Множество статей и книг повествуют о том, каким образом женщина может привлечь представителей прекрасной половины человечества, поэтому придумать что-то новое вряд ли получится. Но речь пойдет не о макияже или длине каблука, хотя это и так довольно-таки важно. Так что же стоит делать, чтобы мужчина на вас «запал»? Точнее, чего делать категорически нельзя?





1. Не нужно бесконечно болтать. Мужчины раздражаются, если женщина разговаривает без умолку. Научитесь говорить кратко, емко и по существу. Иначе кавалер убежит от вас не только с раздражением, но и с головной болью.

2. Но и не молчите. Если вы так и не научились поддерживать разговор, общение с мужчиной наполнится долгими паузами и станет неловким. Вы еще не настолько близки, чтобы просто сидеть рядышком, прижавшись друг к другу, и молчать.

3. Не суетитесь. Очень глупо пытаться постоянно всем угождать, исполнять все прихоти и просьбы только для того, чтобы понравиться. А еще нужно научиться принимать комплименты. Коллега оценил ваш внешний вид? Не смейте отвечать ему, что платье на самом деле очень старое, а туфли дала поносить сестра, просто вы позволили себе сегодня подняться чуточку позже, поэтому выспались. Вовремя остановитесь и не допускайте подобных высказываний. Вы прекрасны, и мужчина это оценил.

4. Не стройте из себя дурочку. Именно глупые женщины придумали правило, что мужчинам нравятся дурочки. Нет ничего скучнее неумной женщины, а мужчинам важно не скучать в отношениях. Да, случаются кратковременные романы без будущего, когда и глупышка сгодится. Но для серьезных и близких отношений мужчина всегда выберет интересную спутницу. Не пытайтесь строить из себя профессора, если вы не так умны, как хотелось бы. Старайтесь развиваться, читать больше книг, получить дополнительное образование — стремитесь к повышению уровня своего интеллекта.

5. Не умничайте. Научитесь сдерживаться, даже если вам очень сильно захотелось рассказать о деталях изготовления пенокерамического глаза или процитировать мысль выдающегося ученого. Естественно, если это совсем не к месту. Занудство отталкивает и не добавляет шарма.

6. Не обсуждайте с ним исключительно женские темы. Женщина должна оставаться загадкой. А о какой загадке может идти речь, если вы рассказываете мужчине, о походе в салон эпиляции или о распродаже в магазине косметики? Вы вряд ли подарите ему приятные эмоции от разговоров обо всем.

7. Не переусердствуйте с эмоциональностью, но и не превращайтесь в истукана. Вы можете распугать всех потенциальных женихов, если будете смеяться в голос, как сумасшедшая, или театрально закатывать глаза. Но и не проявляющая никаких чувств дама может оттолкнуть от себя других людей. Найдите «золотую середину» и общайтесь в свое удовольствие.

8. Не будьте вульгарной. Прошли времена, когда подчеркнутая сексуальность была чем-то неизведанным и интересным. Современного мужчину этим не удивишь. Но преступить грани приличия очень просто, поэтому взгляды с прищуром и томные вздохи заставят кавалера рассмеяться, а не позвать вас на свидание, а уж тем более под венец.

Текст: Flytothesky.ru