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Ананич о спецрепортажах про "Белый легион": такие фильмы должны быть

03.05.2017 13:53 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Министр информации Лилия Ананич считает, что фильмы об организации "Белый легион", показанные на телеканале "Беларусь 1", подтверждают свободу слова в Беларуси.

Ананич о спецрепортажах про "Белый легион": такие фильмы должны быть
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" в спецрепортаже "Звонок другу" накануне проведения оппозиционной акции День Воли 25 марта поднял тему иностранного спонсирования действий белорусской оппозиции. В эфире были представлены отрывки записей телефонных переговоров оппозиционного лидера Николая Статкевича и украинского бизнесмена Александра Сманцера. Из этих разговоров было понятно, что белорусский оппозиционер отчитывается перед иностранным спонсором о том, что сделано на переданные деньги. В начале апреля в специальном репортаже "Белый легион черных душ" телеканал обнародовал фото и видеофакты о том, как шла подготовка боевиков для совершения вооруженной провокации 25 марта в Минске, и рассказал, кто из оппозиционных политиков стоит за этим.

"Народ должен знать не только то, чем люди занимаются сейчас, но и какое у них прошлое. Это мое мнение, оно может не совпадать с вашим", — заявила Ананич журналистам во время открытия международной выставки "СМИ в Беларуси".

Комментируя задержания журналистов во время акций оппозиции, она отметила, что подобные вопросы должны решаться в соответствии с законом.

"Журналист должен помнить, что у него есть не только права, но и обязанности. И никогда право журналиста не будет важнее других прав. Во всех министерствах есть службы, осуществляющие коммуникацию с журналистами — работайте через них. Вам может не нравиться ответ министра информации, но вы должны его принять", — констатировала Ананич.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр информации считает, что конфликты, возникающие между журналистами и силовыми структурами, должны решаться через пресс-секретарей и без участия...

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