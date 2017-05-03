10 доисторических плотоядных птиц, которые, к нашему счастью, вымерли

Миллионы лет назад Земля была довольно опасным местом: по ней кочевали и огромные динозавры, и гигантские многоножки. Если бы люди нашего современного размера жили в те времена, они, вероятно, были бы муравьями по сравнению с теми древними существами. К счастью для человечества, эти животные не дожили до наших дней. Чтобы напомнить, насколько они огромны, вот вам список десяти таких доисторических и очень даже плотоядных птиц.

1. Пеларгонис Сандерса





Самая крупная летающая птица (в прошлом) с размахом крыльев 6-7 м, что более чем в два раза превышает размер самой крупной современной птицы. Впервые обнаружена в 1983 году вблизи г. Чарльстон, Южная Каролина. Эта вымершая морская птица парила над океаном в поисках добычи, а её клюв был оснащен острыми зубными шипами (псевдозубами), которыми она пробивала тела жертв, в основном рыбу и кальмаров.

2. Аргентавис





До обнаружения пеларгониса Сандерса самой крупной вымершей птицей считался аргентавис с размахом крыльев в 5-6 м. Останки этого вымершего вида были найдены в центральной и северо-западной Аргентине. Это был скорее падальщик, чем хищник. Вполне возможно, что он тихонечко следовал за другими плотоядными животных и подъедал за ними их добычу, пикируя с высоты и глотая пищу, даже не приземляясь.

3. Пелагорнис чиленсис





Пелагорнис чиленсис жил 5-10 млн. лет назад. Он парил над океаном и горами на территории современной Чили. Размах его крыльев – около 5 м. Единственный образец пелагорниса был обнаружен в пустыне Атакама возле горы Эль-Морро. У птицы было 20 удлиненных зубов (псевдозубов), которыми она вылавливала рыбу и кальмаров с поверхности воды и целиком их заглатывала.

4. Тераторнис





Тераторнис – огромная североамериканская хищная птица с размахом крыльев в 3,5 м и высотой 75 см. Около сотни тераторнисов были найдены в Калифорнии, Орегоне, Аризоне, Флориде и Южной Неваде. Они охотились на животных размером с кролика. Лапами тераторнис держал добычу и ел её кусками. Считается, что вымерли тераторнисы около 10 тысяч лет назад.

5. Орел Хааста





Орел Хааста был одним из крупнейших хищников с размахом крыльев 2,5-3 м. По длине и весу он был больше, чем самые крупные ныне живущие стервятники. Орел Хааста жил на Южном острове Новой Зеландии и окончательно вымер около 1400 года н.э. Он охотился преимущественно на крупных и нелетающих птиц. Атакуя со скоростью до 80 км/час, орел хватал жертву одной лапой, а второй лапой добивал её в шею или голову. Ударную силу его лапы можно сравнить со шлакоблоком, упавшим с восьмиэтажного здания.

6. Келенкен





Это была гигантская нелетающая птица-хищник, жившая около 15 млн. лет назад в Аргентине. Келенкен обладал огромной для птицы головой с длиной черепа в 72 см. Длина его клюва составляла 46 см, а рост 2,5 м. Охотился келенкен, вероятно, путем погони за добычей, которую убивал несколькими ударами своего массивного клюва либо энергично встряхивал, чтобы сломать ей хребет.

7. Бронторнис





Еще одна крупная нелетающая птица, обитавшая в Патагонии. Её вес ориентировочно составлял 350-400 кг, рост – 2,80 м. Из-за своей массы бронторнис, вероятно, был хищником, охотящимся из засады, который молниеносно бросался на свою добычу из укрытия. Бронторнис, скорее всего, мог убивать даже крупных животных.

8. Титанис

Нелетающая плотоядная птица титанис была ростом 2,50 м и проживала в Северной Америки 2-5 млн. лет назад. Найдены были только фрагменты её скелета без черепа в виде окаменелостей. Можно предположить, что титанис обладал огромным клювом и при охоте полагался на свое зрение. Кроме того, у титаниса были необычайно мощные ноги, дающие ему возможность очень быстро передвигаться.

9. Фороракос





Нелетающая птица фороракос жила в лесах и на лугах. Она вырастала до 2,5 м и весила около 130 кг. У фороракоса был немалый череп до 60 см, крючкообразный клюв и внушительные когти. Даже на кончиках его крыльев были острые крючки для захвата жертвы. Основным же инструментом был клюв, которым птица

хватала добычу и била её об землю, а мелким животным было достаточно и простого удара клювом по голове.

10. Физорнис





Всего лишь каких-то 23-29 млн. лет назад в эпоху олигоцена по планете (а точнее в Южной Америке) бродила нелетающая птица физорнис высотой около 2 м. Скорее всего, это был один из первых представителей так называемой группы «птиц-террористов». К сожалению, о физорнисе собрано слишком мало информации, тем не менее, это была весьма опасная плотоядная птица.

Текст: Flytothesky.ru



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