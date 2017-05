Это, на первый взгляд, обычное селфи стало вирусным в Твиттере. И вот почему!

Селфи – это эгоцентризм или самовыражение? Независимо от вашей позиции по этому вопросу, селфимания давно стала мощным и популярным явлением. Наши фото для нас важны, особенно, если они подкрепляются похвалами и позитивными комментариями других людей. А иногда с помощью селфи можно даже сбить аудиторию с толку и заставить её ломать голову над вашим креативом.

В конце апреля Энди Фуэнтес опубликовал селфи со своей девушкой.

Ничего необычного, правда? Двое молодых людей обнимаются перед камерой.

Однако фото моментально стало вирусным сразу после публикации.

Если вы присмотритесь повнимательнее, то на фотографии есть кое-что загадочное.

Да, это действительно выглядит сверхъестественно. Вы видите?

Посмотрите в левый верхний угол, и вы заметите, что девушка Энди поворачивается назад и улыбается своему отражению. Как это возможно?

Хотя девушка на фото смотрит в камеру, ее отражение в зеркале смотрит совсем в другую сторону.

i love my girlfriend even if shes a gemini