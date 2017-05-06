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Как пережить чёрную полосу в жизни

07.05.2017 14:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В рецепте по преодолению чёрной полосы в жизни нуждаются практически все. К сожалению, в современном обществе, одержимом достижениями, признанием и успехом, неудачи и провалы кажутся наихудшим, что может случиться с человеком. На самом деле это достаточно обычное, и даже обыденное явление в жизни, и с ним нужно научиться справляться без особых моральных потерь. Не позволяйте страху неудачи разрушить вашу жизнь, лучше попробуйте воспользоваться нижеприведёнными советами.

Как пережить чёрную полосу в жизни

1. Учитесь на своих ошибках

Один из лучших способов пережить полосу невезения – это извлечь из неё полезные уроки. Не повторяйте многократно одни и те же ошибки. Если не повезло один раз, это не значит, что теперь вам будет постоянно не везти. Зато вы сможете проанализировать ситуацию и сделать выводы из совершённых ошибок. Выучите урок и двигайтесь вперёд.

2. Просто сделайте вдох

Сделав пару-тройку глубоких вдохов, вы успокоитесь и сможете более трезво порассуждать о своей ситуации. К сожалению, многие люди никогда не используют этот совет, но это действительно работает. Ваша жизнь не заканчивается только от одной неудачи. Просто не позволяйте ей разрушить ваш мир и сохраняйте спокойствие в любой ситуации.

3. Выберите новое направление

Часто неудача или провал может быть признаком того, что вы на ложном пути. Может быть, вы должны двигаться в совершенно новом направлении? Не думайте, что вы не в состоянии менять собственную жизнь. Вы в состоянии! Преодолейте страх перед неудачей и попробуйте начать двигаться в правильном направлении.

4. Займите чем-нибудь свой мозг

Не накручивайте сами себя, денно и нощно рефлексируя над тем, что произошло. Чтобы преодолеть неудачу или их целый ряд, нужно занимать свои мозги чем-нибудь другим. Возьмитесь за что-либо, что вы всегда откладывали на потом: чтение книг, живопись, волонтёрская работа. По крайней мере, это стоит попробовать Думайте о настоящем, а не о прошлом.

5. Медитируйте

Ситуация может усугубиться, если вы, например, одиноки. Тем не менее, вы не одиноки, поскольку у вас наверняка есть минимум один человек, который может помочь вам в преодолении неудач. Если же у вас действительно никого нет, то, возможно, стоить обратиться к молитве, медитации или другим практикам, поддерживающим человека морально. Сила веры огромна. Попробуйте, прежде чем говорить, что это бесполезно.

6. Подумайте о том, когда и как всё пошло не так

Каждая неудача – это ещё одна возможность для роста. Всегда помните о том, что неудачи и ошибки помогают вам стать сильнее. Вряд ли вы справитесь с чёрной полосой, если вы не понимаете и не осознаёте, что на самом деле было не так. Найдите время, чтобы подумать об этом и узнать истинные причины ваших неудач.

7. Не позволяйте другим унижать и дискредитировать вас

У вас случались неудачные отношения? Когда-либо не получали повышение по службе? Другие отрицательные моменты заставляли вас впадать в отчаяние? Бывает всякое, тем не менее, никогда не позволяйте никому дискредитировать себя и умалять ваши достоинства, чтобы заставить вас чувствовать себя неудачником просто потому, что что-то пошло не так. Ваш провал не дает никому право уничтожать вас морально. Совершенства нет, а ошибки делает каждый, поэтому отнеситесь к себе, как к замечательному и умному человеку, способному достичь в жизни практически всего!Как пережить чёрную полосу в жизни

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В рецепте по преодолению чёрной полосы в жизни нуждаются практически все. К сожалению, в современном обществе, одержимом достижениями, признанием и успехом,...

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