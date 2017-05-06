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15 фактов о Роуэне Аткинсоне (или мистере Бине?)

07.05.2017 11:02 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Кто не знает комичного мистера Бина? Но мало кто знаком с Роуэном Аткинсоном, а ведь он совсем другой человек в реальной жизни. В детстве он был замкнутым и застенчивым, что не помешало ему стать одним из самых любимых комиков в мире. Вот некоторые интересные факты о мистере Аткинсоне (не о мистере Бине), которые, возможно, изменят ваше представление о нем.

1. Роуэн Аткинсон и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр учились вместе в школе при кафедральном соборе в г. Дарем. Аткинсону было 11 лет, а Тони Блэр был на два года старше. По словам бывшего директора школы, оба мальчика – абсолютные противоположности. Аткинсон был застенчив и держался особняком, а Блэр был общительным и образцовым учеником.

15 фактов о Роуэне Аткинсоне (или мистере Бине?)

2. Получив диплом инженера-электрика, Роуэн Аткинсон продолжил обучение и получил степень магистра электротехники, защитив диссертацию в Королевском колледже в Оксфорде в 1975 году.

15 фактов о Роуэне Аткинсоне (или мистере Бине?)

3. Аткинсон страдает от заикания, поэтому он прибегает к чрезмерной артикуляции, чтобы справиться с проблемными согласными (например, звук «Б»). Так он превратил свою проблему в комическую фишку. Кстати, будучи школьником, Аткинсон очень страдал от этого дефекта, но став актером практически преодолел его.

15 фактов о Роуэне Аткинсоне (или мистере Бине?)

4. Роуэн Аткинсон был одним из создателей и соавтором комедийного сериала про мистера Бина, сделавшего его столь знаменитым. Когда-то ему поручили создать скетч для оксфордского театра, и у Аткинсона было всего 48 часов для работы. В результате, когда он стоял перед зеркалом, корча гримасы, родился «странный, сюрреалистический и неговорящий персонаж».

15 фактов о Роуэне Аткинсоне (или мистере Бине?)

5. Хотя в начале своей карьеры Аткинсон появился в нескольких фильмах и шоу, впервые его заметили в комедийном шоу BBC «Не девятичасовые новости». Это был сатирический очерк и комедийные зарисовки о текущих новостях и поп-культуре с пародийными песнями.

15 фактов о Роуэне Аткинсоне (или мистере Бине?)

6. Аткинсон встретил свою жену Сунетру Састри на съемках сериала «Черная гадюка» (1986), где она работала визажистом, и у них двое детей – Бен и Лили. В 2015 году после 25 лет брака они развелись.

15 фактов о Роуэне Аткинсоне (или мистере Бине?)

7. Первоначально мистера Бина звали «мистер Уайт» (мистер Белый), затем «мистер Колифлауэр» (мистер Цветная капуста), но затем авторы все же остановились на Бине.

15 фактов о Роуэне Аткинсоне (или мистере Бине?)

8. Сериал про мистера Бин состоит всего из 14 серий, каждая по 25 минут. Все серии транслировались в течение почти шести лет с 1 января 1990 года по 15 ноября 1995 года. Помимо 14 серий в сериале были еще и бонусные серии, показанные 15 декабря 1995 года под названием «Лучшее от мистера Бина».

15 фактов о Роуэне Аткинсоне (или мистере Бине?)

9. Аткинсон также сыграл роль второго плана в фильме о Бонде с Шоном Коннери «Никогда не говори никогда» (1983). Его героя звали Найджел Смол-Фосетт, он был представителем Министерства иностранных дел на Багамских островах.

15 фактов о Роуэне Аткинсоне (или мистере Бине?)

10. Аткинсон обожает автомобили и гонки. В его коллекции такие машины, как McLaren F1, Austin Metro, Renault 5 GT Turbo, Audi A8, Škoda Superb и Honda Civic Hybrid. Удивительно, но Аткинсон ненавидит Porsche и даже как-то заявил: «Я знаю, что никогда не смогу с ним ужиться».

15 фактов о Роуэне Аткинсоне (или мистере Бине?)

11. В марте 2001 года Аткинсон, его жена и дети вылетели из Укунду в Найроби (Кения), когда пилот самолета Cessna 202 упал в обморок. Аткинсону удалось взять контроль над самолетом, хотя он понятия не имел, как им управлять. Он удерживал самолет в воздухе, пока пилот не пришел в себя и не совершил безопасную посадку в аэропорту.

15 фактов о Роуэне Аткинсоне (или мистере Бине?)

12. В 2005 году Аткинсон возглавил группу известных актеров и писателей, включая Стивена Фрая и Иана Макьюэна, выступающих против закона о расовой и религиозной ненависти. Помимо противостояния этому спорному законопроекту, он также поддержал свободу слова для гомосексуалистов.

15 фактов о Роуэне Аткинсоне (или мистере Бине?)

13. В 1997 году Роуэн Аткинсон купил McLaren F1 за 540 тысяч фунтов. После аварии в 2011 году он потребовал 910 тысяч фунтов страховки, а после выставил машину на продажу за 8 млн. фунтов. По словам автодилеров, автомобиль был продан одному британскому покупателю за сумму, которая не разглашается.

15 фактов о Роуэне Аткинсоне (или мистере Бине?)

14. В 2013 году, в честь дня рождения королевы, Аткинсон был награжден CBE, орденом Британской империи третьей степени, получив титул Командора за его вклад в искусство и благотворительность.

15 фактов о Роуэне Аткинсоне (или мистере Бине?)

15. За свою актерскую карьеру Аткинсон заработал около 85 млн. фунтов стерлингов (примерно 130 млн. долларов), что доказывает, насколько он успешный актер, учитывая, что у Аткинсона нет очень длинного списка фильмов. Мистер Бин и агент Джонни Инглиш являются его самыми высокооплачиваемыми работами.

15 фактов о Роуэне Аткинсоне (или мистере Бине?)

 
 
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Кто не знает комичного мистера Бина? Но мало кто знаком с Роуэном Аткинсоном, а ведь он совсем другой человек в реальной жизни. В детстве он был замкнутым и...

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