Дежавю (déjà vu, что в переводе значит «уже видел») наверняка случалось и с вами, когда вдруг вас как током поражает мысль, что вы уже видели, слышали или проходили этот момент, хотя вы не в силах понять, как это возможно. Наука пока не смогла придумать какие-либо действительно обоснованные объяснения этому спонтанному ощущению, но некоторые теории все же существуют.





1. Это все фокусы нашего чувственного восприятия

Одна из теорий о дежавю утверждает, что наши чувства просто играют с нами в игры разума. Например, вы заходите в новую пекарню и ощущаете аромат свежеиспеченного круассана. Вы знакомы с этим запахом, и ваш мозг пытается вспомнить, где именно вы с ним сталкивались. Аналогичное ощущение может быть вызвано определенным звуком или частью разговора, который вы слышали в прошлом, а потому убеждаете себя, что уже когда-то переживали этот момент времени. Это простая и понятная теория, но надежного способа ее протестировать не существует.

2. Ошибка каталогизации

У наших долго- и кратковременных запоминающих цепочек может случиться «замыкание», в результате чего память заносит в каталог новое ощущение, но на неправильную полку. Человеческий мозг обладает системой каталогизации воспоминаний и рядом механизмов переноса памяти, которые отнюдь не идеальны. Мозг попросту может принять всю новую информацию, но по какой-то странной причине сразу поместить ее в «банк» долговременной памяти, что и приводит к ощущению, что это событие уже произошло где-то в далеком прошлом.

3. Вас просто подводит память

Теория элементарна: вы просто не можете вспомнить, почему это ощущение вам знакомо. Скажем, вы впервые едете в Париж, и посещаете Лувр. Вы смотрите на стеклянную пирамиду и испытываете дежавю, хотя вы никогда ранее там не бывали. Причина? Ваш мозг может просто не извлечь из памяти объяснение, почему Лувр кажется вам знакомым. Возможно, вы несколько месяцев назад посмотрели фильм «Код Да Винчи». То есть вас банально подводит ваша память.

4. Это проделки ложной памяти

Скажем, вы едете на работу метро. Вы видите множество случайных лиц, поэтому не фиксируете этот момент в памяти, так как это совершенно неважно. И вдруг вы видите на улице незнакомца и у вас ощущение, что вы видели его раньше. Лица из метро давно забыты, но вы уверены, что вот именно это лицо вы точно видели. Вы хватаетесь за ложную память, которой просто не существует. Да, ваш мозг лжет вам.

5. Отсутствие фиксации внимания

В эпоху смартфонов легко позволить нашему вниманию бессознательно отвлечься. Это тоже могло бы объяснить некоторые случаи дежавю. Например, вы планируете встретиться с друзьями в новом баре, который только что открылся. Когда вы заходите внутрь, ваш телефон вибрирует, и вы мгновенно заглядываете в него, чтобы прочитать сообщение, а потом смотрите на планировку бара – дежавю. Работает это так: вы зашли в помещение, увидели его, но не зафиксировали его в сознании, так как отвлеклись на смартфон. А потом снова увидели интерьер бара и испытываете странное ощущение, что оно вам знакомо.

6. Сбои в мозге

Ринальная кора – область мозга, отвечающая за активацию воспоминаний о чем-то знакомом. Подобно глюку компьютерной программы, дежавю может быть результатом сбоя работы ринальной коры. Она активирует ощущение чего-то знакомого без «включения» памяти. Поэтому чувство дежавю вызвано коротким замыканием, и в результате мы чувствуем, что должны что-то помнить, но вспомнить не можем. То есть дежавю может быть просто мозговой осечкой.

7. Это могут быть предвестники эпилептического приступа

Оказывается, люди с эпилепсией испытывают дежавю гораздо чаще. Причем нередко как раз перед приступом. Кстати, возможная связь между эпилепсией и дежавю рассматривалась еще в 1888 году. Во всем «виновата» медиальная височная доля: часть мозга, отвечающая за сенсорное восприятие, речь и ассоциативную память. Перед приступом нейроны начинают давать сбой, отправляя неверные сигналы телу – в результате появляется феномен дежавю.

8. Хронические дежавю вызваны поражением мозга

Регулярные дежавю – это уже признак поражения мозга. В особо тяжелых случаях люди, страдающие хроническими дежавю, отказываются читать газеты или смотреть телевизор, поскольку им кажется, что они уже все это знают и видели. Даже поход в магазин становится проблемой, так как им трудно понять, какие продукты есть, а какие нужно купить. Здесь уже имеет место серьезное повреждение лобных или височных областей.

Текст: Flytothesky.ru