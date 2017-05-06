Знаки зодиака: в каких ситуациях вы выглядите хуже всего

Если быть предельно честными, то у всех нас бывают ситуации, когда мы выглядим не самым лучшим образом, а точнее – просто ужасно. Увы, такое случается: много выпили, не выспались или пребываете в состоянии стресса. Самое ужасное – это если в такой день нужно идти на свидание или на срочную встречу с клиентом. Итак, какие события могут сделать из вас Мегеру или Квазимодо, и как это зависит от вашего зодиакального знака?





1. Овен

Вы выглядите хуже всего, когда бездействуете. Может быть, вы выздоравливаете после болезни или операции, или, возможно, вы просто полдня ждёте, когда придет сантехник. Независимо от причины, вы не можете покинуть дом, и вас это угнетает и расстраивает. Вы недовольны, с каждой минутой ваше раздражение нарастает, а терпение истощается.

2. Телец

Ревность и зависть вам не к лицу. В таком состоянии вы смотритесь особенно неприглядно, поскольку на лице проступают все ваши негативные эмоции вкупе с отчаянием и бессилием. Представьте себе человека, который вот-вот взорвется, разъедаемый изнутри злобой и недовольством, и вы будете знать, как выглядите со стороны.

3. Близнецы

Вы крайне непривлекательны в состоянии банального опьянения. Обычно вы знаете свою меру, но иногда все же отпускаете тормоза и можете чудить. К сожалению, на вашем внешнем виде это отражается пагубно. Ваши глаза наливаются кровью, кожа сереет, а волосы блекнут. Кроме того, алкоголь – депрессант, поэтому, когда вы напиваетесь, вы рыдаете и теряете над собой контроль.

4. Рак

Вы один из тех людей, которые, когда расстраиваются, то переносят это на физический уровень. Вы начинаете беспрестанно плакать, что вам совсем не идет. Вы ложитесь и смотрите в одну точку, перестаете причесываться и вообще следить за собой. Любое эмоциональное расстройство сразу же превращает вас в неприглядное чудовище.

5. Лев

Большую часть времени вы находитесь в центре внимания и всегда всем нужны. Однако, когда вы вовлечены в ссору или какой-то другой скандал, вы пытаетесь дать задний ход – и это единственный повод, когда вы не жаждете всеобщего внимания. Вы чувствуете себя оскорбленным и оклеветанным, и вы просто хотите лечь спать и не просыпаться, пока все не закончится.

6. Дева

Вы выглядите не особо хорошо, когда зацикливаетесь именно на том, как вы выглядите, и слишком критичны к себе, то есть недовольны даже самыми незаметными мелочами. Уверенность – это то, что делает человека привлекательным, а когда у вас этой уверенности нет, это сразу же становится заметно.

7. Весы

Вы выглядите хуже всего после драки. Вы ненавидите конфликтовать, но иногда этого избежать невозможно, потому после «сражения» вы чувствуете себя опустошенным. Вам требуется много сил, чтобы оправиться от драки, даже если она была сугубо словесная. Вы оставляете в себе все те негативные эмоции, и они вас съедают изнутри.

8. Скорпион

Хуже всего вы выглядите в состоянии растерянности. Вам нравится все держать под контролем, и когда контроль ускользает, вы нервничаете и теряете почву под ногами. В результате вы начинаете бегать по кругу и загонять себя в депрессию, вместо того чтобы, фигурально выражаясь, просто спросить правильное направление движения.

9. Стрелец

Ваш знак самый нестандартный в этом вопросе. Если люди после секса выглядят светящимися и взбодренными, то к Стрельцам это не относится. Вы после таких физических упражнений, конечно, тоже счастливы и довольны, но выглядите ужасно, скажем, как сумасшедший клоун.

10. Козерог

Вы отвратительно выглядите, когда работаете день и ночь. Вы практически не спите и живете, питаясь одним кофе. Вы выжаты как лимон, и хотя вы счастливы сделать то, что вы намеревались сделать, внешне смотритесь вы ужасно. Точнее, настолько ужасно, как никто из остальных знаков.

11. Водолей

Вы утрачиваете внешнюю привлекательность, когда находитесь в поездках. Если это короткий перелет, то это полбеды. Но если вам приходится провести в воздухе или на колесах долгое время, то выглядеть вы будете совсем плохо. Вам не нравится слишком долго находиться в замкнутом пространстве, и вам трудно спать в самолете. Кроме того, вы не особо любите есть в пути, потому предпочитаете голодать до самого прибытия.

12. Рыбы

Вы смотритесь неважно, когда беспокоитесь о близких людях. Точнее, когда вы нервничаете и как на иголках, то все это состояние отражается на вашем поведении и внешнем виде. Вы сразу становитесь скованным и выглядите, как заболевший человек.

Текст: Flytothesky.ru