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Тест: Где вы жили в прошлой жизни?
04.05.2017 23:17 — Калейдоскоп | Flytothesky
Все мы слышали о теории перерождения. Наша душа путешествует через множество жизней, а тело нам дается только в качестве внешней оболочки. Мы подготовили для вас тест, который поможет узнать, где вашей душе довелось побывать в прошлой жизни. Не пытайтесь анализировать вопросы. Отвечайте быстро, пользуясь только своим подсознанием. Итак, приступим!
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Все мы слышали о теории перерождения. Наша душа путешествует через множество жизней, а тело нам дается только в качестве внешней оболочки. Мы подготовили для вас...
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