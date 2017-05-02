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Ананич о спецрепортажах про "Белый легион": такие фильмы должны быть
03.05.2017 13:53 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая — Sputnik. Министр информации Лилия Ананич считает, что фильмы об организации "
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" в спецрепортаже "
"Народ должен знать не только то, чем люди занимаются сейчас, но и какое у них прошлое. Это мое мнение, оно может не совпадать с вашим", — заявила Ананич журналистам во время открытия международной выставки "СМИ в Беларуси".
Комментируя задержания журналистов во время акций оппозиции, она отметила, что подобные вопросы должны решаться в соответствии с законом.
"Журналист должен помнить, что у него есть не только права, но и обязанности. И никогда право журналиста не будет важнее других прав. Во всех министерствах есть службы, осуществляющие коммуникацию с журналистами — работайте через них. Вам может не нравиться ответ министра информации, но вы должны его принять", — констатировала Ананич.
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Министр информации считает, что конфликты, возникающие между журналистами и силовыми структурами, должны решаться через пресс-секретарей и без участия...
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