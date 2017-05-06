15 фактов о Роуэне Аткинсоне (или мистере Бине?)

Кто не знает комичного мистера Бина? Но мало кто знаком с Роуэном Аткинсоном, а ведь он совсем другой человек в реальной жизни. В детстве он был замкнутым и застенчивым, что не помешало ему стать одним из самых любимых комиков в мире. Вот некоторые интересные факты о мистере Аткинсоне (не о мистере Бине), которые, возможно, изменят ваше представление о нем.

1. Роуэн Аткинсон и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр учились вместе в школе при кафедральном соборе в г. Дарем. Аткинсону было 11 лет, а Тони Блэр был на два года старше. По словам бывшего директора школы, оба мальчика – абсолютные противоположности. Аткинсон был застенчив и держался особняком, а Блэр был общительным и образцовым учеником.





2. Получив диплом инженера-электрика, Роуэн Аткинсон продолжил обучение и получил степень магистра электротехники, защитив диссертацию в Королевском колледже в Оксфорде в 1975 году.





3. Аткинсон страдает от заикания, поэтому он прибегает к чрезмерной артикуляции, чтобы справиться с проблемными согласными (например, звук «Б»). Так он превратил свою проблему в комическую фишку. Кстати, будучи школьником, Аткинсон очень страдал от этого дефекта, но став актером практически преодолел его.





4. Роуэн Аткинсон был одним из создателей и соавтором комедийного сериала про мистера Бина, сделавшего его столь знаменитым. Когда-то ему поручили создать скетч для оксфордского театра, и у Аткинсона было всего 48 часов для работы. В результате, когда он стоял перед зеркалом, корча гримасы, родился «странный, сюрреалистический и неговорящий персонаж».





5. Хотя в начале своей карьеры Аткинсон появился в нескольких фильмах и шоу, впервые его заметили в комедийном шоу BBC «Не девятичасовые новости». Это был сатирический очерк и комедийные зарисовки о текущих новостях и поп-культуре с пародийными песнями.





6. Аткинсон встретил свою жену Сунетру Састри на съемках сериала «Черная гадюка» (1986), где она работала визажистом, и у них двое детей – Бен и Лили. В 2015 году после 25 лет брака они развелись.





7. Первоначально мистера Бина звали «мистер Уайт» (мистер Белый), затем «мистер Колифлауэр» (мистер Цветная капуста), но затем авторы все же остановились на Бине.





8. Сериал про мистера Бин состоит всего из 14 серий, каждая по 25 минут. Все серии транслировались в течение почти шести лет с 1 января 1990 года по 15 ноября 1995 года. Помимо 14 серий в сериале были еще и бонусные серии, показанные 15 декабря 1995 года под названием «Лучшее от мистера Бина».





9. Аткинсон также сыграл роль второго плана в фильме о Бонде с Шоном Коннери «Никогда не говори никогда» (1983). Его героя звали Найджел Смол-Фосетт, он был представителем Министерства иностранных дел на Багамских островах.





10. Аткинсон обожает автомобили и гонки. В его коллекции такие машины, как McLaren F1, Austin Metro, Renault 5 GT Turbo, Audi A8, Škoda Superb и Honda Civic Hybrid. Удивительно, но Аткинсон ненавидит Porsche и даже как-то заявил: «Я знаю, что никогда не смогу с ним ужиться».





11. В марте 2001 года Аткинсон, его жена и дети вылетели из Укунду в Найроби (Кения), когда пилот самолета Cessna 202 упал в обморок. Аткинсону удалось взять контроль над самолетом, хотя он понятия не имел, как им управлять. Он удерживал самолет в воздухе, пока пилот не пришел в себя и не совершил безопасную посадку в аэропорту.





12. В 2005 году Аткинсон возглавил группу известных актеров и писателей, включая Стивена Фрая и Иана Макьюэна, выступающих против закона о расовой и религиозной ненависти. Помимо противостояния этому спорному законопроекту, он также поддержал свободу слова для гомосексуалистов.





13. В 1997 году Роуэн Аткинсон купил McLaren F1 за 540 тысяч фунтов. После аварии в 2011 году он потребовал 910 тысяч фунтов страховки, а после выставил машину на продажу за 8 млн. фунтов. По словам автодилеров, автомобиль был продан одному британскому покупателю за сумму, которая не разглашается.





14. В 2013 году, в честь дня рождения королевы, Аткинсон был награжден CBE, орденом Британской империи третьей степени, получив титул Командора за его вклад в искусство и благотворительность.





15. За свою актерскую карьеру Аткинсон заработал около 85 млн. фунтов стерлингов (примерно 130 млн. долларов), что доказывает, насколько он успешный актер, учитывая, что у Аткинсона нет очень длинного списка фильмов. Мистер Бин и агент Джонни Инглиш являются его самыми высокооплачиваемыми работами.



