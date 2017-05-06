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Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото
07.05.2017 17:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Не работа, а мечта!
У Джека Морриса (26 лет) и Лорен Буллен (24 года) очень необычная работа. Они путешествуют по всему миру, публикуя красивые снимки в Instagram. Они действительно делают нереальные, захватывающие дух фото и настолько поднаторели в этом, что теперь такое занятие приносит паре недурственный заработок.
Спонсоры платят им за то, чтобы они могли привлекать миллионы фоловеров. Хорошая идея, не так ли?
Они наслаждаются жизнью посреди джунглей.
Джек и Лорен ведут такую жизнь, о которой мечтают многие. Да, они путешествуют по всему миру, и им платят за это.
Они фотографируются в живописных местах.
И публикуют свои фото в Instagram. Им платят за то, что вы ежедневно просматриваете.
Они плавают в роскошных бассейнах, в которые вы только мечтаете попасть.
Они исследуют пустыни просто удовольствия ради.
Они завтракают с жирафами и делают селфи повсюду… за зарплату.
Они плавают с акулами.
Некоторые компании платят им до 9 тысяч долларов за один пост в Instagram.
А вы не хотите сменить работу?
Это означает, что все места, которые посещают Джек и Лорен, оплачиваются спонсорами. Девять тысяч за фото!
Представьте, что вы завтракаете с жирафами в Найроби.
Как здорово было бы оказаться на этой фотографии? И это не голливудская съемочная площадка, это реальность.
То, что делают Лорен и Джек каждый день, можно считать идеальной жизнью.
Хотите домашнего питомца?
Кормление жирафа с руки выглядит сказочно.
Они находят красивейшие места на Земле.
Кстати, Джек раньше был чистильщиком ковров, а Лорен – фотограф-самоучка. Но им повезло!
Хотя не все так гламурно.
Каждое утро им приходится рано вставать. Только так они могут получить отличные снимки. Джек и Лорен просыпаются около 5 утра и делают все фото около 6 утра.
Когда съемки закончены, впереди их ждет неторопливый день
В течение дня они просто гуляют, исследуя окрестности, и ставят треногу везде, где, по их мнению, может получиться неплохой кадр.
Дом – отличное место для отдыха!
Это место на Бали тоже очень красиво!
Пара познакомилась год назад.
«Мы встретились в марте 2016 года на Фиджи. С самого первого дня мы нашли общий язык и всю поездку были неразлучны. В наш последний вечер на Фиджи я попросил ее поехать со мной на Бали, Лорен согласилась», – рассказывает Джек. Так они стали блогерами-путешественниками и уже побывали в более чем 20 странах.
У Лорен 1,6 млн. фоловеров в Instagram
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Не работа, а мечта! У Джека Морриса (26 лет) и Лорен Буллен (24 года) очень необычная работа. Они путешествуют по всему миру, публикуя красивые снимки в Instagram. Они...
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