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Вы когда-нибудь видели растение, которому 3000 лет? Вот оно!

05.05.2017 15:42 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знаете ли вы о существовании уникального растения, которому целых 3000 лет? Это ярета – у неё именно такой почтенный возраст, но она все еще живет и вполне здравствует на нашей планете.Вы когда-нибудь видели растение, которому 3000 лет? Вот оно!

Вы когда-нибудь видели растение, которому 3000 лет? Вот оно!
© Pedro Szekely/flickr

Посмотрев на это растение, вам может сперва показаться, что вы видите покрытые мхом скалы или камни, но это совсем не скалы. Ярета растет на высокогорьях Анд и выглядит очень даже нестандартно – не так, как остальные растения. Так что эти зеленые камни вполне живые.

Вы когда-нибудь видели растение, которому 3000 лет? Вот оно!
© Atlas of Wonders
Вы когда-нибудь видели растение, которому 3000 лет? Вот оно!
© Atlas of Wonders

Ярета – ползучее и разрастающееся вширь растение, живущее колониями, которым тысячи лет. Мало того, ярета относится к растениям цветущим, и встречается чаще всего на высокогорных лугах (пунах) в Андах (Боливия, Перу, север Чили, запад Аргентины).

Вы когда-нибудь видели растение, которому 3000 лет? Вот оно!
© Lon&Queta/flickr
Вы когда-нибудь видели растение, которому 3000 лет? Вот оно!
© Lon&Queta/flickr

Ярета и ее жизненные условия:

Нелегко выжить в столь экстремальных условиях, но ярета – растение бесстрашное. Она растет кучно и плотненько, а её стебли достаточно крепки, что запросто могут выдерживать вес человека. Ради сохранения тепла растение всегда держится поближе к земле. Именно поэтому ярету не могут вырвать сильные порывистые ветры, дующий в горах. Кроме того, листья яреты покрыты специальным защитным воском.

Вы когда-нибудь видели растение, которому 3000 лет? Вот оно!
Вы когда-нибудь видели растение, которому 3000 лет? Вот оно!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 24
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