Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

Черно-белые фото дают неоценимое чувство «абстракции» – они вне времени. Но такая же абстракция может сделать изображение инертным, тогда пойманный момент превращается в музейный экспонат, ушедший в прошлое и не имеющий никакого отношения к нашему настоящему. Именно поэтому некоторые исторические кадры хорошо сохранять в цвете, чтобы напоминать нам о том, что те моменты были реальными, и люди на фото тоже были реальными. Черно-белое может сохранить сердце и душу, а цветное сохраняет жизнь, плоть и кровь. (фото: all-that-is-interesting.com )

1. Войска США приближаются к пляжам Нормандии, Франция. Вероятно, около Сен-Лоран-сюр-Мер, 6 июня 1944 года.





2. Истощенный заключенный Бухенвальда пьет из металлической кружки. Вскоре после освобождения лагеря. Апрель 1945 года.





3. Французский моряк и два солдата США смотрят на Эйфелеву башню после освобождения Парижа. Сентябрь 1944 года.





4. Немецкий солдат с ранцевым огнеметом. СССР, примерно 1941-1942 гг.





5. Адольф Гитлер и нацистские чиновники осматривают Толстого Густава, самую большую артиллерийскую пушку длиной 47 м, весом 1350 тонн, с 3-метровыми снарядами весом в 7 тонн каждый. Дата не указана.





6. Центр Хиросимы лежит в руинах. Через месяц после бомбардировки. Сентябрь 1945 года.





7. Двое узников Бухенвальда смотрят через колючую проволоку. 1945 год.





8. Бывший заключенный держит человеческую кость. Пепел крематория. Вскоре после освобождения Бухенвальда. Апрель 1945 года.





9. Фото из немецкой газеты. Наступление нацистов в битве под Москвой. Январь 1942 года.





10. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (слева), президент США Франклин Рузвельт (в центре) и Иосиф Сталин (справа) в Ливадийском дворце в Крыму (СССР) во время Ялтинской конференции. Реорганизация послевоенной Европы. Февраль 1945 года.





11. Местные жители разбирают завалы после бомбежки. Великобритания, 9 августа 1942 года.





12. Солдаты США ведут бой с немцами возле Кельнского собора. Апрель 1945 года.





13. В госпитале. Солдаты и раненые слушают пение Марлен Дитрих. Май 1944 года.





14. Виселица в концлагере Ордруф. Апрель 1945 года.





15. Канадские солдаты высаживаются на пляже Джуно в Нормандии (Франция). Июнь 1944 года.





16. Канадские солдаты держат нацистский флаг, захваченный неподалеку от города От-Мениль (Франция). 10 августа 1944 года.





17. Немецкие войска маршируют по Парижу. Дата не указана.





18. Капрал британской армии М. Смит позирует у Монте-Сант-Анджело (Италия). 1944 год.





Текст: Flytothesky.ru

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