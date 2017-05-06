Автолюбитель модернизировал грузовик Volkswagen 1958 года с помощью реактивного двигателя мощностью в 5000 л.с.

Автолюбитель из Оклахомы Перри Уоткинс раздобыл грузовик Volkswagen 1958 года и превратил его в мощного монстра с реактивным двигателем. Перри назвал свое творение «Вилли из Оклахомы», он потратил на него пять лет и 64555 долларов. Сейчас Вилли оснащен двигателем в 5000 лошадиных сил от реактивного истребителя, что позволяет ему достигать максимальной скорости 480 км/час.









Самое ненормальное то, что это транспортное средство полностью законно в Великобритании, поскольку стандартный «родной» двигатель у грузовика снят не был. «Когда я первый раз поехал на нем с реактивным двигателем, то чуть не поседел. Я понятия не имел, как машина отреагирует, ей ведь 60 лет, и она такая же аэродинамическая, как кирпич. Вилли мог выйти из-под контроля, перевернуться или даже взлететь, и это с учетом применения силы тяги в 230 кг. Но машина отлично справилась, а я прочувствовал реактивное движение – это ощущение будто я был привязан к гигантскому фейерверку», – делится впечатлениями Перри Уоткинс.

Текст: Flytothesky.ru