Вот такое школьное здание, похожее на самый настоящий замок, есть в Йошкар-Оле. Оно называется «Обыкновенное чудо».





Именно так выглядит новенькая средняя школа № 5 в городе Йошкар-Ола. Однако школа не столь уж и обыкновенная! Она напоминает классическую школу для начинающих волшебников или даже какое-то сказочное строение из фильмов. Кстати, школа сразу же стала суперпопулярной!





Построил «Обыкновенное чудо» один из весьма успешных российских бизнесменов Сергей Мамаев. Ему хотелось сделать мечту его супруги Татьяны реальностью. Татьяна — учительница, и она давно мечтала о таком учебном заведении, куда дети бы бежали с энтузиазмом и удовольствием, но подходящее здание найти не удавалось. И тогда Сергей решил сам реализовать волшебный проект.





Чтобы образовательный процесс был действительно вдохновляющим и занимательным, Татьяна придумала интересный вариант – школу, похожую на изумительный сказочный замок, где расположены детсадовские группы, а также классы начальной и средней школы. Кроме того, в «Обыкновенном чуде» есть бассейн, кафетерий и тренажерный зал.

Текст: Flytothesky.ru