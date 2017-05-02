Однажды эта пара сделала решительный шаг, продав все свои вещи, купив лодку и начав новую жизнь, исполняя свою мечту. 12 августа 2011 года тридцатидвухлетние Мэтт и Джессика Джонсон оставили свою работу (менеджера в автосалоне и специалиста по составлению счетов) ради странствий в далеком море. С тех пор они живут примерно на 1000 долларов в месяц. За это время Джонсоны успели посетить 16 стран, в том числе Багамские Острова, Ямайку, Кубу и Перу. Еще один занятный факт об этой необычной семье – с 2012 года с ними путешествует кошка Джорджи, умеющая плавать.





«Наши жизни были воплощением типичной американской мечты. Закончить школу, пожениться, купить дом, начать карьеру. Такими темпами мы подошли к пункту «завести парочку детей» и решили сойти с размеченного пути, – рассказала пара путешественников газете Daily Mail, – «мы слишком много своего свободного времени потратили перед телевизором, не делая ничего продуктивого или приятного. Мы поняли, что все это следует поменять».

«Начало было положено в конце лета 2007 года на берегу озера Мичиган».





«Мэтт разглядывал парусники на воде и высказался, что хотел бы попробовать когда-нибудь нечто подобное».





«Он спросил: «У нас есть возможность купить недвижимость или же потратить эти деньги на собственную парусную лодку. Какой вариант ты считаешь более подходящим?»





«В конце концов мы решили, что оба хотим проводить каждое лето на большой воде, а не в летнем коттедже!»





«В июне 2011 года мы продали наш дом… Мы сделали это, когда поняли, что хотели бы ходить под парусом намного дольше, возможно в течение четырех или пяти лет, и путешествовать гораздо дальше».





«В июле мы оба ушли с работы, продали наши автомобили и были готовы приступить к жизни, полной морских приключений».





В 2012 году пара приняла в свою команду кошку по имени Джорджи.









«Джорджи хорошо освоилась на судне и демонстрирует намного больше устойчивости на палубе, нежели мы сами!»





«Я считаю, что парусное путешествие по миру стало отличным решением для наших отношений».





«Здесь невозможно уклониться от решения проблемы в ситуации, когда один злится на другого. Будучи на море, вы должны продолжать работать вместе до тех пор, пока работа не будет сделана».





«Когда мы стоим на якоре, кошка любит сидеть на палубе и смотреть на рыбу за бортом».





«Мы много раз слышали истории о людях, которые отодвигают воплощение своих мечтаний до выхода на пенсию, а затем и по той или иной причине их мечта оказывается более не достижимой».









Когда однажды Джорджи прыгнула за борт в Гранд Кайман, пара обнаружила, что их кошка, оказывается, умеет плавать.





«Она поплавала вокруг задней части лодки и поднялась обратно по лестнице».





«Наши жизни были воплощением типичной американской мечты. Закончить школу, пожениться, купить дом, начать карьеру…»





«На жизненном пути в то время мы подошли к этапу “Завести детей” и проскочили его».





«Слишком много своего свободного времени мы потратили на пустое сидение перед телевизором, не делая ничего полезного или приятного».









«Мы никогда и не чаяли, что будем жить именно так!»

















Сайт: mjsailing.com

Текст: Flytothesky.ru