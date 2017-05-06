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Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото

07.05.2017 17:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Не работа, а мечта!

У Джека Морриса (26 лет) и Лорен Буллен (24 года) очень необычная работа. Они путешествуют по всему миру, публикуя красивые снимки в Instagram. Они действительно делают нереальные, захватывающие дух фото и настолько поднаторели в этом, что теперь такое занятие приносит паре недурственный заработок.

Спонсоры платят им за то, чтобы они могли привлекать миллионы фоловеров. Хорошая идея, не так ли?

Они наслаждаются жизнью посреди джунглей.

Джек и Лорен ведут такую жизнь, о которой мечтают многие. Да, они путешествуют по всему миру, и им платят за это.

Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото

Они фотографируются в живописных местах.

И публикуют свои фото в Instagram. Им платят за то, что вы ежедневно просматриваете.

Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото

Они плавают в роскошных бассейнах, в которые вы только мечтаете попасть.

Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото

Они исследуют пустыни просто удовольствия ради.

Они завтракают с жирафами и делают селфи повсюду… за зарплату.

Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото

Они плавают с акулами.

Некоторые компании платят им до 9 тысяч долларов за один пост в Instagram.

Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото

А вы не хотите сменить работу?

Это означает, что все места, которые посещают Джек и Лорен, оплачиваются спонсорами. Девять тысяч за фото!

Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото

Представьте, что вы завтракаете с жирафами в Найроби.

Как здорово было бы оказаться на этой фотографии? И это не голливудская съемочная площадка, это реальность.

Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото

То, что делают Лорен и Джек каждый день, можно считать идеальной жизнью.

Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото

Хотите домашнего питомца?

Кормление жирафа с руки выглядит сказочно.

Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото

Они находят красивейшие места на Земле.

Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото

Кстати, Джек раньше был чистильщиком ковров, а Лорен – фотограф-самоучка. Но им повезло!

Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото

Хотя не все так гламурно.

Каждое утро им приходится рано вставать. Только так они могут получить отличные снимки. Джек и Лорен просыпаются около 5 утра и делают все фото около 6 утра.

Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото

Когда съемки закончены, впереди их ждет неторопливый день

В течение дня они просто гуляют, исследуя окрестности, и ставят треногу везде, где, по их мнению, может получиться неплохой кадр.

Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото

Дом – отличное место для отдыха!

Это место на Бали тоже очень красиво!

Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото

Пара познакомилась год назад.

Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото

«Мы встретились в марте 2016 года на Фиджи. С самого первого дня мы нашли общий язык и всю поездку были неразлучны. В наш последний вечер на Фиджи я попросил ее поехать со мной на Бали, Лорен согласилась», – рассказывает Джек. Так они стали блогерами-путешественниками и уже побывали в более чем 20 странах.

Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото

У Лорен 1,6 млн. фоловеров в Instagram @gypsea_lust.
Джек и все его фотографии здесь @doyoutravel (2,4 млн фолловеров).Пара неплохо зарабатывает, путешествуя по миру и публикуя свои фото

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Не работа, а мечта! У Джека Морриса (26 лет) и Лорен Буллен (24 года) очень необычная работа. Они путешествуют по всему миру, публикуя красивые снимки в Instagram. Они...

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