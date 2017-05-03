Жизнь полна неожиданностей. Возможно, вы годами засматриваетесь на приятеля близкой подруги, но, естественно, ничего не можете и не желаете с этим поделать, потому что нельзя. И вдруг их любовь дает трещину, да настолько сильную, что эти люди расходятся навсегда. Вас начинают терзать мысли, дозволено или все же категорически нельзя воспользоваться данной ситуацией и наладить свою личную жизнь, в которой давно наступило затишье. Вы начинаете взвешивать все существующие «за» и «против». Вне всякого сомнения, вы придете к выводу, что отрицательных моментов сближения с бывшим близкой подруги гораздо больше.





1. Ее внутреннее состояние.

Подумайте, какие ощущения испытает ваша подруга (если она на самом деле близкая), когда узнает, с кем вы крутите роман. Она любила этого мужчину, провела с ним несколько прекрасных лет и испытала множество приятных и не очень эмоций. Поставьте себя на ее место.

Другой вопрос, если их связь была кратковременной и мимолетной. Может, ей вообще не так уж важно, каким образом будет строиться жизнь бывшего партнера в дальнейшем, потому что он не сумел или просто не успел оставить в ее сердце хоть какой-нибудь след.

2. Кто вам важнее?

Разберитесь в своем отношении и к подруге, и к ее бывшему приятелю. Вполне вероятно, что с ней вы знакомы с самой школьной скамьи и до сих пор дружите. Вы делили между собой горести и счастливые моменты, доверяли друг другу даже самые «страшные» тайны и хранили совместные секреты. Стоит ли этот молодой человек того, чтобы разрушить крепкую, проверенную годами дружбу?

3. Интимная составляющая.

Момент спорный и очень субъективный. Кто-то категорически не приемлет иметь общего с подругой партнера по сексу и относится к подобным действиям даже с некоторым отвращением. Другие представительницы прекрасного пола могут не испытывать абсолютно никакого дискомфорта, и без зазрения совести находятся в интимной связи с человеком, который еще совсем недавно делил свою постель с другой — подругой нынешней спутницы.

4. Сравнение.

Мужчины имеют интересную особенность сравнивать нынешнюю девушку с бывшими, а точнее — свою интимную жизнь с ними. Так уж сложилось, и с этим проявлением мужского характера ничего нельзя поделать. Одно дело, если вас сравнивают с какой-то незнакомой вам ранее Машей или Катей, которые занимали важное место в его сердце когда-то давно. Другой случай, если вас сопоставляют с близкой подругой, а это не очень приятно.

5. Конец дружбе.

Дружба с некогда близким человеком может прекратиться навсегда. Подруга начнет подозревать, что вы изначально вставляли палки в колеса их неземной любви, когда все еще в их совместной жизни было отлично. И никакие искренние оправдания о том, что вы и подумать не могли, как им помешать, не помогут.

6. Она может скрывать свои чувства под маской безразличия.

Если вы приняли осознанное решение поинтересоваться у подруги о ее отношении к тому, что вы попробуете построить отношения с бывшим, она может с внешним безразличием ответить: «Нет проблем, все в порядке, буду безмерно счастлива, если у вас получится быть вместе!». Эта девушка может соврать, лишь бы вы не догадались об истинных чувствах и боли, которые она испытала, узнав о ваших намерениях.

7. Причины их расставания.

Когда у этой пары любящих сердец еще все было отлично, вы могли наблюдать за ними со стороны, с очень близкого расстояния. Вам были видны все отрицательные стороны молодого человека, особенности его характера и действия, которые он совершал в отношении вашей подруги. Полагаете, что с вами он изменится?

Текст: Flytothesky.ru