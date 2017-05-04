Во всем виноваты родители! О детских обидах, ошибках в воспитании и формировании личности

Современное поколение, воспитанное на попсовой психологической литературе, привыкло винить во всех своих неудачах родителей. Мол, не так воспитывали, недодали любви, не смогли разжечь огонь страсти к профессии и вообще поломали требованиями всю самооценку. «А помнишь, ты отшлепала меня за двойку по литературе? Вот оттого я и не стал великим писателем». Или: «Ты в детстве говорила, что у меня пухлые щечки, вот я и выросла закомплексованной и несчастной». Инфантил всегда найдет виноватого, будет обижено тыкать пальцем в сторону тех, кто ему не угодил. И невдомек взрослым детям, что их обиды на родителей – не больше, чем вольная интерпретация собственной реакции на события прошлого. Они всю жизнь боялись бабайку, а когда подросли, так и не поняли, что бабайки не существует…





Злые и добрые родители. О детских обидах и недовольстве

Когда ребенок воспринимает своего родителя как «злого»? Если не чувствует себя любимым так, как ему бы того хотелось, если его ожидания и фантазии не оправдываются. Когда он видит родителя «хорошим»? В тот момент, когда мама и папа прогибаются под его представления. Правда в том, что ярлыки сознания – чертовски субъективная вещь. Ну откуда ребенку знать, что мама не равнодушная, а просто борется с усталостью, что причина ее злости кроется в затяжной болезни или тотальном безденежье? Узнай он это в зрелом возрасте, от обид не осталось бы и следа, но он продолжает дуть губы, потому что так проще.

Зрелая личность не станет выдвигать претензии родителям, обвиняя их в отсутствии такта, понимания или в собственных жизненных неудачах. Она несет ответственность за себя и свой мир, а еще умеет быть благодарной. Но если человек вырос и остался инфантильным, вот тут начинается каламбур. Такой будет недоволен поведением родителей в прошлом, которое стало источником его проблем в настоящем. Будет обвинять их в несостоятельности, неумении обеспечить ему нормальную и полную комфорта жизнь. Будет тяготиться необходимостью заботы о них в старости, которая отнимет так много драгоценного времени и ресурсов.

Инфантильный взрослый вырастет с полной уверенностью в том, что ему все вокруг что-то должны, а его цель – паразитирование за счет окружающих. Причем родители будут обязаны больше всех, ведь он не просил их себя рожать, так пусть теперь несут ответственность за случившееся. Это из-за них он вырос пассивным неудачником, из-за них не устроился на престижную должность, не получил кубок на чемпионате по пауэрлифтингу, не нашел нормальную половину. Они не вселили в него здоровых амбиций, растоптали на корню нежную детскую психику и преподали губительный пример отношений. Пусть теперь расхлебывают, принимая на себя удары судьбы. Кстати, весьма удобная тактика, в формировании которой действительно играет роль воспитание…

Ошибки воспитания: рабская психология родителей и ее последствия

Довольно часто можно наблюдать картину, как молодые люди, недовольные собственным детством и отсутствием достаточного количества родительского внимания, решают восполнить пробелы, вплотную занявшись развитием собственных детей. Первая ошибка, которую они совершают, – кладут свою жизнь на алтарь счастья ребенка, отбрасывая былые интересы, личные взаимоотношения и профессиональное развитие. Вторая ошибка – они пытаются стать настолько идеальными и незаменимыми, что лишают малыша малейшего напряжения, впоследствии выращивая человека-овоща, неспособного самостоятельно решать даже незначительные проблемы.

Какие итоги они получат от такой самоотверженной любви? Несмотря на хорошее умственное и физическое развитие (все-таки мама водит малыша по кружкам, старательно нанимает репетиторов), ребенок не получает опыта внутриличностного развития, не учится бороться за себя и принимать удары судьбы. В его жизни все преподносится на блюдце, мама постоянно к услугам, готова утешить и поддержать. Естественно, ребенок не получает опыта прохождения через преграды, не переживает первых разочарований и несправедливостей, а потому в будущем вырастет совсем неподготовленным к трудностям неженкой. Инфантильный взрослый сдается при первых же препятствиях, теряет мотивацию при маленьком щелчке по носу, а реальный мир воспринимает куда жестче, чем он есть.

Помимо этого, уделяя слишком много внимания чаду, мама часто машет рукой на саму себя, собственное развитие и личную жизнь, а зря. Мало того, что она ложится грузом на шею мужа и детей, которые потом будут обязаны ее содержать за такую «жертву», она прекращает расти, подавая ребенку плохой пример, лишая его возможности взаимодействовать с полноценно реализованной личностью взрослого. Ну кто она такая? Нянька, домохозяйка без собственных интересов и личных границ, курица-наседка в засаленном халате, которая не видела реальной жизни, не добилась профессиональных высот, которой нельзя похвастаться перед друзьями. Казалось бы, она отдала всю себя детям, как можно быть такими неблагодарными? Но ее жертва не вызовет у повзрослевших детей ничего, кроме сочувствия и глухого раздражения. Похвалы такой мамы во взрослой жизни ничего не будут значить, да и сама она ни на что не будет годна, кроме как «давать еще». Дойная корова, не имеющая авторитета. Грубо, но правдиво.

Как вырастить не просто ребенка, но самостоятельную личность?

Повзрослев, инфантил обвинит родителя в том, что не готов к реалиям жизни, ему не привили самостоятельность, не научили бороться с трудностями. И это будет правдой. Пытаясь оградить ребенка от проблем, чтобы оттянуть период взросления, родители от большой любви собственными руками делают его инвалидом, который привыкает опираться на них, как на костыли. Мать, которая посвящает всю свою жизнь пеленкам, не саморазвивается как личность и не подает позитивный пример. Отец, который не выдает ни грамма здоровой критики, не учит адекватно переживать отказы внешнего мира.

Как нужно растить ребенка? Личность начинается там, где есть волевые усилия, где воспитывают внутреннюю ответственность за собственные выборы и решения. Не нужно ограждать от всего, важно давать свободу выбора и показывать ее последствия. Учите ребенка заботиться о себе и своем будущем самостоятельно и с малого возраста. Не уходите с головой в его воспитание, развивайтесь, увлекайтесь разными сферами жизни, будьте личностью, которая послужит примером. Давайте свою поддержку, но сохраняйте объективность и не захваливайте, чтобы реакция мира не показалась ребенку обидной. И, конечно, не скупитесь на любовь. Любовь, которая открывает новые возможности, а не держит взаперти…

Текст: Flytothesky.ru