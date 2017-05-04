Вы когда-нибудь видели растение, которому 3000 лет? Вот оно!

Знаете ли вы о существовании уникального растения, которому целых 3000 лет? Это ярета – у неё именно такой почтенный возраст, но она все еще живет и вполне здравствует на нашей планете.





Посмотрев на это растение, вам может сперва показаться, что вы видите покрытые мхом скалы или камни, но это совсем не скалы. Ярета растет на высокогорьях Анд и выглядит очень даже нестандартно – не так, как остальные растения. Так что эти зеленые камни вполне живые.









Ярета – ползучее и разрастающееся вширь растение, живущее колониями, которым тысячи лет. Мало того, ярета относится к растениям цветущим, и встречается чаще всего на высокогорных лугах (пунах) в Андах (Боливия, Перу, север Чили, запад Аргентины).









Ярета и ее жизненные условия:

Нелегко выжить в столь экстремальных условиях, но ярета – растение бесстрашное. Она растет кучно и плотненько, а её стебли достаточно крепки, что запросто могут выдерживать вес человека. Ради сохранения тепла растение всегда держится поближе к земле. Именно поэтому ярету не могут вырвать сильные порывистые ветры, дующий в горах. Кроме того, листья яреты покрыты специальным защитным воском.







Текст: Flytothesky.ru