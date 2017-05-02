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Минск на майские праздники стал самым популярным городом у россиян

03.05.2017 11:15 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Минск возглавил Топ-10 самых популярных у россиян направлений на майские праздники. Рейтинг составляли специалисты российского аналитического агентства ТурСтат на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

Анализировались самые востребованные у российских туристов города СНГ и ближнего зарубежья в праздничные дни первой декады мая. 1 мая и с 6 по 9 мая 2017 года россияне отдыхали.

Минск занял первое место среди городов СНГ, популярных у российских туристов. По данным агентства, в Минск российские туристы приезжают в среднем на три дня и готовы платить за отель в среднем 3,2 тысячи российских рублей в сутки (более 100 белорусских рублей).

Охотно россияне ездят и в Тбилиси, в среднем на 4 дня, которые обходятся им дешевле, чем в Минске — 95 белорусских рублей в эквиваленте. Так же в топ-10 популярных направлений попали Алматы, Баку, Астана, Ереван, Киев, Ташкент, Бишкек и Кишинев.

С точки зрения проживания самым бюджетным направлением выглядит Бишкек, здесь туристы платят за проживание в среднем 65 белорусских рублей в эквиваленте. Дороже всего обойдется номер в Астане около 130 рублей за ночь.

 
Теги: Минск
 
 
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Рейтинг популярных туристических направлений был составлен российским аналитическим агентством ТурСтат на основе анализа данных систем онлайн-бронирования...

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