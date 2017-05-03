Если ваша жизнь полна стрессов, с которыми вам не хватает сил бороться, если в вашей жизни настала не самая удачная полоса и вам приходится решать массу серьёзных проблем, попробуйте использовать достаточно действенные способы приведения своей нервной системы в более-менее стабильное состояние. Поверьте, вы вполне можете справиться со всеми трудностями, не впадая в уныние и депрессию. Просто научитесь себя контролировать с помощью нижеописанных нехитрых методов.





1. Контроль своей повседневной деятельности

Давайте начнем с простого, но эффективного метода, который заключается в контроле вашей повседневной деятельности. Запишите все ваши ежедневные действия и классифицируйте их по двухбалльной шкале: 1 балл для констатации самой деятельности и 2 балла для той деятельности, которая принесла вам удовлетворение. Этот метод является чрезвычайно полезным для избавления от всех нежелательных, негативных мыслей, таких как «я ничего не сделал сегодня». Вы наглядно увидите, что вы делаете каждый день, причём намного больше и намного лучше, чем вы считаете.

2. Ежедневное ведение «позитивного» дневника

Этот метод может быть отлично использован при самых разнообразных расстройствах, в том числе депрессии, тревожных состояниях и нарушениях пищевых привычек. Подойдёт он и для тех, кто просто хочет вдохновения и мотивации. Ведите дневник, где вы записываете только позитивные вещи, которые происходят с вами в течение дня, и вы обнаружите, что жизнь не так уж мрачна, как вы думаете, ведь в ней, оказывается, присутствует немало хороших моментов.

3. Детальное описание людей или объектов вокруг вас

Этот метод часто используется людьми, страдающими от панических атак. Кроме того, он достаточно эффективен тогда, когда вы чувствуете себя неспокойно и хотите немного расслабиться. Итак, каждый раз, когда вы нервничаете, посмотрите вокруг себя и попробуйте детально описать людей или вещи в поле вашего зрения. Так вы переносите внимание со своего состояние на внешние объекты.

4. Счёт от 1 до 100 или от 100 до 1

Когда вы чувствуете нарастающее беспокойство или тревожность, начинайте считать. Счёт помогает предотвратить приступы паники и «очистить» мозг. Считайте от 1 до 100 или от 100 до 1, ещё лучше считать на другом языке, это усложняет задачу и опять же переключает внимание. Вы сосредоточитесь на этом процессе и отвлечётесь от тревожных мыслей.

5. Пустой стул

Многие люди, которые пытаются справиться со смертью близкого человека или разрывом отношений, достаточно часто прибегают к этому методу, чтобы чувствовать себя лучше. Нужно сесть напротив пустого стула, представить себе отсутствующего человека, поговорить с ним и высказать то, на что вам в прошлом не хватило времени или смелости. Вы наверняка почувствуете облегчение и начнёте двигаться и жить дальше.

6. Борьба с негативными мыслями

Представьте себе ситуацию, которая пугает вас или заставляет чувствовать беспокойство и неуверенность. Теперь представьте, что самое худшее, самое лучшее и самое реалистичное может случиться в этой конкретной ситуации. Постоянно прокручивая это в голове, вы перестанете страшиться плохих мыслей и начнёте им противостоять. Вы увидите, что они не так страшны, как вам казалось.

7. Сюрпризы

Сюрпризы, как правило, используются при наличии пары. В течение одной недели каждый из партнёров должен делать сюрприз для второй половины, но преподнесение сюрприза и сам сюрприз должны всегда оставаться в секрете. Пара наблюдает за поведением друг друга и пытается догадаться, чем же они будут приятно удивлены в следующий раз. Таким образом, люди сосредотачиваются на хороших и положительных вещах, забывая о негативе.

Текст: Flytothesky.ru