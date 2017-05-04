Эти простые истины помогут вам встретить мужчину своей мечты

Нет ничего хуже дня святого Валентина и весенних лавочек, на которых сидят влюбленные пары. Вы не любите ходить на семейные праздники, потому что родственники обязательно интересуются, когда же состоятся свадебные гуляния и появятся дети. Вы одиноки, а самые нежные слова любви можете говорить только своей собаке, которая преданно ждет вас с работы каждый день. А еще вам кажется, что встреча с мужчиной мечты — это детская сказка, далекая от реальности. На самом деле, ваше желание встретить свою вторую половину вполне осуществимо, достаточно начать с преображений в самой себе и решительно действовать.





Не обманывайте себя

Посмотрите правде в глаза и признайтесь самой себе, что жизнь в одиночестве вам сильно надоела. Искренне пожелайте, чтобы мужчина мечты обязательно нашелся и стал вашим спутником по жизни. Не думайте, что вы — неудачница, если за последние годы на пути не появилось достойного кандидата на ваше сердце. Откровенно признав, что одиночество — это не то, что вам нужно, вы сделаете первый шаг к изменениям.

Не скрывайте от знакомых свое одиночество

Некоторые люди стыдятся признаться окружающим в том, что они одиноки. Иногда девушки рассказывают подругам о многочисленных поклонниках, которые водят их по дорогим ресторанам и дарят ценные подарки. А на деле оказывается, что такие представительницы прекрасного пола все время одни, сами покупают себе цветы на праздники, а дорогими подарками их задаривают любящие родители. А вдруг среди ваших друзей есть те, кто мог бы познакомить вас с потенциальным кандидатом на роль возлюбленного?

Здесь действует принцип сарафанного радио. Посвятив друзей в то, что в данный момент вы занимаетесь поиском спутника жизни, можно больше не беспокоиться: люди обязательно захотят помочь и предложат десяток знакомых мужчин, которые, по их мнению, «очень даже ничего».

Узнайте себя получше

Кто же вы на самом деле? Вы сможете ответить на этот вопрос? Возьмите листок бумаги и напишите на нем ваши главные качества. С помощью этого простого действия можно узнать о себе много нового и понять, почему с другими мужчинами ничего не вышло. Возможно, вы — истинная домохозяйка, желающая заботиться о доме и детях, а бывший молодой человек хотел роковую даму в леопардовом белье.

Каким он должен быть

Воспользуйтесь методом, описанным выше. Напишите на листке бумаги качества, которые вы бы хотели видеть в мужчине. Очень важно не торопиться, а продумать каждое слово до мелочей. Так вы точно поймете, чего именно хотите. Соберите в голове единый образ идеального возлюбленного и держите его там все время. При каждом новом знакомстве с молодыми людьми примеряйте на них нарисованный вами образ, но помните: идеального совпадения никогда не будет, некоторые отклонения от портрета мужчины мечты можно и простить.

Забудьте про штампы

Составляя в голове образ идеального человека, которого хочется видеть рядом, забудьте о клише. Красивый блондин с толстым кошельком не обязательно станет любящим мужем и отцом. Накачанное тело тоже не может гарантировать гармонию и нежность в семье. Попробуйте представить себе человека с самой отталкивающей внешностью и противным голосом. А потом пофантазируйте: вдруг именно этот мужчина только что помог вам выбраться на берег, когда вы уже начали тонуть и из последних сил глотали воздух вперемешку с соленой водой. Согласитесь, после таких мыслей образ этого человека уже не кажется таким неприятным, правда? Поймите, что внешность — не самое главное. За красивыми или некрасивыми декорациями нужно уметь разглядеть личность.

Учитесь на прошлых неудачах

Ваши ошибки в предыдущих отношениях — это всего лишь опыт. Научитесь анализировать то, что было раньше, и постарайтесь больше не наступать на те же грабли. Обращайте внимание на опыт друзей и знакомых людей, он также важен. Пусть все плохое, что было в вашей или их жизни, работает на развитие новых отношений.

Полюбите себя

Вы смотрите на свое отражение в зеркале и ищите недостатки? Ваш нос кажется вам ужасно длинным, а ноги — короткими? Люди чувствуют вашу неуверенность в себе за версту и будут относиться точно так же. Зацикленная на нелюбви к себе женщина, выискивающая поводы для неудовлетворения, вряд ли заинтересует нормального мужчину. Попробуйте посмотреть на себя глазами любящего спутника жизни: ваши волосы хоть и не очень густые, но зато такие мягкие. Может, все-таки стоит прекратить совершать ежедневный ритуал со жгучими перцовыми масками на голове?

Увлекитесь чем-нибудь новым

Новые занятия и хобби помогут развлечься, а еще поднимут уровень адреналина в крови. Прыгните с парашютом, посетите мастер-класс по приготовлению алкогольных коктейлей, научитесь сложным схемам вязания. Увлеченные люди всегда притягивают окружающих.

Вылезайте из норы

Дома, конечно, уютно и хорошо, а в интернет зайти проще, чем в кафе. Но виртуальные люди могут оказаться не теми, кем представляются. Заставьте себя выйти из дома. Не отказывайте окружающим, если они вас куда-нибудь приглашают. И не так важно, музей это, вечеринка или собрание товарищества собственников — почаще бывайте на людях, и тогда мужчина мечты обязательно найдется.

Верьте в чудеса

Все самое замечательное случается неожиданно. Каждый новый день может принести приятное событие. Может, когда-нибудь вы случайно ошибетесь номером телефона, а вам ответит ваш будущий супруг?

Добивайтесь

Постарайтесь преуспеть в том, что вам действительно нравится. Например, станьте лучшим сотрудником года компании, в которой работаете. Или выиграйте конкурс портретных фото. Даже самая маленькая победа способна вселить в вас уверенность, и окружающие люди не оставят это без внимания.

Меняйте маршруты

Каждый день вы ходите по одному и тому же маршруту на работу, а потом обратно домой, иногда заходите по пути в продуктовый магазин. Попробуйте иногда менять пути своего следования: вдруг судьба поджидает вас на соседней улице.

Берите от жизни самое лучшее

Прошло детство, а с ним времена, когда приходилось донашивать одежду за старшими сестрами. Не ешьте то, что не любите, не смотрите неинтересные фильмы, не общайтесь с человеком, если он вам безразличен. Попробуйте освободиться от всего, что доставляет вам дискомфорт, откиньте лишнее и плохое. Цените каждый день и любите свою жизнь, находитесь в гармонии с самой собой. И тогда мужчина мечты обязательно появится на горизонте.

Текст: Flytothesky.ru