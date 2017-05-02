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8 «не» для каждой женщины

03.05.2017 21:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Множество статей и книг повествуют о том, каким образом женщина может привлечь представителей прекрасной половины человечества, поэтому придумать что-то новое вряд ли получится. Но речь пойдет не о макияже или длине каблука, хотя это и так довольно-таки важно. Так что же стоит делать, чтобы мужчина на вас «запал»? Точнее, чего делать категорически нельзя?

8 «не» для каждой женщины

1. Не нужно бесконечно болтать. Мужчины раздражаются, если женщина разговаривает без умолку. Научитесь говорить кратко, емко и по существу. Иначе кавалер убежит от вас не только с раздражением, но и с головной болью.

2. Но и не молчите. Если вы так и не научились поддерживать разговор, общение с мужчиной наполнится долгими паузами и станет неловким. Вы еще не настолько близки, чтобы просто сидеть рядышком, прижавшись друг к другу, и молчать.

3. Не суетитесь. Очень глупо пытаться постоянно всем угождать, исполнять все прихоти и просьбы только для того, чтобы понравиться. А еще нужно научиться принимать комплименты. Коллега оценил ваш внешний вид? Не смейте отвечать ему, что платье на самом деле очень старое, а туфли дала поносить сестра, просто вы позволили себе сегодня подняться чуточку позже, поэтому выспались. Вовремя остановитесь и не допускайте подобных высказываний. Вы прекрасны, и мужчина это оценил.

4. Не стройте из себя дурочку. Именно глупые женщины придумали правило, что мужчинам нравятся дурочки. Нет ничего скучнее неумной женщины, а мужчинам важно не скучать в отношениях. Да, случаются кратковременные романы без будущего, когда и глупышка сгодится. Но для серьезных и близких отношений мужчина всегда выберет интересную спутницу. Не пытайтесь строить из себя профессора, если вы не так умны, как хотелось бы. Старайтесь развиваться, читать больше книг, получить дополнительное образование — стремитесь к повышению уровня своего интеллекта.

5. Не умничайте. Научитесь сдерживаться, даже если вам очень сильно захотелось рассказать о деталях изготовления пенокерамического глаза или процитировать мысль выдающегося ученого. Естественно, если это совсем не к месту. Занудство отталкивает и не добавляет шарма.

6. Не обсуждайте с ним исключительно женские темы. Женщина должна оставаться загадкой. А о какой загадке может идти речь, если вы рассказываете мужчине, о походе в салон эпиляции или о распродаже в магазине косметики? Вы вряд ли подарите ему приятные эмоции от разговоров обо всем.

7. Не переусердствуйте с эмоциональностью, но и не превращайтесь в истукана. Вы можете распугать всех потенциальных женихов, если будете смеяться в голос, как сумасшедшая, или театрально закатывать глаза. Но и не проявляющая никаких чувств дама может оттолкнуть от себя других людей. Найдите «золотую середину» и общайтесь в свое удовольствие.

8. Не будьте вульгарной. Прошли времена, когда подчеркнутая сексуальность была чем-то неизведанным и интересным. Современного мужчину этим не удивишь. Но преступить грани приличия очень просто, поэтому взгляды с прищуром и томные вздохи заставят кавалера рассмеяться, а не позвать вас на свидание, а уж тем более под венец.8 «не» для каждой женщины

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Множество статей и книг повествуют о том, каким образом женщина может привлечь представителей прекрасной половины человечества, поэтому придумать что-то новое...

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