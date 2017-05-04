Самые популярные мифы о здоровье

К сожалению, даже среди образованных людей бытует множество мифов о здоровье. Веря в них, мы не только себе не помогаем, но можем даже навредить.





1. Покалывание в грудной клетке свидетельствует о болезни сердца

Нет, но, как правило, оно указывает на невроз или невралгию межреберного нерва. Это также может указывать на заболевания позвоночника, например, остеоартрит или остеопороз. О сердечнососудистых заболеваниях будет свидетельствовать гнетущая боль и болезненное стеснение в груди.

2. Ожог хорошо сразу же смазать жиром

Нет. Лучше охлаждать ожоги под холодной проточной водой. Это поможет избавиться от тепла, поглощенного тканями организма и останавливает процесс дальнейшего их повреждения. Жир (сливочное, подсолнечное, оливковое масло и т.д.) предотвращает действие данного «механизма», поскольку создает термоизоляционное покрытие и не позволяет поврежденной ткани выделять тепло в окружающую среду. К тому же можно заразить рану бактериями, которые содержат масла.

3. Свинка у взрослых мужчин грозит бесплодием

К счастью, нет. Эпидидимит, как у мальчика, так и взрослого мужчины, является чрезвычайно редким осложнением эпидемического паротита. Даже если это произойдет, заболевание не вызывает обструкцию семявыносящих канальцев и, следовательно, бесплодие. В то время как другие воспаления яичка (например, орхит при гонорее) могут привести к последнему.

4. Молоко лечит язвы желудка

Неправда, хотя питье молока при язвенных болях может принести кратковременное облегчение. Но на самом деле очень недолгое. После такого «лечения» происходит повышенная секреция пищеварительных соков и рецидив симптомов. Подщелачивающее молочко не имеет ничего общего с молоком. Это химическое вещество, которое нейтрализуют соляную кислоту, оно не переваривается и не вызывает вторичного увеличения секреции желудочной кислоты.

5. Рак груди исключительно женское заболевание

Нет. На сто случаев рака молочной железы у женщин приходится один у мужчин. Тем не менее, рак молочной железы у мужчин более опасен, потому что быстрее доходит дело до метастазов подмышечных лимфатических узлов и других органов. Таким образом, операция по удалению пораженных тканей более обширна и, как правило, приводит к видимой деформации. Хирург должен удалить не только грудь, но и большую грудную мышцу, а также лимфатические узлы, расположенные в подмышечной впадине.

6. Не надо удалять опухоль, потому что это привет к ее быстрому развитию

Напротив! Когда опухоль обнаружена на ранних стадиях и быстро удалена, то шансы на выживание наибольшие. Скальпель не стимулирует развитие рака.

7. Гормоны в противозачаточных таблетках вызывают гирсутизм у женщин

К счастью, нет. Действительно гормональные таблетки, используемые несколько лет назад, были не всегда чисты химически и могли содержать следовые количества андрогенов. Поэтому иногда после их использования у женщин начинали расти «усы». После современных таблеток повышенный рост растительности на теле не отмечается.

8. Сигареты с пометкой «light» вредят меньше, чем обычные

Нет. Не существует сигарет более и менее вредных. Табачный дым содержит 4000 веществ, из которых 40 являются канцерогенными соединениями. Из легких они проникают в кровь и достигают каждой клетки организма, поэтому опухоли могут возникать в местах отдаленных от них. Сигареты с пометкой «light» действуют аналогично обычным. Что еще хуже, чтобы почувствовать силу никотина, курильщики вдыхают дым этих сигарет еще глубже.

Лучше занимайтесь спортом! И это не миф!





Текст: Flytothesky.ru