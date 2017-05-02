Алкоголь таки безопасен в малых количествах, потому не стоить верить массе заблуждений и мифов, конечно же, если вы им не злоупотребляете.





1. Смешивание разных видов алкоголя ухудшает состояние

Про то, что градус понижать нельзя, а начинать вечеринку лучше с пива – полная ерунда. Сочетание пива, ликера и вина не сделают ваше похмелье в миллион раз хуже обычного. Дело не в том, в каком порядке вы потребляете напитки, а скорее в том, как вы пьете, сколько вы пьете и как быстро пьете. Даже если вы напьетесь только вином или только водкой, похмелье вас будет мучать так же сурово.

2. Алкоголь ухудшает функцию мозга

Да, алкоголь замедляет реакцию, и это полностью доказано. Теперь хорошие новости. В 2012 году исследователи изучили взаимосвязь алкоголя и креативности и обнаружили, что она таки существует. Так что не забудьте опрокинуть рюмочку перед созданием чего-то гениального. Другие исследования показали, что алкоголь влияет на выделение дофамина в мозге. Это означает, что несколько рюмочек взбодрят вас, но после вас накроет депрессия. Самое интересное исследование от Университетского колледжа Лондона говорит, что регулярное употребление алкоголя в малых дозах улучшает общую функцию мозга, особенно у женщин, так как алкоголь расширяет сосуды и увеличивает приток крови.

3. Бутылочное пиво лучше баночного

В каждом приличном пабе есть свое фирменное разливное пиво, и там точно не уважают пиво в банках. Однако большинство крупных пивоваренных заводов утверждают, что банки лучше. По их словам, это не просто дешевле и более экологично – это лучше для самого пива. Самые большие враги этого напитка – это свет, тепло и кислород. Банки (в отличие от бутылок) блокируют весь свет; кроме того, они герметичны, легки по весу и их можно переработать. Все больше и больше пивоваренных заводов – больших и малых – переходят именно на банки. Не будьте снобом – пейте из банок!

4. Абсент галлюциногенен и опасен

Романтика (и репутация) абсента неоспорима – вы, наверное, слышали, что он вызывает галлюцинации, что в нем много спирта и так далее. Дело в том, что все это выдумки. Абсент был незаслуженно демонизирован. Химики не обнаруживают в этом напитке абсолютно ничего, что могло бы вызвать спецэффекты. Причина дурной славы в химическом веществе туйоне, присутствующем в абсенте. Увы, но его там слишком недостаточно, чтобы свести вас с ума.

5. От алкоголя становится теплее

Честно говоря, алкоголь только заставляет вас чувствовать себя теплее, а нас самом деле вы холодеете. Когда вы пьете, алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности кожи. Увеличение потока крови заставляет вас не просто чувствовать себя теплее, но порой еще и придает вам румянец. Этот повышенный приток крови означает, что температура вашего тела падает, а вот кожа становится более теплой. Кроме того, алкоголь еще и препятствует согреванию тела.

6. Клин клином вышибают

Похмелиться с утра, чтобы избежать похмелья – сомнительный рецепт. Конечно, это немного отложит проявление неприятных симптомов, но они все равно вскоре появятся, если вы не вздумаете продолжать лечиться аналогичным образом. Лучше забыть этот способ навсегда – он не лечит, он лишь оттягивает мучения.

7. Алкоголь помогает заснуть

Популярный миф говорит, что спиртное улучшит сон, однако оно скорее всего поможет быстрее уснуть, а вот проблемы начнутся примерно с середины ночи. Как только алкоголь метаболизируется, и его эффект закончится, ваш сон станет беспокойным и поверхностным, а то и вовсе наступит бессонница. Есть и другие плохие новости. Алкоголь провоцирует сны-кошмары, а если вы склонны к таким вещам, как лунатизм, то спиртное это еще больше усугубит.

8. Вино – единственный полезный для здоровья вид алкоголя

Стаканчик красного вина на ночь полезен – так думают многие. В 2016 году Университет штата Пенсильвания опубликовал свои выводы на основе опроса 80 тысяч взрослых. Итак, не вино, а пиво помогает улучшить уровень холестерина, а также снижает риск сердечных заболеваний и инсульта. Умеренное его потребление связано с уменьшением риска возникновения камней в почках, атеросклероза, болезни Альцгеймера, катаракты и диабета. И добавьте сюда укрепление костей. Также было высказано предположение, что пиво содержит химические вещества, которые помогают организму остановить развитие болезни, и это может быть просто прорыв, который необходим в исследованиях рака.