Закованное в лед озеро возрастом в миллион лет является ключом к загадке, отчего из него вытекает странная жидкость красного цвета, образуя зловещего вида водопад.





С момента обнаружения этого природного явления более века назад ученые были озадачены цветом вытекающей жидкости, отчего место получило название Кровавого водопада. Но теперь на вопрос, похоже, окончательно найден ответ.

Водопад этот нашел в 1911 году геолог из Австралии Гриффит Тейлор, и большинство ученых согласились с его теорией о том, что загадочная красная жидкость – это вода, в которой живут красные водоросли. В 2003 году теория Тейлора пошатнулась, поскольку появилось предположение, что красный цвет – это результат окисления железа в воде.

И это предположение полностью подтвердилось, а результаты последнего исследования были официально опубликованы в научном издании «Журнал гляциологии». Это таки окисленное железо в воде, вытекающей в виде Кровавого водопада из озера, которое скрыто под ледником.

С помощью эхолокаторов исследователи смогли даже найти это озеро. «Мы двигали антенны вокруг ледника по координатной сетке, чтобы «увидеть» то, что было внутри льда под нами – точь-в-точь как летучая мышь задействует эхолокацию, чтобы распознавать окружающие её объекты», – рассказывает Кристина Карр, участница и инициатор исследования.

Более того, озеро остается жидким, хотя оно уже долгое время погружено в лед. Это результат естественного природного процесса, когда при замерзании вода выделяет достаточно тепловой энергии для расплавления окружающего льда – в результате снова образуется вода, которая затем замерзнет, и так будет продолжаться до бесконечности.

Следовательно, «кровь» будет безостановочно продолжать течь из Кровавого водопада еще многие и многие годы.

Текст: Flytothesky.ru