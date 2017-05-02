С того момента, как древние люди поняли, что еда меняет их тела, вероятно, некоторые из них стали изобретать и замысловатые диеты. Кажется, погоня за стройностью существует так давно, что даже через тысячу лет, когда человечество поселится на Луне, какой-набудь «гений» изобретет диету с космической пылью. Поэтому, прежде чем увлечься чем-то экстраординарным в плане похудения, подумайте дважды, а то и трижды. Если вы умрете, ваши размеры тела будут интересны только гробовщику.

1. Детокс-диета «Виноградник Марты»





Диета длится 21 день, после которой вы недосчитаетесь 21 кг. Хотя большинство врачей говорят, что это опасный показатель, кого это волнует? Это «Виноградник Марты»! Диета проста. Не ешьте ничего, принимайте добавки (со слабительным действием) и никаких физических нагрузок. Однако пить нужно каждые два часа – воду или сок из зелени. И не забывайте клизмы! Одна кофейная клизма раз в неделю и водные клизмы регулярно. В результате вы рискуете замедлить метаболизм, получить обезвоживание и потерять мышечную массу.

2. Диета «Пять укусов»





Как работает система питания в пять укусов? Очень просто, судя по названию. Единственная сложность в том, что вы пропускаете завтрак, но можете есть все, что хотите на обед или ужин. Хотите пиццу из морепродуктов с сыром? Пожалуйста. Хотите гамбургер с жареным яйцом и фуа-гра сверху? Не вопрос. Ешьте все, но ровно пять укусов. Ничего разумного в этой диете, кстати, нет. Если вы выберете фастфуд, вам не хватит питательных веществ. Даже если вы едите мясо и овощи, вам просто этого будет мало. Следуя пяти укусам, вы получите около 800 калорий в день, и это невероятно мало для организма.

3. Сетка доктора Чугая





Если у вас нет страха перед болью, то доктор вошьет вам в язык пластиковую сетку. Вы не ослышались: чтобы подготовиться к сезону бикини, люди вшивают в рот сетку. Сетка предназначена для того, чтобы вы не получали ни малейшего удовольствия от еды, а сам процесс причинял вам дискомфорт и боль. Если вы хотите поддаться соблазну в виде пирожка, то вам придется пострадать, травмируя им язык. Сетка вшивается на месяц, за который вы должны исхудать до нужной вам кондиции.

4. Диета ХГЧ





ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) – гормон беременности. Да, это суть диеты, при которой вы едите 500 калорий в день. Голод утоляется приемом именно ХГЧ путем инъекций или втирания в кожу. Идея состоит в том, чтобы обмануть мозг и заставить его думать, что вы беременны, что ускоряет ваш метаболизм (предположительно). Чтобы добавить еще больше удовольствия в эту диету, знайте, что этот гормон зачастую добывают из мочи! Кстати, доказательств, что диета ХГЧ имеет какой-либо эффект для потери веса, нет. Зато есть потенциал для депрессии, стимуляции яичников и опухоли груди.

5. Диета «Созерцание солнца»

Смотреть на солнце и худеть – это вкратце о диете. Сторонники диеты, которую возглавляет Хира Ратан Манек, говорят, что солнце даст вам все необходимое. Сначала вы смотрите на солнце только несколько минут за раз. Но через некоторое время вы сможете выдержать больше солнечного света, и ваш аппетит будет уменьшаться (вероятно, вместе с вашим зрением). Эта диета выходит за рамки просто потери веса. Идея о том, что солнце обеспечивает вас энергией, становится духовным опытом и верой. Потеря веса является лишь побочным эффектом. Очевидно, что любой здравомыслящий человек поймет, что добром для здоровья (и умственного тоже) это не закончится.

6. Бретарианское движение





Бретарианцы считают, что Вселенная дает нам все, что нам необходимо. На солнце смотреть не нужно – просто дышите. Главная бретарианка Джасмухин, практик «пранического питания», утверждает, что живет только светом, воздухом и фруктовым чаем. Чтобы стать бретарианцем, она рекомендует начать вегетарианскую диету без алкоголя в течение 21 дня, чтобы облегчить дальнейший отказ от еды. Для австралийской программы «60 минут» Джасмухин закрыли в гостиничном номере без еды, но через четыре дня она столь обессилела, что эксперимент был остановлен.

7. Сыроедение





Сыроедение может показаться экстремальным, но не опасным, не так ли? Но тогда подумайте о том, каково это – есть только сырые овощи. В лучшем случае вы будете постоянно голодными и уставшими. В худшем случае, это может вас убить. Сыроеды убеждены, что обработка пищи делает её токсичной. Однако, на самом деле, тепловая обработка овощей делает их более питательными. Кроме того, сыроедение грозит вам недостатком витаминов D и B12, селена, цинка, железа и омега-3 жирных кислот.

Текст: Flytothesky.ru