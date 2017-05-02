Едва ли в жизни ребенка можно найти более неприятное и тяжелое событие, чем развод любимых родителей. Кажется, оградить детей от горестных мыслей по этому поводу невозможно, даже если супруги стараются расстаться без криков и взаимных упреков, то есть по-хорошему.





Но если вы и ваш супруг несчастливы друг с другом, то расставание пойдет на пользу не только вам, но и детям, как бы парадоксально это ни звучало. Раз уж так сложилось, нужно грамотно подойти к вопросу развода, и в первую очередь важно думать о потребностях и чувствах ребенка.

Никакого гнева

Нельзя допускать, чтобы злость и раздражение брали верх в этот сложный для семьи период и определяли каждый шаг мужа или жены. Хлопнуть дверью и навсегда уйти из дома — это не про партнеров, у которых есть совместные дети.

В какой-то степени вам с супругом все равно придется находиться в отношениях, просто они станут абсолютно другими, отличными от тех, которые были в браке. Что бы ни случилось и как далеко бы вы ни жили друг от друга, вы навсегда остаетесь мамой и папой, и это вас связывает.

Постарайтесь не привносить ненависть в семью, даже если вы очень огорчены действиями или словами партнера. Презирая друг друга, родители могут нанести сильный удар по детской психике. Да и собственное счастье мужчины и женщины не сможет ужиться с атмосферой ненависти.

Действуйте в тандеме

Вы обязательно достигнете успеха, если будете сообща решать все вопросы о разводе. Попробуйте сесть и совместно с супругом обсудить все, что касается детей, совместного имущества, ваших дальнейших отношений. И попробуйте найти способ, как помягче и честнее рассказать о причинах разрыва ребенку.

Да, это только на словах легко. А на деле будет очень трудно сдерживаться и не перейти на взаимные упреки. Попытайтесь контролировать свои эмоции и слова. Просто помните, что все, сказанное или сделанное в этот период, оказывает непосредственное влияние на жизнь ваших детей.

Действуя в тандеме и приложив массу совместных усилий, можно добиться бесконфликтного и практически безболезненного для детей развода.

Простите все обиды

Примите как данность то, что произошло с вашим браком, и простите друг другу все обиды, которые привели к его разрушению.

Не стоит в сотый раз обдумывать все ошибки и недостатки супруга, которые повлияли на ваши отношения. Не нужно выписывать на листок список его негативных качеств и, тем более, обсуждать это с ним снова и снова.

Успокойтесь, разводы случаются, и очень часто. Вам нужно жить сегодняшним днем и не думать об ошибках прошлого. В данный момент вы — женщина, которая находится в стадии развода. Приложите усилия, чтобы все прошло гладко, а дети не узнали, что значит открытая неприязнь любимых родителей.

И еще немного советов

1. Разбираясь с собственными отношениями, не забывайте о детях. Общайтесь с ними, разговаривайте, даже если вам очень трудно скрыть свою ненависть к мужу или жене.

2. Постарайтесь не привносить в жизнь ребенка стресс в виде неожиданного переезда в другой дом или город. Попробуйте спланировать это событие и подвести детей к нему постепенно.

3. Решите финансовые вопросы. Не забывайте о том, что ребенка нужно обеспечивать. Это затраты на учебу, питание, отдых и так далее. После развода денежные вопросы обычно полностью ложатся на плечи одного из супругов, поэтому дети становятся ограничены в некоторых вещах, к которым они привыкли в «полной» семье. Ребенок переживает от внезапно свалившихся на его плечи ограничений. Оба партнера должны участвовать в финансовом обеспечении детей.

4. Помните о себе. Дети будут гораздо счастливее, если увидят, что с вами все в порядке. Постарайтесь побороть переживания по поводу сложного жизненного периода и справиться с навалившимся стрессом. Встречайтесь с друзьями, посещайте курсы и семинары, сходите к психологу — делайте все, что может помочь вам наладить внутреннюю гармонию.

Ответить на вопрос, возможно ли ограничить детей от боли, связанной с разводом родителей, нельзя. Но если вы и ваш супруг приложите много усилий на разрешение возникающих конфликтов и простите друг другу все обиды, детям, определенно, будет легче все это принять.

Текст: Flytothesky.ru