Как вы переживаете трудности на работе по знаку зодиака

Сверхурочные, огромные нагрузки, давление, увольнения, сокращение зарплаты – трудные экономические времена превращают когда-то вполне приятные рабочие места в арену для битв, где выживают только сильнейшие, способные справиться с растущим уровнем стресса. Как же реагируют на такие изменения в рабочей среде разные знаки зодиака?





1. Овен

Вы любите трудности и вызовы, потому проблемы только мотивируют вас еще больше работать. Удвоение продуктивности – это хорошо; главное, не выгорите до нулевой производительности. Найдите способы отключаться от работы вне офиса, чтобы быть бодрым на следующий день. Помните о балансе и здравом смысле.

2. Телец

Вы задерживаетесь на своем рабочем месте надолго, потому ваши боссы знают, что они могут положиться на вас. Вы ухитряетесь работать много, тяжело и усердно в любой обстановке и в любых условиях, даже самых неблагоприятных. Ваши устойчивые амбиции, решительность и лояльность всегда окупаются в долгосрочной перспективе.

3. Близнецы

Вас пугает увольнение, потому что это означает потерю коллег, которые стали друзьями. Будучи очень социальным человеком, вы продолжаете активно общаться со всеми, с кем хоть раз пересекались на своем трудовом пути, даже когда такое общение становится бессмысленным и излишним. Умейте разграничивать свою личную и профессиональную жизнь.

4. Рак

Офисные встряски особенно болезненны для вашей чувствительной натуры. Вы сразу же начинаете мрачно думать о себе, как о потенциальном безработном, и это дурно влияет на ваш общий настрой. Вы очень привержены своей компании, и полностью отдаетесь своей работе, потому любые изменения вас не радуют и вызывают уныние.

5. Лев

Вы умеете сосредоточиться на положительной стороне практически любой ситуации. Ваша способность поддерживать это позитивное отношение делает вас оптимистом, никогда не теряющим свою продуктивность даже тогда, когда ваши коллеги пребывают в глубокой печали. Мало того, вы их всячески веселите и подбадриваете.

6. Дева

Ваша работа – это место для вашей личной самореализации, и любые изменения заставляют вас изрядно напрячься и встревожиться. Сделайте перерыв, если вы не можете справиться с эмоциями. Возьмите отгул, погуляйте по городу и просто подышите воздухом, чтобы отвлечься и на следующий день вернуться в офис уже с другим настроением.

7. Весы

Ваша способность видеть обе стороны каждой проблемы помогает вам удержаться на плаву в трудные времена. Уравновешенность и идеальное балансирование – это именно то, что нужно вам и, вероятно, вашей компании именно сейчас, потому боссы обязательно заметят ваше спокойствие и усердие.

8. Скорпион

Когда в офисе бурлят страсти, так заманчиво присоединиться к команде местных сплетников и сплетниц в курилке, но будьте осторожны! Да, вы любите секреты, жареные факты, пикантные подробности, однако не стоит становится участником драматических историй, особенно сейчас, когда положение каждого сотрудника под угрозой.

9. Стрелец

Если вы обнаружите, что умеете управлять стрессом, глядя в небо и думая о том, как сбежать на необитаемый остров или в джунгли, возьмите себя в руки! Сейчас самое время быть более продуктивным. Это нормально, если вы время от времени мечтаете о далеких странах, однако будьте более приземленным, чтобы не потерять работу и не подвести команду.

10. Козерог

Вы профессионал и четко знаете, что такое профессиональный подход к работе, хотя вас иногда может выбить из колеи денежный вопрос. Если вы никак не дождетесь прибавки или, напротив, вам даже урезали зарплату, вы можете поникнуть и перестать работать в полную силу. Попытайтесь сосредоточиться на других бонусах, пока все не наладится.

11. Водолей

Поскольку вы привыкли мыслить нешаблонно, офисные встряски, перестановки и ротации могут показаться вам забавной игрой, а ваше рисковое ко всему отношение не дает вам возможности слишком беспокоиться о своем положении в таких ситуациях. Ваша нервная система явно не страдает, но хотя бы тогда посочувствуйте своим коллегам, которым может повезти гораздо меньше.

12. Рыбы

Сверхурочные часы и большой объем ответственности отнимают у вас слишком много времени. Если вы балансируете между семьей и работой, попробуйте поговорить с домочадцами о том, как распределять домашние обязанности пока у вас на работе идет процесс перестройки и изменений. Не пытайтесь все в одиночку вынести на своих плечах.

Текст: Flytothesky.ru