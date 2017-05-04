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Что ваши вкусы в искусстве говорят о вашем типе личности?
05.05.2017 18:05 — Калейдоскоп | Flytothesky
Наша приверженность к определенным жанрам и видам искусства может многое рассказать о личности. Что вам нравится больше: современность или классика? Ответьте на вопросы этого теста, чтобы узнать о себе кое-что интересное.
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Наша приверженность к определенным жанрам и видам искусства может многое рассказать о личности. Что вам нравится больше: современность или классика? Ответьте на...
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