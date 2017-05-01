Многие склонны рассматривать силу как мужскую черту, и поэтому эффективное руководство считается прерогативой представителей, соответственно, сильного пола. История, однако, опровергает такое утверждение. Среди мировых лидеров действительно больше мужчин, тем не менее, женщины-правители и женщины-руководители наглядно продемонстрировали, что пол не влияет на силу или политическую волю – и чтобы быть королевой, женщине совершенно не нужен король.

1. У Цзэтянь





Во времена правления китайской династии Тан наложница У Цзэтянь оказалась вовлеченной в борьбу за власть между женой императора леди Ван и его первой наложницей Сяо Шуфей. В результате император Гао-цзун достался самой У Цзэтянь и она стала императрицей. Когда Гао-цзун умер в 683 году н.э., У Цзэтянь взяла власть в свои руки на долгие 40 лет. Она «отменила» династию Тан, создав свою собственную: династию Чжоу. По сей день У Цзэтянь является единственной женщиной-императором в истории Китая.

2. Индира Ганди





Индира Приядаршини Ганди – единственная женщина-премьер-министр в истории Индии (1980-1984). Она вышла замуж в 25 лет, но рано овдовела. Когда Индира Ганди стала премьер-министром, она ввела правление c помощью указов, избавляясь от членов конгресса, которые считала нелояльными, заключая в тюрьму оппонентов и цензурируя прессу. В 1984 году она была убита своими телохранителями-сикхами, что вызвало сикхские погромы. В 1999 году BBC назвала ее «Женщиной тысячелетия».

3. Голда Меир





После образования Израиля она занимала пост министра труда, а затем министра иностранных дел, но в 1966 ушла из политики. Впрочем, ненадолго. Когда в 1969 году умер премьер-министр Леви Эшколь, Голде Меир было предложено вернуться с пенсии и возглавить правительство. Она стала четвертым избранным премьер-министром Израиля и получила прозвище «Железная леди» за свои жесткие принципы и деловую хватку.

4. Бидхья Бхандари





В 2015 году Бидхья Деви Бхандари стала вторым (и нынешним) президентом Непала после упразднения в стране монархии. До президентства Бхандари работала министром обороны, и она была первой женщиной в Непале, занимающей эту должность. Бидхья Бхандари тоже уходила из политики, когда вышла замуж за Мадана Бхандари, непальского коммуниста, который погиб в автокатастрофе в 1993 году. Но после его смерти Бхандари вернулась на политическую сцену, где и заняла весьма крепкие позиции.

5. Шейх Хасина





Шейх Хасина Вазед – нынешний премьер-министр Бангладеш, причем это уже её третий срок на этом посту, первый начался в 1996 году. До того, как стать премьер-министром, она сыграла важную роль в процессе отделения Бангладеш от Пакистана (1971). Хасина была замужем за доктором Вазедом Миахом, который умер в 2009 году во время её второго срока в качестве премьер-министра. Хотя Всеиндийский совет мира удостоил Хасину премии Матери Терезы, оппоненты обвиняют её в организации убийств политических соперников.

6. Елизавета I





Английская королева Елизавета I унаследовала трон после смерти сводной сестры Марии в 1558 году и решительно отказалась от католицизма в пользу протестантства, которое со временем оформилось в Англиканскую церковь. В 1588 году Елизавета разгромила испанскую армаду, и Англия стала владычицей морей того времени. Королева предпочла не выходить замуж, за что получила прозвище «Королева-дева». Именно её правление называют Золотым веком Англии и елизаветинской эрой.

7. Хатшепсут





В 1479 году до н.э. умер муж и одновременно сводный брат Хатшепсут Тутмос II, правитель Древнего Египта, оставив своим наследником маленького сына. Хатшепсут первоначально была регентом, пока ребенок не достигнет совершеннолетия, но через семь лет она изменила правила и провозгласила себя фараоном Египта. Хотя Хатшепсут использовала все женские титулы королевы, в статуях и скульптурах она изображала себя как фараона-мужчину. Хатшепсут управляла страной в течение 20 лет, дольше, чем любая другая женщина в египетской истории.

8. Королева Сондок

Когда в 632 году умер корейский король Чинпхён, его дочь, 26-летняя принцесса Тонман, стала первой в истории Кореи женщиной-монархом, получившей имя королева Сондок. Она возглавляла свое королевство (и весьма успешно) 15 лет. Сондок никогда не была замужем и детей у неё не было, но она хотела сберечь право на женское правление. Перед смертью Сондок передала власть двоюродной сестре Ким Сынман, которая взошла на трон под именем королева Йиндеок.

Текст: Flytothesky.ru