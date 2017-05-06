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Это, на первый взгляд, обычное селфи стало вирусным в Твиттере. И вот почему!

07.05.2017 15:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Селфи – это эгоцентризм или самовыражение? Независимо от вашей позиции по этому вопросу, селфимания давно стала мощным и популярным явлением. Наши фото для нас важны, особенно, если они подкрепляются похвалами и позитивными комментариями других людей. А иногда с помощью селфи можно даже сбить аудиторию с толку и заставить её ломать голову над вашим креативом.

В конце апреля Энди Фуэнтес опубликовал селфи со своей девушкой.

Ничего необычного, правда? Двое молодых людей обнимаются перед камерой.

Это, на первый взгляд, обычное селфи стало вирусным в Твиттере. И вот почему!

Однако фото моментально стало вирусным сразу после публикации.

Если вы присмотритесь повнимательнее, то на фотографии есть кое-что загадочное.

Это, на первый взгляд, обычное селфи стало вирусным в Твиттере. И вот почему!

Да, это действительно выглядит сверхъестественно. Вы видите?

Посмотрите в левый верхний угол, и вы заметите, что девушка Энди поворачивается назад и улыбается своему отражению. Как это возможно?

Это, на первый взгляд, обычное селфи стало вирусным в Твиттере. И вот почему!

Хотя девушка на фото смотрит в камеру, ее отражение в зеркале смотрит совсем в другую сторону.

 
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Селфи – это эгоцентризм или самовыражение? Независимо от вашей позиции по этому вопросу, селфимания давно стала мощным и популярным явлением. Наши фото для нас...

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