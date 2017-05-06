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Это, на первый взгляд, обычное селфи стало вирусным в Твиттере. И вот почему!
07.05.2017 15:40 — Калейдоскоп | Flytothesky
Селфи – это эгоцентризм или самовыражение? Независимо от вашей позиции по этому вопросу, селфимания давно стала мощным и популярным явлением. Наши фото для нас важны, особенно, если они подкрепляются похвалами и позитивными комментариями других людей. А иногда с помощью селфи можно даже сбить аудиторию с толку и заставить её ломать голову над вашим креативом.
В конце апреля Энди Фуэнтес
Ничего необычного, правда? Двое молодых людей обнимаются перед камерой.
Однако фото моментально стало вирусным сразу после публикации.
Если вы присмотритесь повнимательнее, то на фотографии есть кое-что загадочное.
Да, это действительно выглядит сверхъестественно. Вы видите?
Посмотрите в левый верхний угол, и вы заметите, что девушка Энди поворачивается назад и улыбается своему отражению. Как это возможно?
Хотя девушка на фото смотрит в камеру, ее отражение в зеркале смотрит совсем в другую сторону.
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Селфи – это эгоцентризм или самовыражение? Независимо от вашей позиции по этому вопросу, селфимания давно стала мощным и популярным явлением. Наши фото для нас...
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