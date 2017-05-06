Как пережить чёрную полосу в жизни

В рецепте по преодолению чёрной полосы в жизни нуждаются практически все. К сожалению, в современном обществе, одержимом достижениями, признанием и успехом, неудачи и провалы кажутся наихудшим, что может случиться с человеком. На самом деле это достаточно обычное, и даже обыденное явление в жизни, и с ним нужно научиться справляться без особых моральных потерь. Не позволяйте страху неудачи разрушить вашу жизнь, лучше попробуйте воспользоваться нижеприведёнными советами.





1. Учитесь на своих ошибках

Один из лучших способов пережить полосу невезения – это извлечь из неё полезные уроки. Не повторяйте многократно одни и те же ошибки. Если не повезло один раз, это не значит, что теперь вам будет постоянно не везти. Зато вы сможете проанализировать ситуацию и сделать выводы из совершённых ошибок. Выучите урок и двигайтесь вперёд.

2. Просто сделайте вдох

Сделав пару-тройку глубоких вдохов, вы успокоитесь и сможете более трезво порассуждать о своей ситуации. К сожалению, многие люди никогда не используют этот совет, но это действительно работает. Ваша жизнь не заканчивается только от одной неудачи. Просто не позволяйте ей разрушить ваш мир и сохраняйте спокойствие в любой ситуации.

3. Выберите новое направление

Часто неудача или провал может быть признаком того, что вы на ложном пути. Может быть, вы должны двигаться в совершенно новом направлении? Не думайте, что вы не в состоянии менять собственную жизнь. Вы в состоянии! Преодолейте страх перед неудачей и попробуйте начать двигаться в правильном направлении.

4. Займите чем-нибудь свой мозг

Не накручивайте сами себя, денно и нощно рефлексируя над тем, что произошло. Чтобы преодолеть неудачу или их целый ряд, нужно занимать свои мозги чем-нибудь другим. Возьмитесь за что-либо, что вы всегда откладывали на потом: чтение книг, живопись, волонтёрская работа. По крайней мере, это стоит попробовать Думайте о настоящем, а не о прошлом.

5. Медитируйте

Ситуация может усугубиться, если вы, например, одиноки. Тем не менее, вы не одиноки, поскольку у вас наверняка есть минимум один человек, который может помочь вам в преодолении неудач. Если же у вас действительно никого нет, то, возможно, стоить обратиться к молитве, медитации или другим практикам, поддерживающим человека морально. Сила веры огромна. Попробуйте, прежде чем говорить, что это бесполезно.

6. Подумайте о том, когда и как всё пошло не так

Каждая неудача – это ещё одна возможность для роста. Всегда помните о том, что неудачи и ошибки помогают вам стать сильнее. Вряд ли вы справитесь с чёрной полосой, если вы не понимаете и не осознаёте, что на самом деле было не так. Найдите время, чтобы подумать об этом и узнать истинные причины ваших неудач.

7. Не позволяйте другим унижать и дискредитировать вас

У вас случались неудачные отношения? Когда-либо не получали повышение по службе? Другие отрицательные моменты заставляли вас впадать в отчаяние? Бывает всякое, тем не менее, никогда не позволяйте никому дискредитировать себя и умалять ваши достоинства, чтобы заставить вас чувствовать себя неудачником просто потому, что что-то пошло не так. Ваш провал не дает никому право уничтожать вас морально. Совершенства нет, а ошибки делает каждый, поэтому отнеситесь к себе, как к замечательному и умному человеку, способному достичь в жизни практически всего!

Текст: Flytothesky.ru