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Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

03.05.2017 14:29 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Однажды эта пара сделала решительный шаг, продав все свои вещи, купив лодку и начав новую жизнь, исполняя свою мечту. 12 августа 2011 года тридцатидвухлетние Мэтт и Джессика Джонсон оставили свою работу (менеджера в автосалоне и специалиста по составлению счетов) ради странствий в далеком море. С тех пор они живут примерно на 1000 долларов в месяц. За это время Джонсоны успели посетить 16 стран, в том числе Багамские Острова, Ямайку, Кубу и Перу. Еще один занятный факт об этой необычной семье – с 2012 года с ними путешествует кошка Джорджи, умеющая плавать.Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

«Наши жизни были воплощением типичной американской мечты. Закончить школу, пожениться, купить дом, начать карьеру. Такими темпами мы подошли к пункту «завести парочку детей» и решили сойти с размеченного пути, – рассказала пара путешественников газете Daily Mail, –  «мы слишком много своего свободного времени потратили перед телевизором, не делая ничего продуктивого или приятного. Мы поняли, что все это следует поменять».

«Начало было положено в конце лета 2007 года на берегу озера Мичиган».

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

«Мэтт разглядывал парусники на воде и высказался, что хотел бы попробовать когда-нибудь нечто подобное».

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

«Он спросил: «У нас есть возможность купить недвижимость или же потратить эти деньги на собственную парусную лодку. Какой вариант ты считаешь более подходящим?»

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

«В конце концов мы решили, что оба хотим проводить каждое лето на большой воде, а не в летнем коттедже!»

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

«В июне 2011 года мы продали наш дом… Мы сделали это, когда поняли, что хотели бы ходить под парусом намного дольше, возможно в течение четырех или пяти лет, и путешествовать гораздо дальше».

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

«В июле мы оба ушли с работы, продали наши автомобили и были готовы приступить к жизни, полной морских приключений».

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

В 2012 году пара приняла в свою команду кошку по имени Джорджи.

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

«Джорджи хорошо освоилась на судне и демонстрирует намного больше устойчивости на палубе, нежели мы сами!»

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

«Я считаю, что парусное путешествие по миру стало отличным решением для наших отношений».

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

«Здесь невозможно уклониться от решения проблемы в ситуации, когда один злится на другого. Будучи на море, вы должны продолжать работать вместе до тех пор, пока работа не будет сделана».

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

«Когда мы стоим на якоре, кошка любит сидеть на палубе и смотреть на рыбу за бортом».

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

«Мы много раз слышали истории о людях, которые отодвигают воплощение своих мечтаний до выхода на пенсию, а затем и по той или иной причине их мечта оказывается более не достижимой».

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

Когда однажды Джорджи прыгнула за борт в Гранд Кайман, пара обнаружила, что их кошка, оказывается, умеет плавать.

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

«Она поплавала вокруг задней части лодки и поднялась обратно по лестнице».

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

«Наши жизни были воплощением типичной американской мечты. Закончить школу, пожениться, купить дом, начать карьеру…»

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

«На жизненном пути в то время мы подошли к этапу “Завести детей” и проскочили его».

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

«Слишком много своего свободного времени мы потратили на пустое сидение перед телевизором, не делая ничего полезного или приятного».

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

«Мы никогда и не чаяли, что будем жить именно так!»

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

Оставить все и уйти в странствие под парусом: семья Джонсон и их кошка

Сайт: mjsailing.com

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Однажды эта пара сделала решительный шаг, продав все свои вещи, купив лодку и начав новую жизнь, исполняя свою мечту. 12 августа 2011 года тридцатидвухлетние Мэтт и...

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