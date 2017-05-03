Феномен руминации. Как бороться с навязчивыми мыслями о прошлом?

Знакома ли вам ситуация, когда вечером ложишься спать, мечтая об отдыхе, но не тут-то было! Мозг предательски бодрствует, решая отыграться за дневное напряжение, подкидывает сознанию компрометирующее событие из прошлого, которое так хотелось забыть. Ни с того ни с сего вы вдруг вспоминаете собственный позор 15-летней давности, как несправедливо с вами обошлись, и как глупо вы тогда себя чувствовали. Мысленная жвачка растягивается на долгие часы бессонницы, за которые вы обязательно придумаете тысячи остроумных ответов, которые нужно было сказать, но вы промолчали. Вот этот процесс погружения в собственное прошлое, которое давно случилось, но отчего-то продолжает всплывать в памяти, доставляя мучительные неудобства, – это и есть руминация.





Чем опасно постоянное самокопание в прошлых неудачах?

Как уже было сказано, руминация – это навязчивость мышления, которая касается событий прошлого и содержит напоминание об отрицательных переживаниях. Такая фиксация на неудачах часто оказывает негативное влияние на психику, так как возникает бесконтрольно и не по собственной воле. Вытесняя все другие формы психической активности, руминация приводит к подавленному и даже депрессивному состоянию, сопровождая бессонницу чувством вины. Со временем такого рода самокопание превращается во вредную привычку, отнимает психические ресурсы личности и уводит в сторону от продуктивного решения проблемы.

Ученым удалось доказать связь между руминацией и возникновением различного рода зависимостей у человека. Склонный к навязчивым воспоминаниям индивид часто имеет повышенную внутреннюю тревожность, которая негативно сказывается на состоянии его здоровья. Также руминация приводит к гормональным расстройствам – в кровь тревожных людей выделяется больше кортизола, который повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сказывается на работе почек и желчного. Постоянное пережевывание негативных событий порождает неуверенность в себе, повышенную требовательность к окружающим и критиканство, что естественным образом не идет на пользу социализации человека.

Причины фиксации мозга на болезненных ситуациях

Почему человек продолжает покручивать в голове тему десятилетней давности, которая доставляет столь острые переживания? Ответ прост – он пытается создать иллюзию решения проблемы, мол, сейчас все хорошенько обдумает и больше такого не допустит. Ошибка в том, что его внимание направленно совершенно не на те процессы. Вместо хладнокровного анализа своих слабых и сильных сторон, он начинает упиваться собственным унижением, фиксируясь на поиске недостатков, которые только усиливают веру в свою ничтожность.

Если заглянуть еще глубже – человек, который склонен к руминации, не учится адекватно справляться со стрессовыми ситуациями. Он привык пассивно реагировать на неприятные обстоятельства жизни, считая себя пешкой в руках судьбы. «Я жертва, которая не в силах ничего изменить!» — вот ошибочное убеждение таких людей, что приводит к ярко выраженному бездействию и закономерной беспомощности в ситуации стресса. Такие люди уверены, что от них ничего не зависит, их опыта недостаточно для самостоятельного решения задачи, а окружающий мир не поддается контролю. Но это ложная установка.

Как самостоятельно бороться с навязчивыми мыслями?

Во-первых, необходимо принять тот простой факт, что вы не в силах управлять поведением или реакциями других людей. Свое собственное поведение изменить можно, поработав с уверенностью в себе, усмирив внутреннюю тревогу. Но отношение к вам других контролю неподвластно, это нужно просто понять и отпустить. Далее хорошо бы провести работу по самоанализу: выделить в себе сильные и слабые стороны, подумать, что вы можете изменить, а на чем акцентировать внимание не следует. Над проблемой не нужно плакать, нужно искать решение. В-третьих, если мысли не отступают, постарайтесь отвлечься! Ознакомьтесь с практикой медитации, займитесь йогой, бегом, уборкой, чтением, выйдите на свежий воздух прогуляться. Придумайте для себя занятие, которое увлечет вас в разы сильнее, чем обдумывание негативных сценариев прошлого. Что способно вызвать у вас радость?

Наконец, еще один замечательный способ борьбы с руминацией – практика осознанной внимательности. Ее изучают в когнитивной психологии как метод переключения внимания с навязчивой мысли на поиск решения проблемы. Практика осознанной внимательности предполагает высвобождение внутренней энергии под специально заданные мыслительные задачи. Если и этот метод не приведет к желаемому результату, обратитесь за помощью к психотерапевту. Помните, бороться с навязчивым прошлым легко, это всего лишь вредная привычка, для борьбы с которой потребуется желание и немного упорства!

Текст: Flytothesky.ru