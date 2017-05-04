“Офисные супруги”: опасное сближение коллег противоположного пола

Мы привыкли выстраивать свою жизнь, следуя определенной схеме, которая у большинства трудоспособных людей состоит из двух элементов — дома и работы. В обществе коллег проходит большая часть времени, на семью же остается совсем немного. Неудивительно, что многие люди воспринимают офис как свой второй дом.

Совместные обеды, командировки, прогулки во время перерыва, тимбилдинг — все это рано или поздно сближает коллег и делает их чуть ли не родными. С кем-то из них вы сближаетесь больше всего.





Это может быть человек, взаимодействующий с вами по рабочим вопросам плотнее остальных. Вы обсуждаете совместные проекты, смеетесь с других «жителей» офиса и руководства, вместе ходите на обеды и пьете кофе, рассказываете о личных переживаниях и пытаетесь сообща найти выход. В общем, этот коллега — ваша поддержка и опора, родная душа. Нет ничего страшного, если человек того же пола, что и вы. А вот наличие на работе так называемого «офисного супруга» может негативно сказаться на отношениях с мужем или женой, которые каждый день ждут вас дома.

Когда вы — холостой мужчина, то нет ничего зазорного в том, что в вашей офисной жизни нашлось место для понимающей и интересной девушки. Если же вы несвободны, со временем можно обнаружить интересную вещь: вечерами за ужином жена не проявляет особого интереса к вашим рассказам о заключаемом контракте или самодурстве начальника, а «офисная супруга» готова часами обсуждать с вами все рабочие вопросы, принимает вашу точку зрения, поддерживает и в нужную минуту угощает эспрессо с вашим любимым шоколадным батончиком.

Кажется, что она — самая родная и понимающая женщина на планете. От нее не исходит никаких упреков и претензий, глупых надуманных обид. Да и одевается она со вкусом, наносит красивый легкий макияж, ее духи пахнут очень приятно.

В определенный момент вы начинаете испытывать чувство предвкушения чего-то приятного: вы вот-вот прикоснетесь к ней, проведете рукой по мягким волосам, поцелуетесь. А законная супруга вспоминается с раздражением: она же такая стерва, да еще и перестала ухаживать за собой. Может, брак был ошибкой? Кажется, что наконец-то нашлась та, которую ждал всю свою жизнь.

Таким образом вы оказываетесь в ловушке. Да, эта женщина удовлетворяет базовые потребности на эмоциональном уровне: заботится о вас, беспокоится, помогает в работе. А потом вы начинаете общаться на личные темы. Собеседница восхищается вами и вашими делами, удовлетворяя очень важную потребность. Шаг за шагом вы начинаете тонуть в сложившихся отношениях: с нетерпением ждете каждого рабочего дня, не можете выбросить из головы мысли об этом человеке. И постепенно вы продвигаетесь к интимной близости.

Подумайте о супруге: измена мужа с коллегой по работе — это больно и унизительно.

Чтобы избежать таких ситуаций, нужно придерживаться нескольких правил:

1. Не встречайтесь вдвоем с коллегой в нерабочее время: романтические отношения и разговоры на интимные темы появляются там, где заканчивается работа.

2. Не разговаривайте на тему личной жизни: ни в коем случае не говорите о деталях своей семейной жизни и старайтесь не слушать то, что собеседница говорит про своего супруга. Постарайтесь исключить возможность наличия тем, которые могут обсуждаться только между вами и женой.

3. Не употребляйте вместе алкоголь. Тут и так все ясно. Алкоголь напрочь убивает здравый смысл.

4. Не скрывайте от жены факт наличия на работе хорошей собеседницы или подруги, но постарайтесь не говорить о ней все время. Пусть жена будет уверена, что в офисе у вас есть «сообщники», но не более. Частые разговоры о женщине на работе обязательно посеют в голове супруги массу подозрений.

Текст: Flytothesky.ru