерегают вас на каждом континенте

То, что делает этих обитателей Северного Ледовитого океана настолько опасными, заключается в том, что люди слишком мало о них знают. Самое загадочное в нарвалах – это их бивни, а точнее один прямой и длинный бивень у каждого самца. О функциональности этого бивня ученые спорят уже не одно десятилетие. Кто-то утверждает, что это сенсорный орган с миллионами нервных окончаний, чтобы фиксировать незначительные изменения температуры, давления и, вероятно, многое другое. Другие полагают, что бивень используется для брачных самцовых турниров. Однако такое оружие длиной в 2-3 метра вполне идеально подходит для того, чтобы нанизать на него зазевавшуюся жертву. Потому, никогда не поворачивайтесь к нарвалу спиной от греха подальше.Опасные животные, которые подстерегают вас на каждом континенте

Текст: Flytothesky.ru

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