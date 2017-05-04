В Японии можно встретить обезьян-официантов

Именно так должно выглядеть первоклассное обслуживание клиентов!

Каждый ресторан должен внедрить что-то особенное, чтобы расширить клиентский опыт. А именно это японское заведение решило удивить своих клиентом совершенно сногсшибательным сервисом! Оно однозначно модернизировало концепцию обслуживания клиентов, наняв двух обезьян в качестве официантов!





Удивительно, но вы ощущаете себя абсолютно иначе, когда вас обслуживают животные. Теперь в традиционном токийском саке-баре Каябукия работают две симпатичные обезьяны, носящие униформу и очень ответственно взаимодействующие с посетителями.

Их зовут Фуку-Чан и Ят-Чан, и они всегда готовы порадовать клиентов и поднять им настроение. Но какими бы игривыми и непоседливыми они не казались, эти обезьяны – настоящие профессионалы! Сначала они встречают гостей, принимают их заказы, подают им еду и напитки, а затем, наконец, присаживаются за столики для персонала и перекусывают своей любимой фасолью.

12-летний официант Ят-Чан знает подход к клиентам, и те его за это обожают. Большинство посетителей заявляют, что он наилучший официант, безупречно обслуживающий гостей!

Такаёси Соено, один из клиентов, утверждает, что обезьяны – самые ответственные и воспитанные официанты, гораздо лучше некоторых «грубых людей».





Благодаря таким замечательным отзывам, владелец ресторана теперь обучает трех обезьян-подростков. Учитывая права животных в Японии, юные стажеры работают только 2 часа в день.

Текст: Flytothesky.ru