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Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

07.05.2017 11:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Черно-белые фото дают неоценимое чувство «абстракции» – они вне времени. Но такая же абстракция может сделать изображение инертным, тогда пойманный момент превращается в музейный экспонат, ушедший в прошлое и не имеющий никакого отношения к нашему настоящему. Именно поэтому некоторые исторические кадры хорошо сохранять в цвете, чтобы напоминать нам о том, что те моменты были реальными, и люди на фото тоже были реальными. Черно-белое может сохранить сердце и душу, а цветное сохраняет жизнь, плоть и кровь. (фото: all-that-is-interesting.com)Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

1. Войска США приближаются к пляжам Нормандии, Франция. Вероятно, около Сен-Лоран-сюр-Мер, 6 июня 1944 года.

Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

2. Истощенный заключенный Бухенвальда пьет из металлической кружки. Вскоре после освобождения лагеря. Апрель 1945 года.

Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

3. Французский моряк и два солдата США смотрят на Эйфелеву башню после освобождения Парижа. Сентябрь 1944 года.

Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

4. Немецкий солдат с ранцевым огнеметом. СССР, примерно 1941-1942 гг.

Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

5. Адольф Гитлер и нацистские чиновники осматривают Толстого Густава, самую большую артиллерийскую пушку длиной 47 м, весом 1350 тонн, с 3-метровыми снарядами весом в 7 тонн каждый. Дата не указана.

Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

6. Центр Хиросимы лежит в руинах. Через месяц после бомбардировки. Сентябрь 1945 года.

Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

7. Двое узников Бухенвальда смотрят через колючую проволоку. 1945 год.

Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

8. Бывший заключенный держит человеческую кость. Пепел крематория. Вскоре после освобождения Бухенвальда. Апрель 1945 года.

Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

9. Фото из немецкой газеты. Наступление нацистов в битве под Москвой. Январь 1942 года.

Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

10. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (слева), президент США Франклин Рузвельт (в центре) и Иосиф Сталин (справа) в Ливадийском дворце в Крыму (СССР) во время Ялтинской конференции. Реорганизация послевоенной Европы. Февраль 1945 года.

Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

11. Местные жители разбирают завалы после бомбежки. Великобритания, 9 августа 1942 года.

Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

12. Солдаты США ведут бой с немцами возле Кельнского собора. Апрель 1945 года.

Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

13. В госпитале. Солдаты и раненые слушают пение Марлен Дитрих. Май 1944 года.

Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

14. Виселица в концлагере Ордруф. Апрель 1945 года.

Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

15. Канадские солдаты высаживаются на пляже Джуно в Нормандии (Франция). Июнь 1944 года.

Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

16. Канадские солдаты держат нацистский флаг, захваченный неподалеку от города От-Мениль (Франция). 10 августа 1944 года.

Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

17. Немецкие войска маршируют по Парижу. Дата не указана.

Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

18. Капрал британской армии М. Смит позирует у Монте-Сант-Анджело (Италия). 1944 год.

Редкие кадры Второй мировой войны в цвете

Текст: Flytothesky.ru

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Черно-белые фото дают неоценимое чувство «абстракции» – они вне времени. Но такая же абстракция может сделать изображение инертным, тогда пойманный момент...

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