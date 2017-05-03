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Сможете ли вы найти ошибку за 10 секунд?
04.05.2017 20:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Проверьте свою внимательность! Постарайтесь как можно быстрее найти ошибку на этой картинке. Не забудьте поделиться головоломкой с друзьями.
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Проверьте свою внимательность! Постарайтесь как можно быстрее найти ошибку на этой картинке. Не забудьте поделиться головоломкой с друзьями.🚀
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