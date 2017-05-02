Не только человек привносит свое влияние на окружающий мир, но и сам мир воздействует на него, изменяя любимые привычки, влияя на образ мышления и процессы восприятия. Говорят, легко счесть информацию о нас, просто взглянув на ближайшее окружение, ведь все мы меняемся под чужим влиянием. Другой вопрос, насколько эти изменения заметны, отдаем ли мы себе в этом отчет.





Вряд ли вы станете оспаривать тот факт, что в характере человека находит отражение его профессия. Например, медики со временем вырабатывают циничность по отношению к вопросам жизни и смерти, чтобы хоть как-то защитить психику от перегруза. Учителя выдают себя поучающими интонациями в голосе, а управленцы компаний могут по привычке разговаривать командным тоном даже с домочадцами. Точно такой же эффект кальки наша психика включает и при общении с окружающими. Причем не всегда это лучшие друзья или любимые люди, заражение происходит от того, с кем мы проводим больше всего времени вместе – рабочий коллектив, дети, соседи по даче. Просто остановитесь и подумайте, с кем из своего окружения вы находитесь в постоянном контакте в течение дня, и ищите похожести.

Как окружение влияет на самооценку?

Очень важно оценить степень наполненности людей в вашем окружении, их характерные привычки, образ жизни и мировоззрение. Насколько вас устраивают развитость в них таких качеств, как дружелюбие по отношению к миру, прокаченность навыков, стабильность самооценки, умение вдохновлять и оказывать поддержку? Подумайте, рядом с вами находятся люди высокого уровня интеллекта или приземленные и недалекие личности, которые ни во что не ставят ваши интересы? Насколько они трудолюбивы, проявляют ли заботу о собственном здоровье, увлекаются ли какими-то хобби, борются ли за свои мечты? Все это важно, все уже отразилось на вас.

Если окружение нравится, вызывает желание расти и учиться – это хороший знак! Нужно держаться за таких людей, быть им благодарными. Ну а если перед вами люди, видеть которых совсем не хочется, но вы привязаны к ним чувством долга, общим прошлым, деловыми контактами или просто боитесь отказать – задумайтесь, зачем вам это? Не нужно прикрывать лень и внутреннюю пассивность по отношению к миру какими-то оправданиями. Работу можно сменить, родителей поставить на место, друзей и любимых мы тоже выбираем сами. Ради чего вы продолжаете упорно поддерживать отношения, в которых страдает ваша самооценка, которые угнетают вашу личность, раздражают чувства, где вас просто используют? Неужели настолько не уважаете себя? Тогда готовьтесь стать точно таким же.

Почему лучше выбирать здоровую среду для общения?

Хотите быть довольным своей жизнью, максимально реализовать заложенный в себе потенциал? Окружите себя поддерживающими и жизнерадостными людьми. Хватит тратить энергию на нытиков, скандалистов, манипуляторов и непризнанных гениев. Нужно быть рядом с теми, кто достоин, кто интересен, с кем детские мечты превращаются в реально выполнимые цели. Оставляйте время и силы для тех, кто удваивает ваши вложения, а не высасывает соки, как ходячий «дементор». Кто укрепляет вашу уверенность в себе, а не доедает последние крохи самооценки, только бы возвысить свое эго за ваш счет.

Не умеете любить себя? Ищите таких уникумов и учитесь у них. Боитесь выступать на публику, заявлять о себе во всеуслышание? Окружите себя теми, кто не боится в голос признавать собственные заслуги, кто привык подчеркивать лишь сильные стороны в своих оппонентах. Наконец, тяжело справляетесь с грузом собственных эмоций, сложно приручить настроение? Помните о способности мозга заражаться эмоциями от других людей. Обходите десятой дорогой скандалистов и истериков, от которых в душе остается гнилой осадок, и чаще общайтесь с оптимистами, которые так весело заливаются смехом, что невозможно сдержать улыбку.

Выбирайте сами, с кем проводить свое время. Можно отчаянно бороться за право быть собой и жить своей жизнью, каждый раз «беспричинно» скатываясь в яму депрессии. А можно просто отказаться от общения с разрушительными людьми, перекрыв последним доступ в свою душу, перестав транслировать чужие страхи и негатив. Пришло время проявить заботу о себе, для этого постарайтесь выбрать поддерживающую комфортную среду общения. Окружение должно напитывать энергией, давать большущий пинок под зад, а не убивать ростки уверенности и радости. Будьте переборчивым, фильтруйте людей вокруг себя, вы – не сливная яма!

Текст: Flytothesky.ru